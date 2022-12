Chanukka: Europas größte Menora steht jetzt am Pariser Platz

Rabbiner Yehuda Teichtal und Shmuel Segal stehen auf der Plattform eines Gabelstaplers, der an der Menora entlang hochfährt. Sie wollen einen Davidstern an dem neunarmigen Leuchter anbringen. Es ist offenbar viel aufwendiger, als viele sich vielleicht vorstellen. Der Davidstern ist aber auch einen zwei Meter breit und die Menora ist mit zehn Metern die größte Menora Europas. Nach ein paar Drehungen und Auf- und Abwärtsbewegungen ist der Stern aber an seinem Platz befestigt, die darin eingebauten LED-Leuchten können eingeschaltet werden.

Teichtal und Segal weihen so den Chanukka-Leuchter am Pariser Platz ein, der hier ab Sonntag als zentraler Punkt der Feierlichkeiten des jüdischen Lichterfestes dienen wird. Rabbiner Teichtal wendet sich an die versammelten Schaulustigen auf dem Platz darunter und hebt die Hände. „Wo Dunkelheit ist, lasst uns Licht bringen“, ruft er. „Wo Hass ist, lasst uns Liebe senden.“ Die beiden Männer beten kurz auf Hebräisch, dann kehren sie auf den Boden zurück und schauen zu der Menora hinauf, die stolz vor dem Brandenburger Tor steht.

Wieder auf dem Boden erklärt Rabbiner Teichtal, Gemeinderabbiner der Jüdischen Gemeinde zu Berlin und Vorsitzender des Jüdischen Bildungszentrums Chabad, der Berliner Zeitung, sein Gebet war dem Frieden gewidmet. Er spricht enthusiastisch und mit einem breiten Lächeln über die Einweihung der Menora, seine Begeisterung ist begreifbar. Er sagt allerdings, 2022 war ein Jahr mit „mehreren Herausforderungen“ für seine Gemeinde – nicht nur wegen wachsenden Antisemitismus, sondern auch des Krieges in der Ukraine.

Lichter stehen „für den Sieg der Demokratie über die Tyrannei“

Die Lichter der Menora symbolisieren das „Wunder des Öls“: Im Jerusalemer Tempel brannte es der Überlieferung nach acht Tage statt nur einen Tag lag, wie normalerweise. In diesem Jahr steht die Menora laut Rabbiner Teichtal mehr denn je „für den Sieg der Demokratie über die Tyrannei und den Wunsch nach Frieden in der ganzen Welt“. Diese Botschaft habe für ihn eine ganz besondere Bedeutung: Zu den Zehntausenden von Geflüchteten, die seit Ende Februar in Berlin Zuflucht gesucht haben, gehören Hunderte Mitglieder einer orthodoxen Gemeinde aus Odessa, die im März mithilfe der von Rabbiner Teichtal geleiteten Chabad Lubawitsch-Gemeinschaft in Berlin gereist sind. Darunter sind auch 108 Waisenkinder. Seitdem hat die Gemeinde ihr jüdisches Leben in Berlin fortgesetzt; Kinder sind geboren worden, auch eine Hochzeit hat es gegeben. Aber der Wunsch nach Frieden ist an dieser Jahreszeit präsenter denn je.

Rabbiner Teichthal (links) und Segal tanzen ein Friedensgebet vor der neu eingerichteten Menora. Berliner Zeitung/Markus Waechter

Auch der Symbolismus der Einrichtung der Menora direkt vor dem Brandenburger Tor, wohl das bekannteste Wahrzeichen Berlins sowie Deutschlands, ist niemandem entgangen. „Es gibt keinen anderen Ort auf die Welt als der Pariser Platz, der die Botschaft von Chanukka besser zum Ausdruck bringt“, sagt Rabbiner Teichtal. In diesem Jahr mussten weitere Millionen Menschen vor Krieg und Gewalt fliehen, genau wie es für die deutschen Juden vor 80 Jahren war. Vor diesem Hintergrund äußert sich der Rabbiner „dankbar“, dass er hier sein darf. „Dieser Platz war die Quelle der Dunkelheit für das jüdische Volk und die ganze Welt. Jetzt schicken wir zum Chanukka-Fest ein Zeichen für Licht, Toleranz und Zusammenhalt in die Welt.“ Trotz der Kälte gebe es im Herzen viel Wärme, sagt der Rabbiner. Die Temperatur beträgt -3 Grad.

Giffey und Lindner machen beim ersten Kerzenanzünden mit

Gerade wegen des historischen Hintergrunds zu Channuka finde Rabbiner Teichtal es ein sehr starkes Symbol, dass beim Anzünden der ersten der acht Chanukka-Kerzen – Sonntag den 18. Dezember, 14.30 Uhr – so viele wichtige Figuren der Berliner und deutschen Politik dabei sein werden. Als Ehrengäste sind die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, Vizekanzler Christian Lindner und der israelische Botschafter in Deutschland Ron Prosor eingeladen, außerdem haben sich die Bundesminister Lisa Paus und Cem Özdemir angemeldet.

Im Prinzip darf aber jeder am Sonntag mitmachen, so Rabbiner Teichtal. „Die Botschaft von Chanukka gilt nicht nur für Juden, sondern universell für alle Menschen“, sagt er. Vor allem in Zeiten des steigenden Antisemitismus in der Gesellschaft, sagt er, sei es eine gemeinsame Aufgabe, trotz Religion oder Herkunft für einander da zu sein. „Wir kennen keine Außenstehenden. Alle Berlinerinnen und Berliner und Menschen weit darüber hinaus sind herzlich eingeladen, die Botschaft des Lichts über Dunkelheit zusammen mit uns zu feiern.“

Das gilt wohl auch für die vielen Touristen auf dem Pariser Platz, die am Freitag zu spontanen Zuschauern der Einweihung geworden sind. Sie machen mit ihren Handys Fotos von den Rabbinern Teichtal und Segal auf dem Gabelstapler, als sie den Davidstern an der Menora befestigen, mit dem Brandenburger Tor im Hintergrund. Und sie können zusehen, wie die Rabbiner sich an den Händen halten und ein Gebet auf Hebräisch singen und tanzen. Dabei ernten die beiden Beifall. Nach einem schwierigen Jahr und trotz der Eiseskälte ist das eine Szene, die die Stimmung am Pariser Platz unbestreitbar aufhellt, für einen kurzen Moment.