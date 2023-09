Meine Reise mit der Deutschen Bahn: „Überfüllung! Aussteigen! Bundespolizei!“

Vor ein paar Wochen kam es in der Redaktion zu einer Diskussion. Ein Kollege aus dem Wirtschaftsressort stellte die These auf, Deutschland werde zum Entwicklungsland, wenn es hier so weitergehe: sinkende Produktivität, Inflation, Frust unter der Bevölkerung. Eine Kollegin sagte: Entwicklungsland? Deutschland? Totale Übertreibung!

Ich gab ihr recht. Entwicklungsländer liegen in der Dritten Welt, wo Menschen nicht lesen und schreiben können, an Unterernährung sterben. Trotzdem geht mir die Frage nicht aus dem Kopf, habe ich das Gefühl, etwas geht zu Ende. Die Gewissheit, dass Dinge funktionieren, wie sie lange funktioniert haben.

Kein Insulin, kein MRT-Termin, kein Brot

Meine Bekannte, die Diabetikerin ist, bekommt kein Insulin, nicht vorrätig, sagt der Apotheker. Eine andere wird zum MRT geschickt, dringend, aber der nächste freie Termin ist in vier Monaten. Wo immer sie anruft. Busse fahren nicht, weil Busfahrer fehlen, der Bäcker bleibt zu, weil keiner Bäcker werden will. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so viele Bettler und Obdachlose auf Bahnhöfen gesehen zu haben.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Überhaupt die Bahnhöfe! Vor einer Woche habe ich für eine Fahrt mit dem Regio aus Brandenburg nach Berlin, die normalerweise eine Stunde dauert, zweieinhalb Stunden gebraucht. Viermal umsteigen. Falsche Anzeigen. Ein entschuldigend lächelnder Schaffner.

Am Freitag, als ich mit dem ICE von Berlin nach Leipzig fuhr, kam der Schaffner überhaupt nicht. Er kam nicht durch. Der Zug war so voll, dass der Zugführer drohte, die Bundespolizei zu holen, wenn nicht sofort Fahrgäste ausstiegen. Ich kam mir vor, wie in einem Apokalypsefilm. Zuvor hatte ich am Berliner Hauptbahnhof vergeblich nach einem Stellplatz für mein Rad gesucht und es schließlich an einem Zaun angeschlossen, wo es so nach Kot und Urin stank, dass ich mich fast übergeben hätte. Ich war sicher, es nie wiederzusehen.

Der Bahnsteig war voll, alle Züge hatten Verspätung. In Hamburg hatte es einen Brandanschlag auf Kabelschächte gegeben, die anderen Gründe tönten in Dauerschleife durch die Lautsprecher: Umleitungen, Baustellen, verspätetes Zugpersonal. Bei meinem Zug hieß es plötzlich: Abfahrt nicht von Gleis 2, sondern von Gleis 4.

Chaos, Zusammenbruch, Revolution?

Alle rannten los, mit Koffern, Rucksäcken, Kindern, Treppen runter, Treppen hoch. Ich rannte mit. Ein Wunder, dass keine Massenpanik einsetzte, es nicht zu Verletzten kam. Aber es war nicht vorbei. Bis Südkreuz fuhr der Zug, dann die Ansage: Überfüllung! Aussteigen! Bundespolizei!

Ich dachte an die Diskussion über Deutschland als Entwicklungsland und an den Herbst 1989 in der DDR dachte ich auch. Die Wirtschaft am Boden, der Staat am Ende, die Politiker hilflos, auf den Straßen Panzer Richtung Leipzig. Aber alle reagierten ruhig und bedacht. Die friedliche Revolution hatte begonnen. Chaos und Zusammenbruch bedeuteten Hoffnung auf einen Neuanfang. Damals. Aber wie wäre es heute?

Wir standen am Südkreuz, der Zug bewegte sich nicht. Nach und nach stiegen Fahrgäste aus, andere rückten zusammen, dann ging es weiter. Als ich in Leipzig ausstieg, hörte ich einen Mann was von einem „gesellschaftlichen Zusammenbruch“ sagen. Ich ging näher. Mit der Bahn könne man Leute gut gegen den Staat aufbringen, wenn die nicht funktioniere, gingen alle auf die Barrikaden, sagte der Mann. Es klang wie ein Wunsch. Oder ein Plan. Ich sah ihn mir genauer an: jung, Anzug, zurückgegeltes Haar. Das Gegenteil der Demonstranten von 89 mit ihren Bärten und langen Haaren. Ich fand ihn unheimlich.



Am nächsten Tag fuhr ich zurück nach Berlin. Der Zug war pünktlich. Und mein Fahrrad noch da.