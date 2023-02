Runter mit der Maske? Twitter-User fordern: #DieMaskeBleibtAuf

#DieMaskeBleibtAuf. Mit diesem Hashtag stoßen Twitter-User am Wochenende eine Diskussion an. Die einen bezeichnen es als überängstlich und neurotisch, weiterhin Maske zu tragen, die anderen wollen solidarisch mit Vorerkrankten bleiben und weisen darauf hin, dass die Maske auch gegen andere Krankheiten schützt.

Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ist seit Donnerstag bundesweit beendet. In Berlin bleibt die Maskenpflicht in Arztpraxen und Pflegeheimen noch bestehen, in Bayern ist das Personal ausgenommen. Längst überfällig meinen die einen – andere weisen auf die Todesfälle hin, die in Deutschland immer noch bei etwa hundert Menschen am Tag liegen. Trotz des Wegfalls der Pflicht rät das Robert-Koch-Institut dazu, sich weiterhin in Innenräumen mit Maske zu schützen. Hintergrund sind auch andere Atemwegserreger, bei denen das Institut in den kommenden Wochen mit stärkerer Verbreitung rechnet.

Im Mittel sterben in Deutschland täglich 105 Menschen an Covid-19.

Ist das für Euch normal?



Frage an @MarcoBuschmann und an die Leute, welche die Maskenträger beschimpfen.#Corona #DieMaskeBleibtAuf #FDPmachtkrankundarm #buschmannstote pic.twitter.com/lZdQLeUnd5 — De Heulsuse (@De_Heulsuse) January 28, 2023

Eine neue Studie zeigt, dass schlecht sitzende Masken keinen Effekt haben und auch das Händewaschen weniger schützt, als bisher angenommen. Die Gegner der Maßnahmen nutzen die Studie bei ihren Posts triumphierend als Argument. Wie die Berliner Zeitung berichtete, ist laut den Ergebnissen allerdings eine korrekt getragene Maske sehr wohl ein guter Schutz. Einige Maßnahmen, wie Ausgehverbote, Masken an der freien Luft und das Absperren von Kinderspielplätzen, seien falsch gewesen, gibt inzwischen auch Karl Lauterbach zu.

Besonders erfolgreich war ein Tweet, der die Skepsis der Maßnahmengegner auf den Arm nimmt: „Typ gerade bei Kaufland: ‚Nimm den Lappen aus dem Gesicht, Corona is vorbei!‘ Ich: „Oh Mann, glaubst du alles, was die Regierung dir erzählt? Wach auf!” Völlig verwirrter Blick, Abgang nach rechts. Geht doch“, schreibt Dieter Schlabonski. In den Kommentaren schreibt jemand, dass der Spruch geklaut sei.

Typ gerade bei Kaufland: „Nimm den Lappen aus dem Gesicht, Corona is vorbei!”

Ich: „Oh Mann, glaubst du alles, was die Regierung dir erzählt? Wach auf!”



Völlig verwirrter Blick, Abgang nach rechts.



Geht doch.#DieMaskeBleibtAuf — Dieter Schlabonski (@schlabonski) February 3, 2023

Gegner des Hashtags setzen die Maske dagegen mit einem Aluhut gleich und sehen sie nun als Markierung für eine politische Haltung und für „Volltrottel“. Die Diskussion um die Corona-Maßnahmen geht also weiter. Auch ohne Maskenpflicht.