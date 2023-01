Checkpoint Charlie: Strenge Vorgaben für privaten Investor

Der private Investor am ehemaligen Grenzübergang Checkpoint Charlie soll sich bei der geplanten Bebauung seiner Grundstücke strengen Vorgaben des Landes Berlin unterwerfen. Das geht aus Leitlinien für den künftigen Bildungs- und Erinnerungsort an dem ehemaligen Kontrollpunkt hervor, die am Dienstagabend als Ergebnis eines städtebaulichen Dialogverfahrens präsentiert wurden. Ein würdiges Gedenken an Mauer und Todesstreifen steht danach bei der Gestaltung des Ortes im Vordergrund.

Vorgesehen ist, dass die an den Bildungs- und Erinnerungsort angrenzende Südfassade eines geplanten neuen Wohngebäudes östlich der Friedrichstraße „bis zu einer Höhe von mindestens elf Metern geschlossen auszubilden“ ist, heißt es in den Leitlinien. Das bedeutet, dass die untersten elf Meter des geplanten Neubaus auf der Seite zum Bildungs- und Erinnerungsort komplett ohne Fenster und Türen gestaltet werden.

Bei einem weiteren geplanten Gebäude des Privat-Investors westlich der Friedrichstraße soll das Erdgeschoss, das an den geplanten Stadtplatz heranreicht, „geschlossen“ ausgebildet werden. Mehr noch: „Private Alltagsnutzungen sollen sich nicht in den Fassaden niederschlagen, so dass diese nicht störend in den Erinnerungsort eingreifen“, heißt es in einer weiteren der insgesamt 20 Leitlinien.

„Wir wollen kein Hackescher-Markt-Szenario, wir wollen nicht, dass dieser Freiraum komplett mit Tischen und Stühlen der Gastronomie zugestellt“ werde, sagte Manfred Kühne, Abteilungsleiter Wohnungsbau und Projekte der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung zu den Plänen. „Wir wollen deutlich weniger Rummel dort haben als das heute der Fall ist“, so Kühne. Für „mehr Ruhe, Übersichtlichkeit und Angemessenheit“ solle aber nicht nur im Freiraum am Checkpoint Charlie gesorgt werden, sondern zugleich in den Erdgeschossen der Neubauten.

Sorge vor blinkenden Schaufensteranlagen

Es gebe die Sorge, „dass in den Erdgeschosszonen in den Neubauten Schaufensteranlagen entstehen könnten, in denen es blinkt oder in denen sehr, sehr unruhige Dekorationen sind“, so Kühne. „Das ist einer der Gründe, warum wir dem privaten Bauherren zumuten wollen, geschlossene Erdgeschosszonen in diesem Bereich auszubilden.“ „Auch beim Wohnen wollen wir nicht so ein Neapel-Ambiente, lauter Balkone und Fenster, aus denen die Wäsche heraushängt“, sagte Kühne - und „wo die Anwohnenden, die wir uns da wünschen, Party machen auf ihren Balkonen“. Wie trotzdem gute Wohnungen entstehen können, solle bei einem Realisierungswettbewerb herausgefunden werden, der für die Gestaltung des Wohnhauses östlich der Friedrichstraße geplant ist. Die Gestaltung auf den Flächen westlich der Friedrichstraße soll lediglich im Baukollegium abgestimmt werden, das Senat und Bauherren in wichtigen architektonischen Fragen berät.

Die durch Mauer und Todesstreifen entstandene Wunde in der Stadt soll bei der geplanten Neugestaltung des Ortes ablesbar bleiben. So ist in den Leitlinien eine „größtmögliche Sichtbarkeit der denkmalgeschützten Brandwände“ vorgesehen. Im gesamten Außenbereich des ehemaligen Grenzübergangs sollen zudem die vermuteten Bodendenkmäler der ehemaligen Grenzanlagen als historische Spuren sichtbar gemacht werden. „Auch auf den privaten Teilflächen sollen die Integration und künstlerische Sichtbarmachung der Bodendenkmäler, etwa durch Bodenmarkierungen, in das Bauvorhaben erfolgen“, heißt es.

Checkpoint Charlie soll verkehrsberuhigte Zone werden

Um die gefährliche Verkehrssituation durch die vielen Touristen zu entschärfen, die kreuz und quer über die Straßen am ehemaligen Grenzübergang laufen, soll die Friedrichstraße im Bereich des Checkpoint Charlie zur verkehrsberuhigten Zone werden. Die Zimmerstraße soll als Fahrradstraße ausgebaut werden, wobei Fußgängern Vorrang eingeräumt werden soll, wie Verkehrsstaatssekretärin Meike Niedbal sagte.

Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt bezeichnete die Leitlinien am Dienstag als „das Ergebnis eines fairen Aushandlungsprozesses“. Für die Gestaltung des Wohnhauses auf der östlichen Seite der Friedrichstraße solle im Februar der Wettbewerb starten, an dem sieben Architekturbüros teilnehmen. Im Mai sollen die Ergebnisse vorliegen.