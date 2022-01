Berlin - Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung. Nicht rasend viel, aber doch ein klein wenig. Ganz am Ende, als alles vorbei ist und auch die Polizisten langsam abziehen, steht da noch eine kleine Gruppe von vier Leuten. Sie debattieren. Es ist kein echter Dialog, kein gegenseitiges Zuhören, kein Wirkenlassen der Argumente. Aber der Ton ist nicht mehr so beleidigend wie knapp eine Stunde davor, als ein Polizist sich genötigt sah, einzugreifen. Zumindest verbal. „Beschimpfungen passen nicht zu einer Demonstration, bei der es um Dialog gehen soll“, sagte er – und die beiden Kontrahenten wurden ruhiger.

Es ist eine besondere Zeit: Es ist Montagabend im Januar 2022. Wieder werden wohl in hunderten deutschen Städten Zehntausende oder sehr viel mehr Kritiker und Gegner der Corona-Maßnahmen der Regierung auf die Straßen gehen – zu ihren sogenannten Montagsspaziergängen. In Anlehnung an die Montagsdemonstrationen der DDR-Bürgerrechtsbewegung, die 1989 den Staat letztlich in seinen Grundfesten erschütterten und das Ende des Systems beschleunigten.

Ganz demonstrativ - entweder mit Maske oder ohne

Es ist auch ein ganz besonderer Ort: Berlin, Prenzlauer Berg, Gethsemanekirche. Ein symbolträchtiger politischer Ort. Im Herbst 1989 trafen sich hier Oppositionelle und viele aus der Friedensbewegung der DDR. Es gab Gottesdienste, Andachten und ab Anfang Oktober durchgängige Mahnwachen mit tausenden Leuten in der Kirche. In Berlin war es einer der wichtigsten Orte der Friedlichen Revolution.

Genau deshalb sind an diesem Januarabend 2022 alle hier an diesem Platz: Die Anwohnerinitiative Gethsemanekiez hat zu einer Demo aufgerufen, zu einer Kundgebung vor der Kirche. Motto: „Gemeinsinn leben. Demokratische Werte schützen.“ Als es um 17.30 Uhr los geht, stehen etwa 150 Leute vor der Kirche. Alle mit Maske, alle mit Abstand. Ganz demonstrativ. Und es sind auch ihre Gegner gekommen. Sie stehen auf der anderen Straßenseite, es sind etwa halb so viele. Sie tragen alle keine Masken. Ganz demonstrativ.

„Wir wollen dagegen protestieren, dass die politische Arbeit dieser Kirchgemeinde von den Kritikern der Corona-Maßnahmen vereinnahmt wird“, sagt Wiebke, eine 44-Jährige aus dem Kiez, die für die Initiative spricht. Die Mitglieder sagen ihre Familiennamen nicht. Denn die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus habe ihnen und anderen Initiativen den Hinweis gegeben, es doch lieber nicht zu tun. Wenn die Proteste aggressiver werden, kann das gefährlich werden.

„Wir sind keine Initiative für das Impfen, wir sind auch keine Claqueure der Bundesregierung“, sagt Wiebke. „Auch mir fällt eine lange Listen ein, was ich an den Anti-Corona-Maßnahmen zu kritisieren habe.“ Aber es gehe um einen gewissen Wertekompass. „Wir wollen keine Wissenschaftsleugnung, keine Verschwörungsmythen. Wir wollen, dass die Kritiker sich ganz klar von Rechtsaußen und Neonazis abgrenzen.“

„2022 ist nicht 1989“

Außerdem sollten keine Diktaturen verharmlost werden. Damit meint sie die Gleichsetzung der DDR mit der heutigen Zeit, die viele Regierungskritiker als „Corona-Diktatur“ bezeichnen. Vor der Kirche haben die Teilnehmer ein paar Zettel mit ihren Gedanken aufgehängt. Auf einem steht: „2022 ist nicht 1989“.

„Wir finden es nicht okay, wenn sich hier jemand bei der Symbolik von 1989 bedient“, sagt Wiebke. „Dadurch wird unserer Meinung nach eine Diktatur verharmlost. Das ist ein unakzeptabler Vergleich, ebenso wenn jemand sich einen gelben Stern an die Jacke heftet und ungeimpft draufschreibt.“

So sieht es auch Aljona Hofmann, die sechs Jahren lang als Pfarrerin in Russland war und nun seit Herbst in der Gethsemanekirche arbeitet. Sie spricht auf der Kundgebung und schwärmt von dem bürgerschaftlichen Engagement in Berlin, davon, dass die Menschen hier ihre Meinung offen sagen. „Dass sie sich einsetzen für ein besseres Leben. Das genieße ich sehr.“ Sie erzählt, dass politische Arbeit seit Jahrzehnten zu dieser Kirche gehöre. Es gebe jeden Abend ein politisches Gebet.

Doch das wurde nun immer häufiger von Corona-Leugnern und anderen Kritikern gestört. „Sie kamen einfach rein und brüllten dazwischen“, erzählt sie. Sie sagt, dass die Störer draußen vor der Kirche von ihren Freunden empfangen wurden. Dabei habe auch ein Mann den rechten Arm zum Hitler-Gruß erhoben. Später habe eine Frau vor die Kirchentür uriniert.

Die heftigsten Auseinandersetzungen gab es am 13. Dezember. Andere Teilnehmer erzählen am Rande der Kundgebung am Montag, dass die Stimmung damals sehr aggressiv und einschüchternd gewesen sei: Teilnehmern wurden ihre Masken vom Gesicht gerissen, einer Frau wurde vor die Füße gespuckt, Männer bauten sich demonstrativ vor den Kirchenleuten auf.

Wasserwerfer und bewaffnete Polizisten

Pfarrerin Hofmann erzählt, dass die aggressive Menge die Losung der DDR-Kritiker gerufen hat: „Wir sind das Volk.“ Die Pfarrerin sagt: „Ich war erschüttert und erschrocken, dass sich diese Leute auf eine Stufe stellen mit der Bürgerrechtsbewegung 1989.“ Sie erzählt, was sie selbst damals bei den Demos am Ende der DDR erlebt hat, spricht von Wasserwerfern und bewaffneten Polizisten.

Damals war diese Kirche ein Treffpunkt für Tausende. Ab Oktober 1989 war die Kirche immer offen, es gab durchgängige Mahnwachen. Das Gotteshaus war voller Leute, das Meer der brennenden Kerzen auf den Treppen der Kirche war ein Symbol des gewaltfreien Protestes. Als die DDR-Staatsführung am 7. und 8. Oktober auf der nahen Schönhauser Allee die friedlichen Proteste niederknüppeln ließ, flüchteten viele Demonstranten in diese Kirche. Pfarrerin Hofmann betont den Unterschied zu heute. „Der Rechtsstaat setzt sich heute eben auch für die Meinungsfreiheit der Corona-Leugner ein.“

An diesem Montagabend sind keine Reichskriegsflaggen oder ähnliche Symbole zu sehen auf der anderen Straßenseite. Als vor der Kirche die Reden beginnen, spielt auf der anderen Seite ein Mann Akkordeon, um die Demo vor der Kirche zu stören. Einige der Regierungskritiker stellen sich auch direkt zu den Teilnehmern der Kundgebung. Sie halten die geforderten 1,50 Meter Abstand, tragen aber keine Masken.

Sofort geht das verbale Geplänkel los. Ein Mann sagt: „Sie tragen doch nur keine Maske, um zu provozieren.“ Die Frau sagt: „Ich verbitte mir diesen verdächtigungsvollen Ton – ich haben eine Maskenbefreiung.“ Dann greift sie selbst ihr Gegenüber an: „Nennen Sie mir einen Aerosol-Forscher, der sagt, dass es notwendig ist, im Freien bei Abstand eine Maske zu tragen.“ Der Mann antwortet: „Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass die Polizei die Maskenpflicht vorgeschrieben hat, weil das hier eine Demo ist.“

Fakten und Vorwürfe wechseln die Seiten

So geht es hin und her. Fakten und Vorwürfe wechseln die Seiten. Die einen sind rhetorisch gewandt und mit Fakten gewappnet, die anderen sind beleidigend und flach. Beides gibt es auf beiden Seiten. Aber es bleibt friedlich – ganz im Sinne von 1989.

Die Frau erzählt ruhig und ausführlich, warum sie gegen die Corona-Maßnahmen ist. Die 52-Jährige trägt eine Plakette mit einer Friedenstaube an der Jacke und sagt, dass sie bereits acht Demonstrationen angemeldet hat und sich dann jedes Mal ganz klar von Rechtsextremisten distanziert habe. Sie sagt, ihr gehe es um ein friedliches Zusammenleben. „Dazu gehört aber auch, dass die Mehrheit unsere Minderheitenmeinung nicht weiter unterdrückt.“

Als sie gefragt wird, warum sie bei ihren eigenen Demos nicht dafür gesorgt hat, dass keine Reichsbürgerflaggen gezeigt wurden, sagt sie: „Vielleicht waren das Provokateure, die die Flaggen dabei hatten, um uns zu diskreditieren.“ Ihr Gegenüber sagt: „Das ist doch wieder eine Verschwörungstheorie.“

Die beiden werden sich nicht einigen, jedenfalls nicht an diesem Abend und nicht allzu bald. Dazu sind die Fronten zu verhärtet und die gegenseitigen Vorwürfe zu grundsätzlich. Aber sie reden miteinander. Immerhin. So wie es in einer Demokratie sein sollte.

Die Frau und drei andere Leute diskutieren auch noch, als das politische Gebet in der Kirche längst beendet ist und auf der anderen Seite der Montagsspaziergang beginnt. Der Akkordeonspieler geht voran, 65 Teilnehmer folgen ihm durch den Prenzlauer Berg ziehen – natürlich ohne Masken. Vorn gehen ganz viele Frauen mit Kerzen, ganz hinten auch ein paar Männer mit Bierflaschen.