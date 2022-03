Berlin - Nur vier Worte beschreiben das ganze Drama. Ein Slogan, englisch, international wie es die Eventbranche ist: „First in, last out.“ Der Satz bezieht sich auf Deutschland, die rund 1,5 Millionen Menschen, die in diesem sechstgrößten Wirtschaftszweig der Republik beschäftigt sind, 130 Milliarden Euro wurden dort umgesetzt – bevor die Corona-Krise begann und die Politik das Land in den ersten Lockdown schickte. Genau zwei Jahre ist das nun her. Das Veranstaltungsgewerbe blieb nahezu durchgängig unter Verschluss: Als Erste rein, als letzte Letzte raus.

„First in, last out“, sagt Marcel Fery, Vorstand der Berliner TSE AG. Für sein mittelständisches Unternehmen hat der Lockdown noch früher begonnen. Am 28. Februar 2020 wurde die Internationale Tourismus-Börse auf dem Berliner Messegelände am Funkturm abgesagt, die steigenden Infektionszahlen ließen eine derart große Veranstaltung nicht zu. „Mit einem Schlag brachen alle Umsätze weg“, sagt Fery. Es begann die Zeit des Stillstands, mit schwerwiegenden Folgen.

Hendrik Streeck hält nichts von 2G

In den zurückliegenden Wochen ist viel über Lockerungen debattiert worden, über die passende Ausfahrt aus der Pandemie. Der Bundestag berät am heutigen Freitag über die gesetzlichen Grundlagen dazu. Die Meinungen der Experten gehen derweil auseinander. Die Virologin Melanie Brinkmann plädiert dafür, die Kontakte der Menschen untereinander so weit wie möglich zu reduzieren. Ihr Kollege Hendrik Streeck rät dagegen, Beschränkungen aufzuheben, deren Wirkung im Kampf gegen die Pandemie wissenschaftlich unbewiesen ist. Die 2G-Regel würde er zum Beispiel fallen lassen.

Marcel Fery geht das noch nicht weit genug. „Alle Maßnahmen sollten auslaufen“, sagt der Unternehmer. „Die Menschen müssen wieder in Eigenverantwortung handeln können.“ Bei den europäischen Nachbarn sei dies bereits der Fall, in Großbritannien und Polen, in Dänemark oder Österreich. „Überall“, sagt Fery, „weil ersichtlich ist, dass die Omikron-Variante zwar zu extrem hohen Infektionsraten, aber meist nur zu milden Symptomen führt.“ Die deutsche Zögerlichkeit führe die hiesige Eventbranche in die wirtschaftliche Katastrophe.

Der Unternehmer engagiert sich in der Initiative „Alarmstufe rot“, die der kriselnden Branche seit Beginn der Pandemie zu mehr Gehör bei der Politik verhelfen will. „Es ist wichtig, dass die Politik uns endlich ermöglicht, wieder zu arbeiten“, sagt er. Zwar kommt seit diesem Monat langsam Bewegung ins Geschäft. „Die Auftragslage für April und Mai ist aber mäßig“, sagt Fery. Im Juni und Juli könnte es etwas besser laufen. „Allerdings haben wir bis jetzt noch für kein Angebot eine Bestätigung.“

Die Veranstalter sind verunsichert. Das liegt auch an der sogenannte Hotspot-Regelung, die im neuen Infektionsschutzgesetz verankert ist. Demnach können Regionen mit hoher Belastung durch Sars-CoV-2 Maßnahmen verschärfen und zum Beispiel Messen absagen. Für die planen und stellen Firmen wie TSE Sound, Licht und Aufbauten.

Messen sind das Kerngeschäft der Eventbranche. Wirtschaftsbezogene Veranstaltungen machen 88 Prozent des Umsatzes aus, Konzerte, Theater sowie öffentliche Events jeweils rund fünf, Sport nur ein Prozent. Für Kultur-Events gibt es einen staatlichen Ausgleichsfonds, der bei Absagen wegen Corona einspringt. „Wir fordern einen solchen Fonds nun auch für Wirtschaftsevents“, sagt Fery. „Wir brauchen einen längerfristigen, dauerhaften Dialog mit der Politik und am besten einen festen Ansprechpartner.“

Sprit, Strom, Personal: Kosten-Explosion stellt Firmen vor Probleme

Selbst mit einem solchen Schutzschirm würde der Neustart schwer genug. „Momentan liegen unsere Umsätze im Vergleich zur Zeit vor Corona bei 50 Prozent. Damit können wir nicht überleben.“ Viele Firmen sind an langfristige Verträge mit Veranstaltern gebunden, die Preise festgeschrieben. Die Kosten aber steigen kontinuierlich. Verdoppelt haben sich die Ausgaben für den Transport von Material, Benzin ist so teuer wie nie. „Wenn man bei einer Tournee 20 Lkw im Einsatz habe, kostet das jetzt 30.000 Euro pro Tag mehr“, rechnet Fery vor.

Für Personal muss der Geschäftsführer bis zur Hälfte mehr einplanen, denn Personal ist knapp. Etliche Beschäftigte haben sich beruflich inzwischen anders orientiert. „Je nach Betrieb liegt die Abwanderung zwischen 30 und 50 Prozent. Die Leute kommen nicht zurück, solange es keine glaubhafte Perspektive auf eine dauerhafte Beschäftigung gibt“, sagt Fery. Die sei derzeit kaum auszumachen. „Wir versuchen bei TSE trotzdem, den Personalstamm wieder auszubauen.“

Die Neuköllner Firma hat rund 80 Mitarbeiter und 30 Auszubildende halten können. Sie befanden sich zwei Jahre lang überwiegend in Kurzarbeit. „Sie müssten eigentlich ein halbes Jahr erst wieder alle Handgriffe üben.“ So aber würde der Aufbau für ein Konzert in der Waldbühne zum Beispiel eine bis anderthalb Stunden länger dauern als vor der Zwangspause. „3o Mann, die so viel länger benötigen – das zahlt mir kein Veranstalter.“

Da wäre es zumindest hilfreich, wenn seine Firma die staatliche Hilfe für Dezember 2020 und das Jahr 2021 bekommen würde. „Darauf warten wir noch immer. Und das geht ganz vielen Firmen so. Manche haben Millionen Euro beantragt, weil sie entsprechend groß sind, doch sie bekommen das Geld nicht.“ Dank Kurzarbeit haben sich die meisten Betriebe halten können. Doch das Programm läuft im Juni aus. Gerade jetzt, da es wieder losgehen könnte, droht eine Welle von Insolvenzen. „Wir brauchen die Hilfen erst einmal weiter, müssen aber endlich wieder anfangen dürfen zu arbeiten, um bald komplett auf eigenen Füßen zu stehen und dem Staat nicht mehr auf der Tasche zu liegen.“ Deshalb der Ruf der Eventbranche nach einem Ende aller Beschränkungen.

Unternehmer: „Sollten wir Deutschen schlauer sein als andere?“

Deutschland belegte vor der Pandemie bei Business-Events eine Spitzenposition, 150 Millionen Teilnehmer pro Jahr wurden registriert, mehr Resonanz konnten nur die USA und China vorweisen. Diese Position stehe nun auf dem Spiel, sagt Fery, das müsse die Politik begreifen. Vor allem müsse sie dringend ihre Kommunikation überdenken. „Überall in Europa wird den Menschen vermittelt, dass die Pandemie ausläuft, dass es bergauf geht“, sagt er. „Bei uns wird vor einer Sommerwelle, vor einer Herbstwelle gewarnt. Sollten wir Deutschen tatsächlich schlauer sein als die anderen?“ Für den Unternehmer ist die Antwort klar: „Nein, das sind wir nicht!“