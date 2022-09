Zum jüdischen Neujahrsfest hatte am Mittwoch in Berlin Rabbiner Yehuda Teichtal eine überraschende Neuigkeit parat: Er gab bekannt, dass die Chabad-Gemeinde eine neue Synagoge bauen will. Teichtal sagte in Anwesenheit vom Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht, dem israelischen Botschafter Ron Prosor und dem Präsidenten des Berliner Abgeordnetenhauses, Dennis Buchner, dass „die neue, große Synagoge der Gemeinde ein Haus sein soll, das allen offensteht“. Details sind noch nicht bekannt, doch soll der Bau schon demnächst in Angriff genommen werden.

Teichtal sagte anlässlich eines Empfangs zum jüdischen Neujahr, es sei ein großartiges Zeichen, dass das Judentum in Deutschland und Berlin angekommen sei und sich immer weiter entfalte. Er sagte, dass es noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre, dass jüdische Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland einen sicheren Hafen finden würden. Die Chabad-Gemeinde hatte nach dem Angriff Russlands hundert jüdische Kinder aus Odessa aufgenommen.

Der neue israelische Botschafter Ron Prosor sagte, Rabbiner Teichtal sei ein herausragender Vertreter der jüdischen Gemeinschaft in Berlin und würdigte die Verdienste des Rabbiners. Der Botschafter sagte, dass deutsche und israelische Tugenden einander exzellent ergänzten. Er sagte: „Die Israelis bringen den Deutschen das Fliegen bei, und die Deutschen zeigen den Israelis, wie man landet.“ Prosor will den deutsch-israelischen Jugendaustausch verstärken.

Das Neue Jahr wurde mit dem traditionellen Schofarblasen eröffnet.