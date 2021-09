Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat 2G-Corona-Regeln für bestimmte Bereiche vorsichtig in Aussicht gestellt. Mit solchen Angeboten nur für Geimpfte und Genesene seien aber komplexe Fragen verbunden. Noch sei nichts entschieden, sagte der SPD-Politiker am Dienstag im Anschluss an die Senatssitzung. Der Senat werde in der nächsten Woche möglicherweise abschließend beraten, „wie wir 2G- und 3G-Angebote machen können“. Abwägender können Politiker kaum sein.