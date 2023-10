Jüdische Gemeinde Chabad Berlin organisiert Solidaritätsgebet für Israel

Die jüdische Chabad-Gemeinde Berlin richtet am Montagabend angesichts der anhaltenden Terroranschläge der Hamas eine Solidaritätsveranstaltung für Israel aus. Sie findet um 18 Uhr statt; zahlreiche Politiker werden erwartet.



Zu den Rednern gehören der israelische Botschafter Ron Prosor, Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner und Cornelia Seibeld, Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses. Auch Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland und der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus, Dr. Felix Klein, sollen dabei sein.

Solidaritätsgebet für Israel und als Signal an alle, die die Hamas-Angriffe bejubelt haben

Eine Sprecherin der Gemeinde sagt, mit der Veranstaltung wollte die Gemeinde ein Signal nach Israel senden, wo eine große Mehrheit der Gemeinde Familie und Freunde hat, sowie an jenen Teil der Berliner Bevölkerung, der die Angriffe der Hamas gefeiert hat. „Wir haben die Vertreter der demokratischen Grundordnung auf unserer Seite und machen uns gemeinsam stark gegen Antisemitismus“, sagt die Sprecherin.

Am Samstagabend versammelten sich in Neukölln zahlreiche Menschen, um die Tötungen und Kidnappings von Juden durch die Hamas zu feiern. Palästinenser verteilten außerdem Süßigkeiten in der Sonnenallee, was von einer Vielzahl Berliner Politiker verurteilt wurde. Die Gemeinde Chabad Berlin, wie auch viele weitere jüdische Einrichtungen der Stadt, befindet sich in engem Austausch mit der Polizei und dem Senat über Sicherheitsmaßnahmen für das Solidaritätsgebet. Sie vertraue auf deren Bewertung und Maßnahmen zu ihrem Schutz, so die Sprecherin der Gemeinde.



Der Solidaritätsgebet findet um 18 Uhr am Montag, 9. Oktober in der Synagoge der Gemeinde Chabad Berlin (Münstersche Str. 6, 10709 Berlin) statt.