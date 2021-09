Berlin - So viel steht fest: Jetzt wird es wieder ungemütlich für all jene, die auf die Deutsche Bahn (DB) oder die S-Bahn angewiesen sind. Ein fünftägiger Streik wird den Großteil des Zugverkehrs bis zum kommenden Dienstag, 2 Uhr, größtenteils lahmlegen. Der dritte, bisher längste Arbeitskampf im laufenden Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der Bahn dürfte auch der Wirtschaft zusetzen. So befürchtet der Verband der Chemischen Industrie, dass weitere Unternehmen ihre Produktion drosseln müssen.

Währenddessen geraten Parteien, die sich normalerweise gern mit Arbeitnehmern solidarisieren, in eine argumentative Zwickmühle. „Die Forderungen der GDL sind berechtigt“, sagte Kristian Ronneburg, verkehrspolitischer Sprecher der Linken-Fraktion im Abgeordnetenhaus, der Berliner Zeitung. Doch für die Pendler und die übrigen Fahrgäste der Deutschen Bahn sei der Streik, der bis in die Nacht zum 7. September dauert, eine „große Belastung“.

„Die Streiks der Lokführergewerkschaft GDL kommen zur Unzeit“, warnte der Verband der Chemischen Industrie, der rund 1700 Unternehmen mit fast einer halben Million Mitarbeitern vertritt. „Denn sie verstärken die derzeitigen Engpässe in den Lieferketten. Rund 20 Prozent der Chemieunternehmen mussten ihre Produktion bereits wegen Engpässen bei Vorprodukten drosseln. Zudem verzögert ein Streik die Auslieferung der Produkte an die Kunden der chemisch-pharmazeutischen Industrie.“ Die Pläne der Branche, ihre Transporte verstärkt auf die Bahn zu verlagern, bekommen durch den erneuten und kurzfristig angekündigten Ausstand einen empfindlichen Dämpfer versetzt. „Für viele Stoffe ist die Bahn das Transportmittel der Wahl, da für einige Chemikalien der Schienenweg üblicherweise vorgeschrieben ist“, hieß es.

Privatbahnverband warnt vor imageschädigenden Übertreibungen

Die Bahn fürchtet, Kunden langfristig zu verlieren. Bis zu 3000 Güterzüge fährt DB Cargo täglich in Deutschland. Bei den bisherigen Streiks gerieten in Spitzenzeiten 200 bis 300 Züge in den Rückstau und konnten nur verzögert ihre Ziele erreichen, so das Unternehmen. „Für den umweltfreundlichen Schienengüterverkehr werden die Folgen weit über den eigentlichen Streik hinausreichen“, sagt Sigrid Nikutta, DB-Vorstand für Güterverkehr. „Es geht um klimafreundliche Lieferketten. Es geht darum, dass wir gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden auf dem Weg zu grüner Bahnlogistik sind. Der Streik ist schädlich für diese Verkehrswende, es ist ein Streik gegen das Klima.“

Dagegen zeigte sich das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen erstaunt über Aussagen, wonach es nun wieder zur Unterbrechung von Lieferketten und „empfindlichen Produktionsausfällen“ kommen werde. „Unsere Unternehmen haben in den beiden Streiks von planmäßigen, teils auch zuverlässigeren Verkehren für ihre Kunden berichtet und vereinzelt von DB Cargo, die selbst noch viele Verkehre fuhr, Leistungen übernommen“, sagte Ludolf Kerkeling, Vorstandsvorsitzender des Branchenverbands. Er bat um eine „differenzierte und nüchterne Kommunikation zum Streik“, um zu verhindern, dass der wachsende Schienengüterverkehr Imageschäden erleidet.

Wahr oder unwahr? DB unterzieht GDL-Behauptungen einem Faktencheck

Weiterhin gibt es auch Verständnis für die Forderungen der Gewerkschaft GDL, die Lokführer, Zugbegleit- und Bordpersonal vertritt. Wie berichtet verlangt sie unter anderem eine Corona-Prämie von 600 Euro sowie 3,2 Prozent mehr Lohn über einen Zeitraum von 28 Monaten – während die Bahn einen Tarifvertrag mit 40 Monaten Laufzeit anstrebt. „Ein Angebot, das mit Reallohnverlusten einhergeht, wird von den Beschäftigten zu Recht abgelehnt“, sagte der Berliner Linken-Politiker Ronneburg.

Der Abgeordnete forderte, dass die Bundesregierung jetzt handeln müsse. „Sie muss als Eigentümerin die Deutsche Bahn auffordern, der GDL ein ernsthaftes konkretes Angebot, über das verhandelt werden kann, vorzulegen. Der Bund ist der Eigentümer und trägt damit auch die Verantwortung.“

Dagegen wandte sich die Bahn in einem „Faktencheck“ gegen Behauptungen der GDL. Falsch sei zum Beispiel, dass es in diesem Tarifstreit seit längerer Zeit keine Offerte mehr gegeben habe. „Die DB hat bereits Mitte Mai ein erstes Angebot vorgelegt“, entgegnete sie. „Am 1. Juli hat die DB ein erweitertes Angebot unterbreitet. Und zuletzt hat sie die Bereitschaft zur Verhandlung einer Corona-Prämie erklärt. Demgegenüber beharrt die GDL seit drei Monaten unverändert auf ihren insgesamt 47 Forderungen.“

Nicht richtig sei es auch, den Eindruck zu erwecken, dass sich die GDL-Forderung auf dem Niveau des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst bewege, so die Bahn weiter. Die Gewerkschaft verlange nicht nur eine Entgelterhöhung wie im öffentlichen Dienst von 3,2 Prozent. Sie habe außerdem 47 weitere Forderungen übermittelt, die sich ebenfalls auf die Kosten auswirken würden. „Das Forderungspaket wäre in seiner Gesamtheit für die DB dreimal teurer als ein Abschluss auf Höhe des öffentlichen Dienstes.“

Linke: weniger Streikgefahr nach Kommunalisierung der S-Bahn

Zehntausend Eisenbahner gingen nun in den Streik, weil der Arbeitgeber sie endlich vernünftig entlohnen und die Betriebsrenten wieder in Kraft setzen müsse, entgegnete die Gewerkschaft. Doch die DB bewege sich nicht, sondern setzt auf Tricksen und Täuschen.

Der Berliner Linken-Politiker Ronneburg nutzte die Chance, seine Ablehnung der Senatspläne für die S-Bahn zu bekräftigen. Wie berichtet läuft derzeit ein Vergabeverfahren, bei dem Unternehmen gesucht werden, die für die Nord-Süd- und West-Ost-Linien neue Züge liefern und diese dann betreiben. „Eine Zerschlagung der S-Bahn als Folge von Ausschreibungen könnte also zu zusätzlichen Streikbelastungen führen“, betonte Ronneburg. Sie würde zu „häufigeren kleineren Streiks“ bei der S-Bahn führen, ein übergreifender Ersatzfahrplan wie jetzt wäre nur unter Schwierigkeiten möglich.

Ronneburg erneuerte die Forderung der Linken, die S-Bahn in Landeseigentum zu überführen. „Eine Rekommunalisierung und der damit gesicherte Erhalt einer einheitlichen S-Bahn vermeidet zusätzliche Streikbelastungen, die bei einer Zerschlagung der S-Bahn entstehen könnten“, sagte der Abgeordnete.