Vor dem Finanzministerium machen Demonstrierende Kniebeugen für das 9-Euro-Ticket. Sie rufen: „Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit dem CO₂!“ Auf „runter“ geht es in die Knie, auf „hoch“ geht es nach oben, dabei geben fast 30 Teilnehmer den Slogan laut wieder. Im Hintergrund das graue Ministeriumsgebäude, mit dabei ein weißer Porsche und ein Lindner-Maskottchen mit übergroßem Kopf, das ein symbolisches 9-Euro-Ticket zerreißt.

Der Verein Campact hat die Aktion organisiert, die sich gegen die „Porsche-Politik“ von Lindner richtet und zur Verlängerung des 9-Euro-Tickets aufruft. Der Verein Campact ist vor allem für seine Online-Kampagnen bekannt und setzt sich mit Appellen und Demonstrationen für progressive Politik ein, unter anderem zu Energiewende, ökologischer Landwirtschaft und Atomkraft.

Mehr als 30 Millionen 9-Euro-Tickets monatlich wurden seit Beginn der Aktion verkauft und entlasteten den Verkehr, besonders für Pendler. Allein in Berlin wurden im Juli 1,1 Millionen Tickets verkauft. Das 9-Euro-Ticket gibt es nur noch im August, die Verkehrsunternehmen schlagen aber eine Alternative vor: ein deutschlandweites Ticket für 69 Euro monatlich ab September.

Zur Aktion am Montagvormittag sind nur wenige Teilnehmer erschienen. Die sollten stellvertretend für die 156.428 Bürger und Bürgerinnen stehen, die den bundesweiten Aufruf zur einer Verlängerung des Tickets bei Campact unterschrieben haben. Ziel war es vor allem, die Politik medienwirksam auf die Forderungen aufmerksam zu machen.

„... weil ihr uns das Ticket klaut!“

Jan-Philipp Witt, Sprecher von Campact, formuliert konkrete Forderungen: einen nahtlosen Übergang zu einem „Klimaticket“ für 365 Euro im Jahr oder alternativ die Weiterführung des 9-Euro-Tickets, den Ausbau des ÖPNV, um den Bedarf zu decken, und den Abbau klimaschädlicher Subventionen, um diese Pläne zu finanzieren. Die Schuldenbremse müsse eingehalten werden, eine Weiterführung sei im Haushalt nicht vorgesehen. Die Verkehrsbetriebe halten sich sogar eine Preiserhöhung nach Ende des Tickets offen.

Das Lindner-Maskottchen im Anzug und der gemietete Porsche sollen auf Christian Lindners jüngsten „Skandal“ um den Kontakt zu Porsche-Chef Oliver Blume anspielen. Die ZDF-Satiresendung „Die Anstalt“ machte bekannt, dass Blume sich mit einem angeblichen Einfluss auf die Koalitionsverhandlungen vor seinen Mitarbeitern gebrüstet haben soll. Lindner habe ihn fast stündlich auf dem Laufenden gehalten. „Wir sind hier, wir sind laut, weil er uns das Ticket klaut!“, skandieren die Demonstrierenden und meinen damit Lindner.

Neben den roten Plakaten von Campact sind auch mit Weltkarten bedruckte Herzen von den Omas for Future zu sehen. Die meisten Teilnehmer scheinen älter, als man von einer Aktion fürs Klima eventuell erwarten würde. Eine ältere Frau antwortet auf die Frage des Veranstalters: „Ich bin hier für meine Enkelin.“ Eine andere Teilnehmerin fügt hinzu, dass es ihr „auch um die soziale Komponente geht“. Das Ticket mache besonders für Menschen mit geringer finanzieller Freiheit einen großen Unterschied.

Ende August will der Verein erneut zu einer größeren Demonstration aufrufen, diesmal nicht an einem Montagmorgen und mit wesentlich breiterer Präsenz. Da das Ticket nur noch bis zum Ende dieses Monats gelten wird, sollte es dann mehr Menschen betreffen. Erst dann wird auch in der Politik eine abschließende Entscheidung fallen.