Berlin - Die Corona-Krise hält die Berliner Politik in Atem. Besonders betroffen ist derzeit der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, der auch in der bundesweiten Statistik zu den Hotspots unter den Bezirken und Landkreisen gehört. Längst läuft die Debatte um Konsequenzen aus der Entwicklung.

Frisch aus dem Urlaub zurück, hat sich jetzt auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) zu Wort gemeldet und ein Zusammentreffen der Ministerpräsidentenkonferenz am 10. August angekündigt. Schließlich steht Müller einem Bundesland vor, das mit an der Spitze bei den Inzidenzen liegt. Nach Angaben der Senats-Gesundheitsverwaltung weist Berlin aktuell eine Inzidenz von 24,8 aus und liegt damit auf Platz 2 hinter Hamburg (26,8).

Der höchstbelastete Berliner Bezirk ist Friedrichshain-Kreuzberg. Mit einer Inzidenz von 41,0 liegt er auf Platz 6 einer bundesweiten Liste der Landkreise. In Berlin an letzter Stelle rangiert Treptow-Köpenick (9,5). Bundesweit ganz vorne liegt Solingen (60,9). Zur Einordnung: Selbst die NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf hat mit 42,6 eine höhere Inzidenz als Friedrichshain-Kreuzberg.

Als Berlins jüngster Bezirk ist Friedrichshain-Kreuzberg besonders betroffen

Dennoch läuft in Friedrichshain-Kreuzberg längst die Suche nach Ursachen und Auswegen. Ein Indikator liegt auf der Hand: Der Fusionsbezirk dies- und jenseits der Oberbaumbrücke gilt laut Einwohnerstatistik mit einem Durchschnittsalter von 38,2 Jahren als jüngster Bezirk Berlins - der Gesamtschnitt liegt bei 42,8 Jahren. Gleichzeitig hat berlinweit die Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen die höchste Inzidenz. Dazu passt, dass dies auch die Altersgruppe mit einer der niedrigsten Impfquoten ist.

Doch was ist zu tun? Laut Bezirksamt hat das Gesundheitsamt in dieser Woche bereits mit der Aktivierung von zusätzlichem Personal und der Bereitstellung von zusätzlichen Arbeitsplätzen für die Pandemiekoordination reagiert.

Doch auch im Rathaus an der Frankfurter Allee weiß man, dass das nicht ausreichen wird. Als Konsens gilt, dass für die Eindämmung des Virus ein schneller Fortschritt der Impfkampagne entscheidend sei. Und für den Weg dorthin brauche es „verschiedene Impfangebote und entsprechend zielgruppengerechte Ansprache und Aufklärung“, wie es in einer Mitteilung heißt. Wie genau das aussehen kann, soll in den kommenden Wochen besprochen und geplant werden.

Schlechte Erfahrung mit Schwerpunkt-Impfaktion im Juni

Zunächst einmal weiß man in Friedrichshain-Kreuzberg ziemlich genau, wie es nicht laufen sollte. So erinnert Bezirksamtssprecherin Sara Lühmann an die Schwerpunkt-Impfaktion im Juni. Da sollten in einer Sporthalle an der Lobeckstraße vor allem Bewohner aus bestimmten Quartieren geimpft werden. Rund zwei Wochen lang war vorher in den Kiezen informiert und geworben worden. „Anfangs lief es ganz gut. Dann aber ebbte es ab, so dass wir später den Personenkreis geöffnet haben“, berichtet Lühmann im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Am Ende, so die Sprecherin, „haben wir gefühlt einen Großteil der englischsprachigen Expat-Community im Bezirk geimpft“. Aber offenbar nicht diejenigen, die man ursprünglich erreichen wollte.

So lief es übrigens auch in den Nachbarbezirken Neukölln und Tempelhof-Schöneberg. Dort sind keine weiteren Schwerpunktimpfungen geplant.