Berlin - Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich aus. Die Zahlen steigen weiter rasant an, auch in Berlin. Die Hauptstadtgastronomie fürchtet nun schwere Umsatzeinbußen durch die geplante Einführung der 2G-plus-Regelung in der Gastronomie. Weitere Betriebe könnten in wirtschaftliche Not geraten. Um Insolvenzen zu vermeiden, brauche die Branche Geld vom Staat.