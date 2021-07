Berlin - Am Sonnabend steht der Umzug zum Christopher-Street-Day an: 20.000 Menschen wollen dabei durch Berlin ziehen – bunt, laut, politisch. Fast gleichzeitig kam die Meldung, dass der Berliner Karneval der Kulturen auch in diesem Jahr ausfällt. Es ist die Politik, die die beiden großen Berliner Straßenpartys unterscheidet.

Der Karneval der Kulturen gehört wie der CSD seit Jahren zu den ganz großen Straßenpartys Berlins. 1996 fand er erstmals statt. Vorbild war der Notting Hill Carnival in London, den es bereits seit den 60er-Jahren gibt.