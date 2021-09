Berlin - Alexander Kaas Elias ist wohl der größte Verlierer der Abgeordnetenhauswahl am Sonntag – oder auch der kleinste. In jedem Fall der knappste. 6433 Wählerinnen und Wähler in Wilmersdorf haben für den 48-Jährigen von den Grünen gestimmt. Das waren genau neun zu wenig, um das Direktmandat in Wahlkreis 6 rund um Blisse- und Uhlandstraße in der City-West zu gewinnen. Dieses ging schließlich mit 6441 Stimmen an die SPD-Abgeordnete Franziska Becker – zum dritten Mal in Folge übrigens. Jeweils war Kaas Elias der Unterlegene.