Berlin - In Österreich sind die Corona-Schnelltests kostenlos. Und ab Montag auch in Potsdam. So muss es in ganz Deutschland sein. Alles andere wäre absurd und sogar demokratiefeindlich.

Noch ist die Höhe der Kosten für die Tests unklar. Experten sagen, dass der Preis schnell auf 1,99 Euro fallen könnte. Derzeit gibt es die billigsten im Internet für 7 Euro. Wenn sich ein Viertel der Bevölkerung zweimal pro Woche testen lässt, würde das 280 Millionen Euro kosten – pro Woche. Der Neubeginn des gesellschaftlichen Lebens sollte uns dies wert sein. Denn gleichzeitig wird geschätzt, dass der Lockdown pro Woche sechs Milliarden Euro kostet. Mit den Tests aber würde der Handel wieder anlaufen, es würden mehr Steuern fließen.

Wichtiger als der monetäre Aspekt ist die Frage der Spaltung der Gesellschaft: Wenn die Bürger selbst zahlen müssen, schadet das der Mehrheit. Denn der kleinere, wohlhabendere Teil der Gesellschaft kann die wirtschaftlichen Härten der Krise oft leichter abfangen, andere sind massenhaft auf Hartz-IV-Niveau gefallen. Sie nun vom neuen Leben auszuschließen wäre ungerecht. Denn das Vertrauen in den Staat basiert auch auf dem Gefühl, nicht benachteiligt zu werden. Wer sich ignoriert fühlt, wendet sich ab.

Zudem widerspricht die Bezahl-Idee dem Gleichheitsgedanken der Verfassung. Bürger dürfen weder benachteiligt noch bevorteilt werden wegen Dingen, für die sie nichts können. Bei der Impfung werden Alte bevorteilt. Das ist mehr als richtig, aber es wäre ungerecht, wenn es dazu käme, dass geimpfte Bürger die derzeit erheblich eingeschränkten Grundrechte schneller wieder zurückbekommen. Für Gleichheit würde sorgen, wenn auch der Rest der Bevölkerung dieselben Rechte wieder wahrnehmen darf. Einzige Voraussetzung: Die Bürger müssen coronafrei sein – nachzuweisen durch einen kostenlosen Test.