Berlin - Waren die Verbote der Corona-Demonstrationen am letzten August-Wochenende gerechtfertigt? Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik verteidigte am Montag im Innenausschuss die Verbote durch die Polizei und auch das rabiate Vorgehen ihrer Beamten. Die Teilnehmer würden regelmäßig die gesetzlichen Regelungen zum Schutz vor Infektionen nicht akzeptieren, begründete sie. „Bei den sogenannten ‚Querdenkern‘ ist es ein Markenzeichen, ein erklärtes Ziel, keinen Mund-Nase-Schutz zu tragen.“

Es habe auch „eine stattliche Zahl“ von Versammlungen aus der „Querdenker“-Szene gegeben, die entsprechend der Regeln ihren Protest auf die Straße gebracht hätten. Auf dem Alexanderplatz etwa habe es so eine Veranstaltung gegeben, bei der Maske getragen wurde. „Das war prima, da gab’s kein Problem“, so Slowik. „Aber wenn die Ansage schon im Vorfeld kommt, dass man sich nicht an die Regeln halten wird, habe ich als Polizei keine andere Möglichkeit, als einzuschreiten.“

Slowik versicherte: „Wir arbeiten völlig neutral. Werden Regeln aber nicht eingehalten, egal welche, gehen wir dagegen vor.“ Das sei am 28. August auch beim „Zug der Liebe“ der Fall gewesen, eine Demonstration, die aus der Techno-Szene organisiert wurde. Weil der Versammlungsleiter die Hygiene-Auflagen nicht durchsetzen konnte, musste er die Demo auflösen.

Dass die Polizei nicht lange mit Demonstranten, die keine Maske tragen diskutiert, erklärte Slowik so: „Es ging darum, Virusverbreitung zu vermeiden. Und ja, da muss die Kommunikation manchmal ein bisschen straffer sein, weil sich das Virus einfach verbreitet, je länger ich kommuniziere.“ Das gelte aber einheitlich. Das Thema der Versammlung sei dabei „völlig unbedeutend“.

Aerosol-Forscher sieht keine Gefahr im Freien

Karsten Woldeit von der AfD sieht dagegen eine andere öffentliche Wahrnehmung: „Dass sich Menschen friedlich unter freiem Himmel versammeln, um ihre Meinung kundzutun und diese freie Meinungsäußerung vermeintlich unterbunden werden soll“, so Woldeit. „Dieses Bild teile nicht nur ich allein.“ Wenn von einer Demonstration ganz offen Gewalt ausgehe und schon im Vorfeld „Ganz Berlin hasst die Polizei“ skandiert werde, würde „nicht ein Hauch darüber nachgedacht, solch eine Versammlung zu verbieten, obwohl man weiß, es wird Gewalt geben, und es werden 50, 60 Polizisten verletzt.“ Slowik wies das nochmals zurück: „Dass wir unterschiedlich agieren würden, trifft definitiv nicht zu.“

Burkard Dregger, Fraktionschef der CDU, „tut die Polizei außerordentlich leid“. Seit Jahren erlebe sie gewalttätige Angriffe aus dem linken Spektrum und gleichzeitig den Vorwurf der überbordenden Polizeigewalt. Nun erlebe man das Gleiche aus dem Spektrum der Querdenker und der AfD, die jetzt plötzlich nicht mehr auf der Seite der Polizei stehe. „Unsere Polizei ist völlig unideologisch. Sie setzt das Recht durch – egal gegen welche Szene es ausgeübt wird.“

Die Polizei setzt die Corona-Verordnung durch, die der Senat erlassen hat. Sie legt auch die Hygiene-Regeln für Demonstrationen fest. Inzwischen gibt es ein Gutachten des renommierten Aerosol-Forschers Gerhard Scheuch, der die Gefahr, sich im Freien anzustecken, als „außerordentlich gering“ einschätzt.