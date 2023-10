Viele Betroffene von Long Covid, des Post-Covid-Syndroms, hoffen unter anderem auf dieses Präparat: BC007. Jetzt gab das Start-up Berlin Cures bekannt, auf dem Weg zur Zulassung des Medikaments für den Kampf gegen diese postinfektiöse Erkrankung einen weiteren Schritt gemacht zu haben: Das Universitätsklinikum Erlangen beteiligt sich als anerkanntes Forschungszentrum für Long Covid an der klinischen Phase-II-Studie mit BC007.

Gleichzeitig stellt Berlin Cures den Wissenschaftlern aus Erlangen eine eigene Studie zur Verfügung, die die molekularen Mechanismen von Long Covid erforscht. Bereits im vergangenen Jahr stand eine Zusammenarbeit im Raum. Eine Initiative Betroffener hatte damals 300.000 Euro über Crowdfunding eingesammelt, um damit eine Studie an der Uni zu finanzieren. Doch das Unternehmen teilte im vorigen Sommer mit, BC007 könne für die Studie nicht ausgeliefert werden.

Weitere Kandidaten werden zurzeit auf ihre Wirksamkeit gegen Long Covid untersucht und durchlaufen die Phasen der Erprobung. In einer Phase-II-Studie wird ein Medikament zum ersten Mal an Patienten getestet, die an jener Erkrankung leiden, für deren Behandlung ein Medikament entwickelt wird. Dabei geht es um die optimale Dosierung. Zusätzlich werden erste Daten zur Wirksamkeit erhoben. Solche Studien umfassen meist 100 bis 300 Teilnehmer. Die Phase III soll relativ präzise Auskunft über Wirksamkeit und Verträglichkeit einer Arznei geben. In den allermeisten Fällen sind es Vergleichsstudien: Eine Gruppe von Patienten erhält die untersuchte Therapie, eine zweite Gruppe eine andere Behandlung.

Mit großer Hoffnung begleiten vor allem Patienten mit ME/CFS die Erprobung von BC007. Die Erkrankung, landläufig auch Fatigue-Syndrom genannt, kann durch Covid-19, aber auch durch andere Infektionskrankheiten ausgelöst werden. In Deutschland leiden Schätzungen zufolge an die eine halbe Million Menschen an Fatigue. Stark betroffen sind Jugendliche zwischen zehn und 19 Jahren.

Kampf gegen Long Covid: Off-Label-Liste mit Medikamenten

Bereits vor der Corona-Pandemie waren etwa 40.000 Kinder und Jugendliche an ME/CFS erkrankt. Durch die Pandemie dürfte sich die Zahl stark erhöht haben. Manche Schätzungen gehen von bis zu 150.000 Minderjährigen aus.



Zur Therapie von Long Covid sollen schon bald weitere Medikamente verfügbar sein, die bisher keine Zulassung für diese, jedoch für andere Anwendungsbereiche haben. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat eine Kommission eingesetzt, die eine sogenannte Off-Label-Liste zusammenstellt.