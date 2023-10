Sexualisierte Gewalt: Berlin bräuchte vier Spezialambulanzen – und hat nur eine

Manchmal sind die Folgen der Tat leicht zu erkennen. Griffspuren an den Oberarmen einer Frau zum Beispiel, Hämatome im Gesicht, eine geschwollene Lippe. Manchmal werden die Folgen häuslicher Gewalt nicht sofort sichtbar. Werden Saskia Etzold und ihre Kollegen an der Charité dennoch irgendwann fündig, dokumentieren sie Beweise, die helfen zu rekonstruieren, was geschah, und im besten Fall den Täter zu überführen. Die Rechtsmedizinerin leitet an dem Berliner Universitätsklinikum die Gewaltschutzambulanz mit ihren acht Ärzten und insgesamt zwölf Mitarbeitern. Es ist die einzige Einrichtung ihrer Art in der Hauptstadt.

An diesem Freitag und Sonnabend nun richtet die Charité ein Symposium aus, das sich mit dem Thema der sexuellen Gewalt beschäftigt. Expertise ist gefragt. „Wir werden häufig von anderen Kliniken angesprochen, die sich nach Möglichkeiten zur Weiterbildung erkundigen“, sagt Saskia Etzold. Die Versorgung der Opfer wird deshalb im Mittelpunkt stehen.

Es wird um Spurensicherung gehen, um medizinische Befunde, erstellt von HNO-Ärzten zum Beispiel, wenn ein Mensch gewürgt wurde. Auch Infektiologen sprechen auf dem Symposium; darüber, was zu tun ist, wenn sich jemand mit HIV oder Hepatitis angesteckt haben könnte. Juristen und Polizisten halten Vorträge, denn auch sie treten ja bei häuslicher Gewalt auf den Plan.

Der Wunsch nach Weiterbildung wird verständlich beim Blick in die Statistik. Und wie wichtig eine solche spezialisierte Ambulanz in Berlin ist, verdeutlicht die Entwicklung seit ihren Anfängen an der Charité vor knapp einem Jahrzehnt. „Im ersten Jahr hatten wir um die 300 Fälle“, sagt Etzold. „2022 lagen wir knapp über 1500 Fällen.“ Etwas weniger als 70 Prozent der Hilfe suchenden Opfer sind Frauen, 30 Prozent Männer. Nahezu konstant bleibt die Zahl der Opfer sexualisierter Gewalt in den eigenen vier Wänden, die Anzeige erstatten. „An der Charité verzeichnen wir pro Jahr circa 300 betroffene Erwachsene und 100 Minderjährige.“

Immer mehr Männer outen sich als Opfer häuslicher Gewalt

Tatsächlich dürfte es weit häufiger zu solchen Straftaten kommen, angesichts der Tatsache, dass die Berliner Justiz jährlich etwa 15.000 Anzeigen wegen häuslicher Gewalt verzeichnet. Eine gewaltige Differenz sei da zu vermuten zu all denjenigen, die sich nicht melden, sagt Etzold. „Die 15.000 sind nur die Spitze des Eisbergs“, sagt die Rechtsmedizinerin.

Die Hemmschwelle ist ohnehin hoch. Sie wird nicht gerade niedriger dadurch, dass es in der Hauptstadt nur eine Gewaltschutzambulanz gibt, zentral gelegen und von der Peripherie aus schwer zu erreichen. „Wie sollen sie ihrem Partner erklären, dass sie jetzt mal eben für drei Stunden weg sind?“, sagt Etzold. Deshalb glaubt sie: „Viele kommen nicht zu uns.“ Viele, die vielleicht kommen würden, wenn sie in der Nähe eine Anlaufstelle hätten, die im Umgang mit den Folgen häuslicher Gewalt geübt ist. „Ziel sollte sein, dass Untersuchungen über die ganze Stadt verteilt möglich sind“, sagt die Medizinerin.

Saskia Etzold dpa

Die Gewaltschutzambulanz befindet sich in Moabit an der Birkenstraße 62. Die medizinischen Untersuchungen, die Beweissicherung, zum Beispiel mittels DNA des Täters, finden in den Notaufnahmen der Universitätsklinik statt, wenn sie denn von den Betroffenen gewünscht werden, weil dort die Fachärzte verfügbar sind: Gynäkologen, Infektiologen, HNO-Spezialisten, Radiologen. Eine Begleitung durch die Ambulanz ist immer sichergestellt.



Dort, in Moabit selbst, beraten als zusätzliches Angebot Mitarbeiter der Berliner Opferhilfe. „Es geht ruhig zu, anders als in den wuseligen Notaufnahmen“, sagt Etzold. Niemand muss einen Behandlungsraum verlassen, weil gerade ein Notfall reinkommt. Das Ambiente ist eher dazu angetan, sich gegenüber einer der sieben Ärztinnen oder dem einen Arzt der Einrichtung zu öffnen.

Immer öfter trauen sich Männer, dies zu tun: Die Zeiten, in denen es als Tabu galt, sich als männliches Opfer häuslicher Gewalt zu outen, sind vorbei. Die Infrastruktur Berlins hat sich diesem Trend allerdings noch nicht angepasst. „Wenn Männer sagen, sie können nicht nach Hause gehen, wird es schwierig, sie irgendwohin zu vermitteln“, sagt Etzold. Ein Pendant zu Frauenhäusern gibt es nicht. „Die Opferhilfe versucht, die Männer über Gutscheine für einige Tage unterzubringen.“

Die Gewaltschutzambulanz weist indes niemanden ab. Auch wenn sie nicht in der Lage ist, an sieben Tagen in der Woche 24 Stunden lang geöffnet zu haben. An der Bereitschaft des Landes Berlins, das dafür nötige Geld bereitzustellen, liegt das nicht. Als Saskia Etzold begann, gab es eine Arztstelle, ihre eigene, und eine Sekretariatsstelle. Die zuständige Justizverwaltung stiftete ein Budget von 150.000 Euro. Inzwischen sind es knapp 1,3 Millionen, ein dicker Brocken im Etat der Justizsenatorin.

Zu wenige Rechtsmediziner in Berlin

Es fehlt an Fachpersonal. Generell, sagt Etzold, gebe es zu wenige Medizinstudenten, und die Rechtsmedizin sei nicht so stark nachgefragt, wie sie es sich wünschte. Sie haben vor einiger Zeit nachgerechnet. Hielte sich Berlin an die Istanbul-Konvention zu sexualisierter Gewalt, die Deutschland unterzeichnete, bräuchte die Stadt vier Gewaltschutzambulanzen – im Verhältnis zur Einwohnerzahl, die inzwischen weiter gewachsen ist.



Die Ambulanz der Charité muss jetzt übrigens eine Mitarbeiterin ersetzen: Saskia Etzold, die Chefin. Sie geht nach Bremen und macht dort genau das, was sie in Berlin getan hat. Sie leistet Pionierarbeit.