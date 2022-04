„Sagen Sie bitte, da steht zwar etwas von einer halben Stunde, aber wieviel Verspätung wird der Flug wirklich haben?“ Es war einen Versuch wert. Gebracht hat die Frage jedoch nichts. Genauso wenig wie der schmeichelhafte Zusatz: „Sie wissen bestimmt mehr, als an der Tafel angeschlagen wurde.“ Nach einer Dreiviertelstunde war es dann klar: Mein Flug von Warschau nach Zielona Gora (Grünberg) wurde gestrichen. Es war der letzte Flug an diesem Abend in die Stadt unweit der deutschen Grenze.

Abgesagt wurde der Flug offiziell wegen eines Bombenalarms am Warschauer Chopin-Flughafen. Später wird mir ein Mitarbeiter des Flughafens sagen, dass schon den dritten Tag in Folge jemand angerufen und vor einer Bombe in einem Flugzeug einer arabischen Airline gewarnt habe. Dass nach dem Bombenalarm alle anderen Flugzeuge wieder fliegen, ändert nichts an der Tatsache, dass meine Airline den Bombenalarm als Vorwand genommen hat, den Flug zu stornieren. Übrigens genauso, wie alle ihre anderen Flüge an dem Abend.

Warum kündigen die polnischen Fluglotsen massenhaft?

Bald könnte es so sein, dass in Polen nur noch einige wenige Flugzeuge starten und landen werden. Denn die Fluglotsen dort haben massenweise zum 30. April gekündigt. Die polnische Regierung hatte sogar eine Verordnung erlassen, der zufolge jeweils von 9 bis 17.30 Uhr nur noch Flüge aus bestimmten Städten – wie London, Frankfurt oder New York – und Flüge in solche Städte stattfinden sollen.

Zum einen liegt das wohl an den schlechteren finanziellen Konditionen, die den Fluglotsen angeboten wurden, zum anderen aber auch an den Sicherheitsstandards, die gesenkt werden sollten. Aus diesem Grund haben sich viele Fluglotsen entschieden, zu kündigen. Die Regierung spricht stattdessen von einem Streik.

Die Fluglotsen in Polen sollten mehr verdienen

Jetzt kam es zu einer ersten Einigung in letzter Minute. Die Kündigungsfrist der Fluglotsen wird bis zum 10. Juli verlängert. Bis dahin werden beide Seiten, die Polnische Flugsicherung und die Fluglotsen, versuchen, eine Lösung für ihren Konflikt zu finden. Wenn sie keine Lösung finden, fallen die Flüge aus und nach Polen in den Sommerferien aus.

Ich würde mich sehr freuen, wenn die Fluglotsen weiterhin sehr gut verdienen würden. Ganz abgesehen davon, ob dies laut polnischer Regierung umgerechnet ca. 7000 Euro oder aber, wie von der Fluglotsengewerkschaft ausgerechnet, eher 1700 bis 3000 Euro netto sind. Wohlgemerkt liegt der monatliche Durchschnittslohn in Polen bei umgerechnet ca. 900 Euro netto.

Auch wenn ich schon meinen eigenen Beruf als Insolvenzverwalter als stressig erachte, so ist doch der des Fluglotsen mit noch viel mehr Stress verbunden. Und so wäre es toll, wenn die Fluglotsen in Polen nicht noch irgendwo einen Zusatzjob annehmen müssten. Das gleiche gilt auch für Piloten, die in einigen Ländern sehr schlecht bezahlt werden. Ich würde nur ungern mit einem müden Piloten fliegen, der davor noch einen Nebenjob zu erledigen hatte.

Das Flugzeug ist in Polen ein praktisches Fortbewegungsmittel

Doch zurück zu meinem ausgefallenen Flug: Nach der Nachricht vom Flugausfall hieß es, das Gepäck wieder abzuholen, die Kollegin zu besänftigen, der ich zum ersten Mal eine Gläubigerversammlung in Grünberg zeigen wollte. Ja, natürlich hätten wir ursprünglich statt mit dem Flugzeug mit der Bahn oder mit dem Auto fahren können. Nachdem ich aber ein paar Mal fast am Steuer eingeschlafen war und mir der Zug mit mindestens sechs Stunden für knapp über 400 km zu langsam erschien, war der Flug die beste Option. Final sind wir dann doch mit dem Auto zum Ziel gereist.

Ohnehin ist Polen leider nur an einigen Stellen sehr gut mit Bahn und Autobahn verbunden. Dies gilt vor allem für die Verbindungen zwischen wirklich großen Städten. Regelmäßig versuche ich hingegen, für die 398 km von Warschau nach Lesko in Südostpolen weniger als sechs Stunden mit dem Auto zu brauchen. Nur klappt das fast nie. Die engen Straßen, die häufig durch Dörfer führen, sind einfach nicht für eine schnellere Fahrt gedacht. Und ein Zug dorthin fährt ohnehin nicht.

Und so ist das Flugzeug, das vielen als elitär, teuer und vor allem als Klimakiller gilt, im Grunde genommen in Polen ein wirklich nicht zu unterschätzendes Fortbewegungsmittel. Gerade, wenn man recht schnell von A nach B muss.

Sehr lange Reisezeiten nach Polen von Deutschland aus

Für mich würden die Flugausfälle, die nun nicht mehr ab Mai, sondern ab dem 10. Juli drohen, bedeuten, dass ich wohl mit dem Auto nach Berlin und Frankfurt pendeln würde. Ohnehin sind die Flugpreise in der letzten Zeit gestiegen. Auch wegen der Flüchtlinge aus der Ukraine, die aus Polen unter anderem nach Deutschland weiterreisen und dies auf allen möglichen Wegen tun, so auch per Flugzeug.

Meinem besten Freund, der mich demnächst das erste Mal in Warschau besuchen wollte, habe ich schon vom drohenden „Streik“ erzählt. Wenn sein Flug aus Köln annulliert werden wird, dann treffen wir uns halt zunächst virtuell und verschieben seinen Besuch. Elf bis 17 Stunden pro Strecke per Bahn klingen zwar wie ein Abenteuer, sind dann aber doch ein wenig zu viel für ein verlängertes Wochenende.

Pfleger in Deutschland sollten auch mehr verdienen

Vor zwei Jahren, rund um Ostern 2020, musste ich beruflich mehrfach quer durch Deutschland fahren. In Deutschland natürlich per Bahn. Auch wenn ich häufig im gesamten Waggon der einzige Zuggast war, so fuhren die Züge in regelmäßigen Abständen. Ich werde nicht vergessen, wie ein Schaffner mir damals erzählte, dass er natürlich Angst vor Corona habe. Auch, weil er und seine Frau seine kranke Schwiegermutter zu sich geholt hätten.

„Wir als Bahn sind für Sie da. Das ist mein Job“, sagte er damals. In der Hochphase von Corona. Ich gehe stark davon aus, dass die polnischen Fluglotsen ein ähnliches Pflichtbewusstsein haben. Deshalb bin ich auch recht sicher, dass die Fluglotsen, die Polnische Flugsicherung sowie die polnische Regierung eine Lösung finden werden.

Nur eine Berufsgruppe hat ein noch größeres Pflichtbewusstsein und wird deshalb wohl nie streiken: Pflegekräfte in Deutschland, die im Vergleich zu ihren Leistungen immer noch unterdurchschnittlich bezahlt werden. Das ist ein Thema, das unbedingt angegangen werden sollte.

Jan Hambura ist Jurist und Insolvenzberater in Polen. Er hat an der Freien Universität Berlin studiert, jetzt lebt er in Warschau.

