Es gibt in Berlin vermutlich keine Region, die öfter von Extremwetter heimgesucht wird als das Gewerbegebiet in der Storkower Straße in Prenzlauer Berg. Wo eben noch Äquatorhitze glühte, klirrt plötzlich eisige Polarkreiskälte. Regengüsse stürzen hinab, und zuweilen wabern dicke salzige Nebel. Aber wenigstens beschränkt sich die Unwetterzone auf drei Etagen eines Bürohauses. Dort reihen sich Klimakammern und Vibrationsmaschinen fast lückenlos aneinander, in denen Wetter simuliert und jahrelange Lebenszeit zu wenigen Wochen komprimiert werden kann. „Was hier heil wieder rauskommt, schafft es überall auf der Welt“, sagt Bernd Rhiemeier.