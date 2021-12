Ab Mittwoch wird es für Bar- und Weihnachtsmarktbetreiber kompliziert. Dann treten noch einmal verschärfte Corona-Regeln in Kraft. Über die 2G-Regel hinaus, nach der nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt haben, soll es auch Restriktionen für Bars geben. Der Grund: Dort sitzen Gäste oft eng beieinander und sprechen auch laut, was aus Sicht des Senats die Übertragung des Corona-Virus von einem Menschen zum anderen befördert.

Am vergangenen Freitag hat der Berliner Senat nun verschärfte Einschränkungen beschlossen. Sie werden Anfang dieser Woche im Gesetzblatt veröffentlicht und treten an diesem Mittwoch in Kraft. Bezogen auf die erwarteten Regelungen sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Freitag unter anderem: „Wir werden das mal so formulieren, dass ungeordnete Kontakte im Gastronomiebereich vermieden werden, aber weiter Essen und Trinken in Restaurants ermöglicht werden.“

Nach Angaben von Senatskanzlei-Chef Christian Gaebler (SPD) können Bars nach dem Infektionsschutzgesetz nicht geschlossen werden, weil es gastronomische Einrichtungen sind. „Am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz wurde zugesagt, dass die alte und die neue Bundesregierung und die neuen Mehrheiten sich darauf verständigen wollen, dass da mehr möglich sein soll“, so Gaebler.

Nach seinen Worten werde es in dieser oder in der nächsten Woche eine „entsprechende Anpassung“ geben. „Ziel ist es, dahin zu kommen, dass es in Ordnung ist, wenn man am Platz sitzt und was isst oder trinkt. Aber wildes Herumstehen ohne Abstand, das soll es dann nicht geben. So ähnliche Regelungen hatten wir schon mal in der Vergangenheit“, so Gaebler.

Auf der Tauentzienstraße drängeln sich die Menschen

Bei den mittlerweile eingezäunten Weihnachtsmärkten bleibt es indessen bei der 2G-Regelung, deren Einhaltung an den Eingängen kontrolliert wird. Problematisch sind laut Müller die weihnachtsmarktähnlichen Angebote jenseits der eigentlichen Weihnachtsmärkte – etwa den Bereich um den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz.

In dieser Woche soll die Situation dort umgestaltet werden. Denn auf dem Tauentzien stehen ebenfalls zahlreiche Verkaufsbuden, die nicht zu dem Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz gehören. Dort strömen von beiden Seiten die Menschen aufeinander zu, auf einem sehr engen Bürgersteig. „Die Menschen, die an den Buden stehen und die, die aus den Shops kommen, treffen sich auf dem Bürgersteig und können nicht ausweichen“, so Müller.

Deshalb habe er die Bezirksbürgermeister und die Verkehrsverwaltung gebeten, zu prüfen, ob diese Situation entzerrt werden könnte, durch größere Abstände zu den Buden. Auch die Betreiber seien bereit, eine konstruktive Lösung zu finden. Laut Müller wird derzeit miteinander besprochen, wie so eine Lösung aussehen könnte.

An eine Schließung der Weihnachtsmärkte wie in Bundesländern mit viel höheren Inzidenzen denkt der Senat im Augenblick nicht. Auf der Ministerpräsidenten-Konferenz sei sehr vieles beschlossen worden, was in Berlin schon viel früher umgesetzt worden sei, so Müller.