Checkpoint Charlie: Wie taub kann man sich stellen?

Die Senatsverwaltung für Finanzen hat am 25. Oktober mitgeteilt, die verbliebenen Grundstücke am Checkpoint Charlie erworben zu haben. In der auf dem Stadtportal berlin.de veröffentlichen Erklärung wurde ebenso mitgeteilt, dass der zur Kanzlei Görg gewechselte Insolvenzverwalter Torsten Martini für die Flächen „… nun wohl einen privaten Investor gefunden hat.“

Hinter dieser Pressemitteilung verbergen sich die Weiten des Berliner Politikbetriebes, und diese Weiten zeigen erneut eine Vielzahl von Interessenkonflikten, die zwar weithin in der Stadtgesellschaft bekannt sind, jedoch zu keiner nennenswerten Irritation im Hinterfragen von eigenem Handeln im Politikbetrieb führen. Bekannte Folgen sind BER, RBB, die Desaster im Bildungssystem oder im Wohnungsbau oder das Unvermögen am Molkenmarkt, also am Ort der Gründung Berlins, eine der Bedeutung und den Erfordernissen angemessene Stadt- und Architekturplanung sicherzustellen.

Ein Multifunktionsbau ohne jeden Gestaltungsanspruch

Was also ist bekannt? Der nicht öffentlich genannte Investor ist der hessische Immobilen-Entwickler Gold.Stein. Gesprochen wurde mit ihm seit 2020. Dieses Unternehmen hat Referenzen in Mannheim, Heilbronn oder in Böblingen vorzuweisen. In Berlin wurde unter anderem das Hotel Barcelona am Alexanderplatz entwickelt. Ein Multifunktionsbau ohne jeden Gestaltungsanspruch an einem Ort, der bundesweit in Verruf geraten ist, weil er unter höchster Gewaltkriminalität leidet. Bis zum Mauerfall waren Alexanderplatz und die angrenzenden Rathaus-Passagen ein Ort der Architektur-Avantgarde der 60er- und 70er-Jahre im Wettstreit der Gesellschaftssysteme.

Bekannt ist zudem, dass international anerkannte Kapazitäten wie das Büro von Daniel Libeskind Entwürfe für den Checkpoint Charlie vor mehr als zwei Dekaden bereitstellten. In dieser Zeit kam es zum Anschlag auf das World Trade Center in New York. Nach dem Anschlag wurde der Freedom Tower geplant sowie neu errichtet und gleichzeitig mit Ground Zero ein bewegender Ort internationaler Erinnerung geschaffen. Das Büro Libeskind hat diese weltweit anerkannte Planungsarbeit trotz vieler Herausforderungen in New York gemeistert. In Berlin wurden diese Vorschläge ignoriert.

Laut verschiedener Quellen gilt als gesichert, dass frühere Senatoren, so unter anderem Peter Strieder (SPD) und Sebastian Scheel (PDS), den Senat in der Planung des Vorhabens Checkpoint Charlie beratend begleitet haben.

Tendenziöse Berichterstattung über Trockland

Als gesichert kann ebenso gelten, dass offene Schadensersatzansprüche, die den zu erzielenden Kaufpreis um ein Mehrfaches überträfen, bisher nicht geklärt wurden. Diese Ansprüche entstanden, nachdem Vereinbarungen mit dem bisher engagierten Unternehmen Trockland durch die Senatsverwaltung aufgekündigt wurden. Auf Bitten der Senatsverwaltung und darauf folgend mehrjähriger enger Begleitung auf Kosten des potenziellen Investors Trockland wurde eine städtebaulich ambitionierte Planung entwickelt. Diese wurde vom in Berlin ansässigen, weltweit agierenden Architektur-Büros GRAFT verantwortet. Sie löste eine polarisierende städtebauliche Diskussion aus, da einmal mehr städtebauliche Ambition gegen langjährig verfilzte Politikstrukturen ausgespielt wurde.

Bekannt ist zudem, dass parallel senatsintern Diskussionen im Herbst 2018 mit der klaren Maßgabe von Inkaufnahmen großer Risiken für den Steuerzahler in der Senatsverwaltung geführt wurden. Dieser Impuls wurde von der Presse aufgegriffen. Im Ergebnis der tendenziösen Berichterstattungen erfolgte ein Abrücken der Politik von Trockland sowie der Graft-Planung – und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurden initiiert. Diese wurden Mitte 2020 ergebnislos eingestellt.

Vieles ist noch ungeklärt

Die teilweise massiven, auch unsachlichen Vorwürfe der Presse erwiesen sich als unbegründet. Die Berichterstattung unter anderem in der Berliner Zeitung war hochgradig tendenziös und in nicht geringem Umfang verleumderisch gegenüber Mitarbeitern und Investoren von Trockland. Auch die Blätter des Berliner Verlages haben sich daran beteiligt. Die Berliner Zeitung hat daraus Konsequenzen gezogen, sich bei Betroffenen entschuldigt und in der redaktionellen Aufstellung für eine Stärkung von faktenbasiertem Journalismus gesorgt.

Mit der Pressemitteilung vom 25. Oktober zeigt sich leider, dass auf Seiten von Politik und Verwaltung keine Bereitschaft des Innehaltens besteht. Diese wäre jedoch dringend geboten. Zu Zeiten von wachsender Politikverdrossenheit, die sich in erstarkenden Rändern des politischen Spektrums zeigt sowie in der wachsenden Zahl von Nichtwählern, sollte Sensibilität als neues Normal gelten.

Denn viele Dinge sind für diesen für Berlin so wichtigen und leider vernachlässigten Ort nach wie vor ungeklärt. Ungeklärt scheint, ob städtebauliche Gremien, wie die Behörde von Senatsbaudirektorin Kahlfeldt, oder weitere städtebauliche Initiativen in diese Entscheidung eingebunden wurden.

Die Verwaltung sollte für Transparenz sorgen

Auch sei daran erinnert, dass mögliche Schadensersatzansprüche im Maut-Vorhaben von der Politik regelmäßig bestritten, vor wenigen Monaten aber von Gerichten als berechtigt bestätigt wurden. Die Profilierungsbemühungen einzelner Politiker und deren Netzwerke führten zu einem internationalen Reputationsverlust als auch einer vermutlich um die 500 Millionen Euro großen Schadensersatzzahlung zulasten des Steuerzahlers.

Ebenso ist in Erinnerung zu rufen, dass die im Hintergrund beratenden ehemaligen Senatoren Peter Strieder (Tempodrom; Leipziger Platz) oder Sebastian Scheel von der PDS (Mietendeckel, Diese EG) mit größeren städtebaulichen Skandalen in Verbindung zu bringen sind. Deren Einbindung ist weder offengelegt noch transparent. SPD wie auch PDS haben die Chance, wenige Monate vor der nächsten Wahl zu beweisen, welchen Stellenwert die Versorgung eigener Parteigrößen im Vergleich zur Entwicklung der Stadt genießt. Und letztlich vollständig ungeklärt bleibt, was ein hessischer Immobilen-Entwickler mit einem Ort von Weltruhm anzufangen gedenkt, der frei von Zweifeln über jeden Integritätskonflikt sein sollte.

Da diese Zweifel nie von der Politik ausgeräumt, sondern eher mit beschwichtigenden Erläuterungen verwischt wurden, stehen die Mitglieder des Abgeordnetenhauses vor einer schwierigen persönlichen Entscheidung. Sie müssen diesem Vertrag zustimmen. Das sollten sie nicht tun. Sie sollten mit einer Ablehnung ein Zeichen dafür senden, dass durch mangelnde Transparenz ermöglichte Interessenkonflikte in Berlin nicht länger toleriert werden, dass sich ein BER oder die Skandale im RBB nicht wiederholen sollen. Mit einer Ablehnung wäre die Verwaltung aufgefordert, für Transparenz und Ambition an Berlins international exponiertestem Ort zu sorgen.

Holger Friedrich ist Verleger der Berliner Zeitung.