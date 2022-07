Dass Wasserstoffautos keine Abgase erzeugen, sondern nur Dampf aus dem Auspuff kommt, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Doch mit einer ganz speziellen Wirkung hätte Thomas Mohnke, der eine Flotte solcher Fahrzeuge betreibt, nicht gerechnet. „Fahrer von Wasserstofffahrzeugen bekommen mehr Trinkgeld als Fahrer von Verbrennern“, sagt der Geschäftsführer der Safedriver Group in Berlin. Die freiwilligen Zahlungen, die Kunden leisten, seien in diesen Autos um die Hälfte höher als sonst.

„Fahrgäste sagen: ‚Cool, dass Du so ein Auto fährst‘. Das Interesse an alternativen Antrieben ist groß“, berichtete Mohnke. Der UD-Fahrdienstvermittler Uber, der mit ihm zusammenarbeitet, belohnt nun den Einsatz solcher Fahrzeuge, indem er in den kommenden drei Jahren auf mehrere Millionen Euro Provision verzichtet.

Nur fünf Wasserstofftankstellen in Berlin - aber das reicht aus

Klassische Verbrenner sind bei den Mietwagen mit Fahrern, die mit Hilfe der Uber-App gebucht werden können, in Deutschland mit einem Anteil von rund 40 Prozent bereits in der Minderzahl. Meist fährt hierzulande ein Auto mit Hybridantrieb vor, sagte Christoph Weigler, General Manager von Uber für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Bei dem in mehreren deutschen Städten tätigen Fahrtendienstleister Safedriver, dessen Tochterunternehmen Ennoo für Uber fährt, sind es in Berlin häufig Wasserstoffautos vom Typ Toyota Mirai. „Wir begrüßen das ausdrücklich“, lobte Weigler. „Die Fahrgäste sind begeistert, weil die Autos so leise sind. Wirtschaftlich gibt es ebenfalls Pluspunkte. Mit einer Tankfüllung kommen sie im Schnitt rund 400 Kilometer weit.“

Für hundert Kilometer braucht man ungefähr ein Kilogramm Wasserstoff, rechnete Thomas Mohnke vor. Mit fünf Wasserstofftankstellen sei das Netz der Anlagen, an denen die Autos ihre Energiespeicher auffüllen können, in Berlin ziemlich überschaubar. „Doch die Tankstellen sind gut im Stadtgebiet verteilt.“ Deshalb wären die Wasserstoffautos auch ökonomisch nachhaltig, so seine Bilanz. Mit rund 50 Fahrzeugen stellen sie inzwischen einen großen Teil der Flotte, eine Aufstockung auf 70 bis 75 sei geplant.

Wer grün wählt, muss meist einige Minuten länger warten

Uber-Kunden können auf der App die Option Uber Green wählen. „Dann werden sie in einem emissionsarmen Auto befördert, zum selben Preis wie in einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor“, erklärte Weigler. Zu Uber Green zählen komplett emissionsfreie Wasserstoff- und Elektroautos, aber auch Hybrid- sowie Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge. „Uber Green erfreut sich einer großen Nachfrage, die Zahl der Buchungen hat sich seit 2019 verdoppelt“, so der Uber-Manager. „Auch wenn es in der Regel einige Minuten länger dauert, bis das Fahrzeug da ist.“

Die Zahl der Batteriefahrzeuge, die für den Taxi-Konkurrenten Uber in Deutschland fahren, hält sich allerdings in Grenzen. Sie ist lediglich dreistellig, räumte Weigler ein. „Wir fänden es gut, wenn deutlich mehr Elektroautos angeboten werden könnten. In anderen Ländern, auch in Europa, sind wir auf einem guten Weg. Allerdings bin ich sehr skeptisch, ob wir in Deutschland das Ziel in absehbarer Zeit erreichen werden.“

„In einer großen Stadt wie Berlin kommen Elektrofahrzeuge an ihre Grenzen“

Denn hier treten im täglichen Elektroauto-Betrieb Herausforderungen auf, die vor allem mit den heutigen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu tun haben. „So verpflichtet das Personenbeförderungsgesetz unsere Mietwagenpartner dazu, nach jeder Fahrt zum Betriebssitz zurückzukehren“, erläuterte Weigler mit. Das bedeute nicht nur einen erhöhten Aufwand, bei Batteriefahrzeugen erfordere es auch eine zusätzliche Fahrt zur Ladesäule. „Nach 200 bis 250 Kilometern sind die Akkus leer. In einer großen Stadt wie Berlin kommen Elektrofahrzeuge deshalb schnell an ihre Grenzen.“

„Wir würden gern mehr batterieelektrische Fahrzeuge einsetzen“, sagte Thomas Mohnke. Über andere Tochterunternehmen bietet Safedriver Chauffeursdienste auch für Bundestagsabgeordnete, Firmenmitarbeiter und Veranstaltungsteilnehmer an. In diesen Bereichen werden oft auch Transporter eingesetzt. Doch bei ihnen reicht ein vollgeladenes Akku oft nur für 150 Kilometer. Damit komme man nicht von Berlin zum Gästehaus der Bundesregierung in Meseberg und wieder zurück.

„Wir versuchen, das Ungleichgewicht auszutarieren“, kündigte Christoph Weigler von Uber an. „Um unseren Partnerunternehmen trotzdem die Anschaffung und den Betrieb von Elektroautos zu erleichtern, gibt es von Uber Deutschland nun einen Anreiz. Die Gebühr, die sie für jede von uns vermittelte Fahrt zahlen, fällt bei E-Fahrzeugen um fünf Prozentpunkte niedriger aus. Normalerweise beläuft sie sich auf sieben bis 25 Prozent des Fahrpreises, bei Elektroautos sind es nun zwei bis 20 Prozent. Für diesen Anreiz investiert Uber in den nächsten drei Jahren rund fünf Millionen Euro.“