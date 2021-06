Berlin - Thorsten Goldberg sitzt ganz hinten im Zuschauerraum des Gerichtssaals. Der Berliner Künstler will schauen, wer sein Kunstwerk gestohlen haben soll. Goldberg hat „kt24“ geschaffen, ein aus 74 Ästen besehendes, filigranes Nest aus 24-karätigem Gold. Damit hatte der 60-Jährige den Wettbewerb zur Eröffnung der Fuchsberg-Grundschule in Biesdorf im Jahr 2018 gewonnen. Das Kunstwerk sollte in der Schule sicher sein. Das hatten dem Künstler Experten des Landeskriminalamts und auch die Senatsverwaltung versichert. Doch die medienwirksame Ausstellung des goldenen Nests weckte auch kriminelle Begehrlichkeiten. Vor rund zwei Jahren wurde in der Schule eingebrochen, das Kunstwerk verschwand.

Seit diesem Montag muss sich Munyr F., der 20-jährige Spross einer polizeibekannten arabischstämmigen Großfamilie, für die Tat vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem gelernten Lageristen unter anderem gemeinschaftlich begangenen Diebstahl im besonders schweren Fall vor. Munyr F. schweigt zu den Vorwürfen.

In der Nacht zum 15. Mai 2019 soll der junge Mann gemeinsam mit mindestens einem bisher unbekannten Mittäter eine Fensterscheibe neben der Schuleingangstür eingeschlagen und so in das Foyer der Grundschule gelangt sein. Dort befand sich das eigentlich gut gesicherte Goldnest. Es lag seit einigen Wochen in einer Vitrine aus schussfestem Glas, das zudem mit einer Folie versehen war, die Axt- und Hammerschläge abwehren sollte. Die Vitrine war in einen Stahltresor eingelassen, der wiederum in einer Wandaussparung verankert war. Das Kunstwerk konnte so nur durch die vordere Glasfront betrachtet werden. Der Schaukasten war zudem alarmgesichert. An der Decke hing eine Überwachungskamera, die die Tat der vermummten Diebe auch filmte.

Birgitt Eltzel Ein Goldnest aus 74 Goldästen Der Berliner Künstler Thorsten Goldberg (Foto) hat das Kunstwerk „24kt“, auch Goldnest genannt, erschaffen. Es besteht aus 74 Goldästen und sollte für 14 Jahre gut gesichert in der Grundschule verbleiben und nach Ablauf der Frist in die Verantwortung der Schüler übergehen. Sie hätten es verkaufen, einschmelzen oder weiter als Kunstwerk ausstellen können. In der Nacht zum 15. Mai 2019 wurde das Goldnest gestohlen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Demnach war einer der beiden Täter, die auf dem Video zu sehen sein sollen, auf einen Bücherwagen geklettert und hatte die Kamera mit schwarzem Lack besprüht. Er ahnte offenbar nicht, dass die Farbe herunterlaufen und die Sicht auf das Geschehen wieder freimachen würde. So soll auf dem Video zu erkennen sein, wie die Diebe mit Brachialgewalt an der Vitrine hantierten. Sie benutzten dazu eine Axt, einen Vorschlaghammer und eine Glassäge. So gelang es den Dieben, die eigentlich sichere Vitrine zu zerstören. Da das Vogelnest beim Herausnehmen zu Boden fiel, gehen die Ermittler davon aus, dass „kt24“ bei der Aktion beschädigte wurde.

So schnell, wie die mit Sturmhauben und Handschuhen ausgestatteten Täter in der Schule waren, so schnell waren sie mit dem laut Anklage 28.000 Euro teuren Kunstwerk auch wieder verschwunden. Eine Sicherheitsfirma, bei der der Alarm aus der Schule aufgelaufen war, schickte erst einmal einen Mitarbeiter, um zu schauen, ob wirklich eingebrochen worden war. So kam es, dass die Polizei erst 20 Minuten nach dem Alarm benachrichtigt wurde. Da waren die Täter längst über alle Berge.

Angeklagter wurde wenige Tage vor der Tat vor der Schule beobachtet

Auf Munyr F. als Tatverdächtigen kamen die Ermittler sehr schnell. Offenbar war der als Intensivtäter geführte junge Mann schon eine Weile vor dem Diebstahl des Goldnestes observiert worden. So soll er wenige Tage vor der Tat an der Schule beobachtet worden sein. Dort habe der Angeklagte am späten Nachmittag durch eines der Glasfenster der großen Schuleingangstür geschaut, sagt ein Ermittler des Observationsteams am Montag als Zeuge.

Der Angeklagte soll dabei nach Angaben des Polizeibeamten zusammen mit einem anderen jungen Mann gesehen worden sein. Diesen Begleiter identifizierten die Ermittler als ein Mitglied der Großfamilie R., deren Angehörige auch für den Diebstahl der Goldmünze aus dem Bodemuseum im Frühjahr 2017 verantwortlich gemacht wurden und die an dem spektakulären Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden beteiligt gewesen sein sollen.

Es gibt ein weiteres Indiz, das gegen den Angeklagten spricht. Einen Tag vor dem Einbruch in die Fuchsberg-Grundschule soll der Angeklagte in einem Baumarkt eine Sprühdose mit schwarzem Lack und Arbeitshandschuhe gekauft haben –Materialien, die auch die Diebe des Goldnestes benutzt hatten. Zwar gibt es von dem Kauf einen Beleg, jedoch kann keiner der Polizeibeamten, die dem jungen Mann gefolgt waren, sicher sagen, dass er auch wirklich Lack und Handschuhe erworben hatte. Unklar ist zudem, auf welcher Grundlage Munyr F. damals observiert wurde. Die Verteidiger monieren, dass ein richterlicher Beschluss in der Akte fehle und somit nicht ausgeschlossen werden könne, dass die Observation rechtswidrig gewesen sei.

Eine DNA-Spur am Griff des Einbruchsfensters führt zum Angeklagten

Der wohl wichtigste Hinweis auf Munyr F. ist allerdings eine DNA-Spur, die die Ermittler am Griff des eingeschlagenen Fensters der Schule festgestellt hatten. Nach einer bei dem Angeklagten richterlich angeordneten Abgabe einer Vergleichsprobe konnten Experten der Charité mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass die DNA-Spur am Einbruchsfenster von dem Angeklagten stammt. Bei mehreren Durchsuchungen in Berlin wurden allerdings weder das Tatwerkzeug noch die Bekleidung der Täter sichergestellt. Auch von dem Goldnest fehlt jede Spur. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Kunstwerk längst eingeschmolzen und das Gold verkauft wurde. So, wie sie es auch bei der Goldmünze aus dem Bodemuseum vermuten.

Der Prozess gegen Munyr F. wird im Juli fortgesetzt. Thorsten Goldberg hofft indes, dass er noch einmal ein Goldnest für die Biesdorfer Grundschule fertigen kann. „Wenn in Schulen Computer geklaut werden, dann werden sie auch ersetzt“, sagt er. Er sagt, sein Goldnest sei etwas für die Kinder gewesen. Laut Vertrag sollte das Kunstwerk 14 Jahre in der Schule bleiben, dann hätten die Mädchen und Jungen mit dem Goldnest machen können, was sie wollen: es weiter als Kunstwerk ausstellen oder verkaufen und den Erlös für die Schule nutzen.