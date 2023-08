Berlins Feuerwachen sind offenbar ein Selbstbedienungsladen für Einbrecher. Denn sie sind kaum gesichert. Nach dem jüngsten Einbruch in der Wache der freiwilligen Feuerwehr in Gatow werden die Forderungen nach einer besseren Bewachung immer lauter.



„Die Dreistigkeit der Täter nimmt zu“, sagt Lars Wieg, Berliner Landeschef der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft, am Montag. Die für die Liegenschaften Verantwortlichen änderten aber nichts, sondern spielten „Zuständigkeits-Pingpong“. Notwendige Geldmittel, um erforderliche Sicherungen der Dienstgebäude umzusetzen, werden nicht zur Verfügung gestellt.

In der vergangenen Woche hatten sich Einbrecher über ein rückwärtig gelegenes Rolltor Zugang zur Fahrzeughalle der Wache verschafft. Aus drei geparkten Löschhilfsfahrzeugen entwendeten sie unter anderem mehrere akkubetriebene hydraulische Spreizgeräte, einen Motortrennschleifer und eine akkubetriebene Metallschere.

Mit Spreizern kann man Unfallopfer befreien, aber auch Geldtransporter öffnen

Die Ermittlungen übernahm ein Dezernat im Landeskriminalamt, das auf die Verfolgung von Organisierter und Bandenkriminalität spezialisiert ist. Denn die Polizei geht davon aus, dass der Einbruch auf das Konto einer Bande der Organisierten Kriminalität geht.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Mit hydraulischen Spreizgeräten und Scheren kann die Feuerwehr zum Beispiel eingeklemmte Unfallopfer aus Autowracks befreien. Man kann damit aber auch Geldtransporter aufbrechen, wie Clan-Kriminelle dies in der Vergangenheit taten, oder auch Gitter durchtrennen, wie es beim Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden der Fall war.



Nach Angaben von Feuerwehrleuten hat die deutschlandweite Diebstahlserie vor einigen Jahren begonnen – seit die Feuerwehren mit tragbaren hydraulischen Spreizern und Metallscheren ausgerüstet wurden. Bis dahin waren für den Betrieb ein Generator und ein Pumpenaggregat nötig, um den hydraulischen Druck aufzubauen.

Einbrüche auch in Zehlendorf und Schöneberg

Und so hatten Diebe bereits im Juni und Juli aus der Feuerwache Zehlendorf Spreizer entwendet. Gleiches passierte im März in der Feuerwache Schöneberg. Auch da wurden Spreizer gestohlen. Die Feuerwache Gatow wurde bereits im Jahr 2019 von Einbrechern heimgesucht. Auch damals holten sie sich einen Spreizer.



Größere Konsequenzen aus den Einbrüchen, die sich schon seit Jahren bei der Berliner Feuerwehr ereignen, wurden bislang nach Ansicht von Gewerkschaftern nicht gezogen.

Lars Wieg von der Feuerwehrgewerkschaft fordert deshalb sofortige Maßnahmen wie die unverzügliche Besetzung der Fernmelderäume in den Feuerwachen oder die unkomplizierte Installation von Einbruchmeldeanlagen. Die Berliner Immobilienmanagement GmbH als hundertprozentige Tochtergesellschaft des Landes Berlin, werfe den Ball zur Feuerwehr, die Feuerwehr werfe zurück, befindet er. Und doch stünden beide unter der Aufsicht des Senats. „Dieser Zoff der landeseigenen Betriebe und Behörden untereinander fordert Opfer. Man lässt sich weiter beklauen und nimmt Sicherheitsmängel einfach hin.“

Alarm- und Videotechnik gefordert

Die Berliner Feuerwehr dürfe nicht das Materiallager für die Organisierte Kriminalität sein, sagt Brandoberinspektor Oliver Mertens, der Landesvorstand der Gewerkschaft der Polizei ist. „Die Liste an Einbruchstaten wird immer länger. Da wird es endlich Zeit, dass Berlins Politik reagiert und diesem Selbstbedienungsladen ein Ende macht.“

Mertens fordert eine flächendeckende Ausstattung aller Wachen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen mit Alarm-, Video- sowie Sicherheitstechnik. Staatliche Liegenschaften, so der Feuerwehrmann, sollten wieder mit staatlichem Personal gesichert werden.



„Das Problem ist erkannt“, sagt Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein. „Alle Bereiche sitzen an einem Tisch.“ Allerdings gehe es um sehr viele Wachgebäude. Die Berliner Feuerwehr habe in der Stadt etwa 100 Liegenschaften.