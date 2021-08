Berlin - Es bewegt sich was in Charlottenburg-Wilmersdorf, dem Bezirk der vielen Gesichter in der westlichen Mitte Berlins, so divers und vielschichtig wie eine Großstadt. Dazu gehört der Norden mit dem sozial schwierigen Kiez um den Mierendorffplatz genauso wie der reiche Grunewald im Südwesten, das bürgerliche Schmargendorf im Süden, das eher beschauliche Westend sowie der konsumtechnisch durchgestylte Osten mit Kurfürstendamm und Tauentzienstraße. Rund 340.000 Menschen leben in Charlottenburg-Wilmersdorf, das ist Platz 4 in der Bezirke-Rangliste.

Vorigen Sonnabend, Einschultag, 9.30 Uhr, Wald-Grundschule in einer stillen Straße in Eichkamp: Vor dem Schultor steht der Regierende Bürgermeister und verteilt Tüten mit Brotboxen. Ein paar Eltern bleiben stehen, machen Fotos: Einschulkind mit Regierungschef. Ein paar nette Worte, und ab. Die Einschulungsfeier beginnt gleich.