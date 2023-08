Clubkultur: Das Mensch Meier schließt zum Jahresende

Es fühle sich richtig gut an, aufzuhören, sagt die Clubbetreiberin Simone. „Wir haben alles erreicht und alles gemacht, was wir wollten.“ Simone nennt sich „Mit-Kollektivista“. Das Wort „Betreiberin“ klingt den Köpfen hinter dem Club und Kulturhaus an der Storkower Straße wohl zu verdächtig nach Kapitalismus. Erlöse gab der den Club Mensch Meier tragende Betreiberverein „zur Förderung von kulturellem Tatendrang“ seit der Eröffnung 2015 für Miete, Rechnungen oder zur Unterstützung kultureller und politischer Projekte aus. Wenig wanderte in die eigene Tasche. „Wir haben zum Teil 18 Stunden am Tag für wenig Geld geackert“, erzählt Simone.

Voraussichtlich Ende des Jahres soll Schluss sein mit Partys zu Technobässen und Kulturveranstaltungen im Mensch Meier. Laut Simone ist die Entscheidung, gemeinsam den Stecker aus den Boxen zu ziehen, Ende vergangenen Jahres gereift. Die Betreiberin spricht von einer Müdigkeit im Kollektiv. „Wir sind älter geworden“, sagt sie.

Das Mensch Meier eröffnete 2015 an der Storkower Straße

Der 2010 gegründete Verein zur Förderung kulturellen Tatendrangs bezog vor zehn Jahren Quartier an der Storkower Straße. Das unter anderem auf dem Festival Fusion mit der „Räuberhöhle“ präsente Kollektiv eröffnete dann 2015 den Club Mensch Meier.



Es gibt bis heute Rätselraten um den Namen. Laut den Betreibern ging der eigentümliche Clubname aus einer Abstimmung hervor. Auch „Mutter Krawall“ und „Ruhe und Ordnung“ seien damals weit vorne im Rennen gewesen.

Das Clubkollektiv positionierte sich von Anfang an politisch. Solidaritätsveranstaltungen unterstützen unter anderem die in der Seenotrettung von Geflüchteten im Mittelmeer aktiven Organisationen. Sogenannte Awareness-Teams sorgen auf der Tanzfläche dafür, dass Frauen und Gäste nichtweißer Hautfarbe oder nichtheterosexueller Orientierung bei Übergriffen schnell Hilfe finden.

Eine Razzia der Polizei beunruhigte die Clubbranche

Eine Razzia der Polizei während einer Soli-Veranstaltung für die an der Rettung Geflüchteter im Mittelmeer beteiligte Organisation Sea-Watch sorgte 2019 für Unruhe in der Berliner Clubbranche. Der Zoll ging einem anonymen Hinweis nach, dass die Betreiber im Club unversteuerten Alkohol lagern und Mitarbeiter am Finanzamt vorbei beschäftigen würden. Das Mensch Meier reichte Klage wegen des Vorgehens der Beamten ein. Unterstützer warfen der Berliner Polizei vor, mit Absicht eine Veranstaltung zugunsten der Geflüchtetenhilfe gesprengt zu haben. Ein Türsteher des Clubs stand wegen Körperverletzung vor Gericht. Er hatte, wie dann bekannt wurde, Verbindungen zur linksautonomen Szene an der Rigaer Straße.

Wir wollten immer alles alleine machen. Simone, Mit-Kollektivista

Clubbetreiberin Simone bezeichnet die Jahre vor der Corona-Pandemie als goldene Zeit. Die Betriebseinschränkungen zum Infektionsschutz stellten dann aber die Unabhängigkeit des Clubs infrage. „Wir wollten immer alles alleine machen, haben aber gelernt, Förderanträge zu schreiben“, sagt Simone.

Während der Pandemie war staatliche Hilfe nötig

Die Umstände hätten zum Selbstverständnis des Clubs als autonomer Ort alternativer Kultur immer weniger gepasst. Vielleicht erklärt sich so die Müdigkeit des Kollektivs.

Wir ziehen Ende August mit einer Befragung der Clubbetreiber Bilanz. Lutz Leichsenring, Clubcommission

Der Berliner Zusammenschluss der Clubbranche, die Clubcommission, will in der Schließung des Mensch Meier kein Zeichen für das immer wieder an die Wand gemalte Clubsterben in Berlin sehen. Das vergangene Jahr sei ein gutes Jahr für die Clubs gewesen, sagt der Sprecher Lutz Leichsenring. „Es gab einen enormen Nachholbedarf nach der Pandemie.“ Die Energiekrise habe die Clubs vor neue Herausforderungen gestellt. Die Auswirkungen seien noch unklar. „Wir ziehen Ende August mit einer Befragung der Clubbetreiber Bilanz. Dann wissen wir mehr“, erklärt der Sprecher der Clubcommission.

Club veräußert Inventar

Das Mensch Meier veräußert mit der Aktion „Raum für Neues“ sein Inventar. Unter anderem können eine Tür aus dem Club und Teile eines Tresens erworben werden. Außerdem sollen die Bässe an der Storkower Straße auch nach der Schließung des Mensch Meier nicht schweigen. Es liefen „unter Hochdruck“ Gespräche mit Leuten, die einen neuen Club am Standort betreiben wollen. Auch das Kollektiv werde bestehen bleiben. „Wir wollen keinen Club mehr machen. Aber wir sind nicht weg vom Fenster“, sagt Mit-Kollektivista Simone.