Berlin - Am zweiten Weihnachtsfeiertag erschien ein Interview mit Cem Özdemir, dem neuen Landwirtschaftsminister. Als die Grünen ihn für den Job vorgeschlagen hatten, hatten sich alle gewundert. Özdemir hatte sich doch bisher eher mit Außenpolitik beschäftigt? Dann fiel er damit auf, dass er mit dem E-Bike zu seiner Ernennung als Minister kam, auf den Fotos trug er eine praktische Jacke und einen Helm. Es gab viele Fotos, die Inszenierung hatte perfekt funktioniert. Das Interview gab Özdemir der Bild-Zeitung, über der Onlineversion stand die Schlagzeile: „Keine Ramschpreise mehr für Lebensmittel“. Der Minister wolle vor allem „gegen Billigfleisch“ kämpfen.

Dieser Auftritt war Özdemir noch besser gelungen als die Fahrradshow. Es gab sofort eine riesige Diskussion, die überhaupt nichts mit der Pandemie zu tun hatte. Das hat lange niemand geschafft. Gutes Salatöl sei wichtiger als gutes Motoröl, sagte der Minister der Zeitung. Vor allem aber solle bei der Produktion von Fleisch und Milch mehr auf das Tierwohl geachtet werden, nicht mehr freiwillig, sondern verbindlich. Zu niedrige Preise für Lebensmittel seien für alle eine Katastrophe, für die Tiere, die Landwirte, das Klima.

Vegetarier wie Cem Özdemir

Ich weiß nicht, wie wichtig gutes Motoröl ist, weil ich noch nie ein Auto hatte. Das mit dem Tierwohl leuchtet mir aber sofort ein. Vielleicht weil ich wie Özdemir, der Vegetarier ist, auch schon sehr lange kein Fleisch mehr esse.

Ein Kommentar in der taz nannte die Grünen nach dem Interview „versnobte Oberschichtspartei“. Die Diskussion drehte sich darum, wie Menschen es schaffen sollen, noch mehr Geld für ihr Essen aufzubringen, wo ohnehin alles teurer wird. Dem stellvertretenden Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit ging die ganze Debatte noch nicht weit genug, er schrieb auf Twitter: „Fleisch essen ist in unseren Gesellschaften illegitim.“ Ein paar Stunden später fügte er hinzu, dass er trotzdem nicht in einer Gesellschaft leben möchte, in der das Fleischessen verboten ist.

Ich dachte an zwei Tafeln, an denen ich an den Weihnachtstagen saß. Einmal in einer Kleinstadt in Brandenburg. Die Gespräche drehten sich um einen Vater, der gerade wieder ins Krankenhaus gekommen war – die Galle –, um Herzprobleme und den Versuch, weniger Fleisch zu konsumieren. Ein Mann erzählte, dass seine Cholesterinwerte viel besser seien, seit er nicht mehr drei Bockwürste am Tag esse. Er lachte, aber es war kein Witz.

Schweine, die in Frieden leben

Das zweite Essen war in Berlin, Prenzlauer Berg, es gab Linsen und Sellerieschnitzel. Eine Studentin erzählte von Bioläden, in denen man sich abends Lebensmittel abholen kann, die sonst weggeworfen werden, und von Supermärkten, die ihre Müllcontainer verriegeln, damit niemand an das vom Tag übrig gebliebene Brot, Gemüse oder Sushi herankommt.

In Brandenburg zeigte mir der Gastgeber Fotos der Gans, die sie mittags verspeist hatten, zu acht. Viereinhalb Kilo, sagte er, schön saftig. Und vom Hof seines Sohnes. Auch das Schweinefleisch und ein Großteil der Wurst, die in der Familie und im halben Freundeskreis gegessen werden, sind aus Eigenproduktion. Die Tiere haben Platz, ein ruhiges Leben und müssen am Ende keinen quälenden Transport überstehen. Es ist kein großer Betrieb, sondern eine Freizeitlandwirtschaft, nach Feierabend betrieben, weil keiner mehr Lust auf das Fleisch aus dem Supermarkt hat. Auf den Ramsch, wie Özdemir sagen würde. Auf die Überproduktion, die Tierquälerei, die auch Menschen aufregt, die keine Veganer und Biomarktkunden sind. Vielleicht sind die Welten nicht so weit voneinander entfernt, wie oft behauptet wird.

