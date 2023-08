Clubbetreiber vs. Autobahn: „Das hier ist das Berlin, das es in fünf Jahren nicht mehr geben wird“

Etwas melancholisch blickt Daniel Mizgalski Richtung Spree zwischen Ringbahn und Elsenbrücke – hier ist die Trassenführung der Autobahn eigentlich klar. „Wir müssen uns immer an den Denkmalschutz halten, und dann kommt eine Autobahn und auf einmal ist das egal“, sagt der Betriebsleiter des Clubs OST. Das ehemalige Kraftwerk, das auch für mehr als zehn Jahre Redaktionssitz für das Neue Deutschland war, befindet sich direkt im Weg der sechsspurigen Autobahnverlängerung.

Der 17. Abschnitt der Autobahn soll, nach aktueller Planung, vom Treptower Park aus zwischen Elsenbrücke und Ringbahn die Spree überqueren und parallel zu den Bahngleisen verlaufen, in einem Doppelstocktunnel unter das Ostkreuz tauchen, um dann in Form einer Brücke über das Ring-Center zu führen und schließlich an der Storkower Straße zu enden. Diese Brücke müsste dann ausgeweitet werden, um das neue Verkehrsaufkommen kompensieren zu können, da die Straße auf der Höhe des S-Bahnhofs Storkower Straße aktuell einspurig in beide Richtungen verläuft.

Für Clara Herrmann und Lutz Leichsenring, Sprecher der Clubcommission, ist dieser Plan „Wahnsinn“ und „komplett aus der Zeit gefallen“. Die beiden hatten Ende vergangener Woche zu einer Tour durch das betroffene Gebiet geladen. Man müsse nicht an einem Plan aus einem anderen Jahrtausend festhalten, während viele Großstädte weltweit ihre Großstraßen in Parks verwandelten. In Zeiten einer Verkehrswende eine Autobahn durch den am dichtesten besiedelten Bezirk Berlins zu bauen sei „absurd“. Der Kiez, soziale und Kultur-Angebote werden kaputtgemacht und das Klima auch. Insgesamt sind 21 Kultureinrichtungen bedroht. Unter den bedrohten Clubs befinden sich Else, Club OST, Renate, ://about blank, Void und das OXI. Auch ein Teil des Stadtparks Lichtenberg und die Carl-von-Linné-Schule für Körper- und Lernbehinderte könnten weichen müssen.

Herrmann weist aber auch optimistisch auf Verkehrsprojekte hin, die nicht umgesetzt wurden. Kreuzberg habe auch von Autobahnen durchzogen werden sollen, der Oranienplatz sollte ein Autobahnkreuz werden. Das Projekt wurde nie umgesetzt. Ihre Hoffnung – mit genügend politischem Druck bleibt auch der A100-Ausbau aus.

Felix Richter spricht für die Betreiber der Renate, direkt gegenüber vom Club OST. Am Freitagabend findet hier gerade eine Drag-Show statt. Man wisse noch nicht, ob „das Gelände Teil der Planung ist oder die Autobahn direkt an der Fassade vorbeischrammt“. Möglichkeiten, umzuziehen, lägen nicht auf der Hand. „Hier die Infrastruktur aufzubauen, hat Jahrzehnte gedauert.“ Er wünscht sich, dass Kulturorte in Zukunft in der Stadtplanung berücksichtigt werden.

„Das hier ist das Berlin, das es in nicht mehr geben wird!“

Das Fips einige Häuser weiter gilt seit den Neunzigern als alternativer Freiraum. In der Einfahrt zu den Studios, Ateliers und Handwerkstätten steht ein leuchtendes Stoppschild – unter dem Stopp steht A100. Sowohl die Betreiber als auch die Kunstschaffenden würden gerne bleiben. Bezahlbare Alternativen gebe es keine, auch weit außerhalb wären vergleichbare Örtlichkeiten viel teurer. Einer der Betreiber sagt: „Das hier ist das Berlin der Neunzigerjahre, das es in fünf Jahren nicht mehr geben wird.“ Anders als viele andere hätte das Fips zwar die „Gentrifizierungsflut“ überbelebt, die geplante Autobahn verläuft allerdings genau durch ihr Gelände.

Die letzte Station des Abends ist das ://about blank. Seit 2010 ist auf dem Gelände, gemeinsam mit dem Club, eine Siebdruckwerkstatt, Tonstudios und Proberäume, sagt eine Sprecherin des Kollektivs, das den Club betreibt. Eigentlich sei das Gelände ein Stück von der geplanten Autobahn entfernt, auf dem Areal sollen aber Baustellenfahrzeuge geparkt werden während des Baus. Gerade findet in dem Club ein Konzert statt, an der Bar liegen Flyer für eine Demonstration gegen den A100-Ausbau am 2. September aus. Das Publikum bittet Rapper PTK wiederholt um Zugabe.

Der Kreuzberger Rapper, dessen Texte sich häufig kritisch mit Themen wie Verdrängung und Gentrifizierung befassen, weist nach dem Konzert auf die Folgen einer Autobahn für die direkt betroffene und umliegende Gegend hin. „Der Kiez würde kaputtgehen.“ Auch er bezieht sich auf die nicht umgesetzten Autobahnplanungen in Kreuzberg. Hätte es ein Autobahnkreuz am Oranienplatz gegeben, „wär Kreuzberg auch nicht Kreuzberg“.

„Der Senat liefert die Clubs dem Bundesverkehrsminister aus“

Das ://about blank ist auch Niklas Schenkers Lieblingsclub. Der Berliner Abgeordnete für die Linke ist für die Partei auch Sprecher für Clubkultur. Für ihn würde ein Weiterbau der A100 zu Zerstörung gewachsener Kieze und Stadtstrukturen führen. „Das hätte ein beispielloses Club-Sterben zur Folge.“ Statt „tatenlos zuzuschauen“, fordert er den Senat auf, das „Plattmachen von knapp zehn Clubs“ zu verhindern. „Der neue Senat tut so, als ob er mit der neuen Autobahn nichts mehr zu tun hat – und liefert damit die Clubs dem Bundesverkehrsminister schutzlos aus.“

Es werde nach Schenker für Clubs, Kollektive und Künstler und Künstlerinnen immer schwieriger Freiräume und Orte zu finden, die sie nutzen könnten. Seien Institutionen erst einmal verschwunden, kämen sie oft nicht zurück. „Deshalb müssen wir einerseits bestehende Einrichtungen schützen und andererseits mehr Flächen für Clubs und andere Kultur bereithalten.“ Dies könne gezielt durch Ankauf und eine bessere Planung in neuen Stadtquartieren erreicht werden.

Auf eine Anfrage der Berliner Zeitung antwortete die Senatsverwaltung für Kultur, dass Kultursenator Joe Chialo sich mehrfach für einen Erhalt der Clubs um das Ostkreuz und in der ganzen Stadt ausgesprochen habe. Konkret wolle man sich für die Anerkennung von Clubs als Kulturorte einsetzen – „in der Baunutzungsverordnung einerseits, in der Breite der Gesellschaft andererseits“.