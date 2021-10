Berlin - Weniger Fahrgäste, weniger Einnahmen: Corona hat den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) eine schwere Krise beschert. Nun zeigen aktuelle Zahl, dass die Herausforderungen auch im zweiten Jahr der Pandemie andauern. Zwar hat die Zahl der Fahrgäste zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Viruskrankheit wieder die 80-Prozent-Marke überschritten, und auch die Talfahrt bei der Zahl der Umweltkarten-Abos ist erst einmal gestoppt, wie das Landesunternehmen mitteilte. Doch das Finanzloch dürfte in diesem Jahr noch größer ausfallen als 2020. So wird erwartet, dass Corona der BVG in diesem Jahr im Vergleich zum Plan eine Lücke von fast 230 Millionen Euro bescheren wird, die geschlossen werden muss. Die Prognosen zeigen auch, dass die Schulden weiter wachsen - wegen hoher Investitionen. Am Ende des Jahres könnte die BVG nach Informationen der Berliner Zeitung mit über 1,3 Milliarden Euro in der Kreide stehen.

„Dieses Jahr hat uns schon einige Herausforderungen beschert“, sagt die neue BVG-Chefin Eva Kreienkamp in ihrer Bilanz für 2020. „Doch 2021 dürfte vielleicht sogar noch schwieriger werden. Klar ist, dass die Probleme nicht aufhören.“ Neue Daten bestätigen, dass Kreienkamp richtig liegt. Corona hat dem Nahverkehr enorme Veränderungen beschert, die sich nicht mehr zurückdrehen lassen.

Stammkunden gingen verloren

So verbringen deutlich mehr Berufstätige als vorher zumindest einen Teil ihrer Arbeitszeit zuhause. Viele einstige Stammkunden, die jetzt im Homeoffice tätig sind, haben ihre Umweltkartenabos gekündigt. War die Zahl dieser Abonnements vor Beginn der Pandemie im März 2020 auf einen Höchststand von fast 333.000 geklettert, sank sie bis Juni dieses Jahres auf knapp 282.000.

Immerhin scheint der Rückgang zum Halten gekommen zu sein. In diesem September hatte die BVG rund 283.000 Kunden mit Umweltkarten-Abos. „Seitdem sehen wir wieder eine positive Bestandsentwicklung durch eine deutlich steigende Zahl von Neuabschlüssen“, sagte Sprecher Markus Falkner.

Die offiziellen Daten zeigen auch, dass viele andere Fahrgäste ebenfalls zur BVG zurückgekehrt sind. Lag die Fahrgastzahl Anfang dieses Jahres gerade mal bei 50 Prozent des Vor-Corona-Niveaus, so bewegen sie sich bereits seit August „zwischen 75 und 80 Prozent“, wie Falkner berichtete. „Erstmals seit Beginn der Pandemie liegt die Fahrgastnachfrage über 80 Prozent“ – bei 81 Prozent, um genau zu sein.

Prognose wurde klar verfehlt

Ob der positive Trend anhält, müssten die nächsten Wochen zeigen, hieß es. In der Tat zeigen Detailbetrachtungen, dass es immer wieder Rückschläge gibt. Klar ist auch, dass die Gesamtbilanz für dieses Jahr unverändert mau aussieht. So geht das größte Berliner Landesunternehmen davon aus, dass sich die Zahl der Fahrgäste bis Ende Dezember auf 737 Millionen summieren wird. Das wäre nur etwas mehr als 2020, damals wurden die Bahnen und Busse der BVG für 728,5 Millionen Fahrten genutzt - und deutlich weniger als 2019, als noch mehr als 1,126 Milliarden Fahrten abgewickelt wurden.

Eigentlich hatten die BVG-Strategen für dieses Jahr mit 954 Millionen Fahrgästen gerechnet. Doch die Fahrt aus dem Corona-Tal dauert offensichtlich länger als erhofft. Besonders eindringlich zeigt sich das bei den BVG-Verkehrserträgen, ein Bilanzposten, zu dem vor allem die Fahrgeldeinnahmen gehören. Außerdem werden die staatlichen Zahlungen, die das Unternehmen für seine preiswerten Schüler-, Schwerbehinderten- und Sozialtickets erhält, hier verrechnet.

Die Straßenbahn ist langsamer geworden

Dem Vernehmen nach erwartet man bei der BVG aktuell, dass die Verkehrserträge mit 765 Millionen Euro um nicht weniger als 226,5 Millionen Euro unter Plan liegen werden. Zwar geht man davon aus, dass die BVG durch eigene Anstrengungen, zum Beispiel durch Einsparungen, fast 26 Millionen Euro zur Schließung dieser Lücke beitragen kann. Doch den größten Teil, insgesamt rund 200 Millionen Euro, müssten Bund und Land übernehmen – und hier ist noch nicht ausgemacht, ob das angesichts der sich auf Landesebene öffnenden Finanzlöcher komplett möglich sein wird. Dabei sind Land und Bezirke für so manches Kostenproblem der BVG mitverantwortlich. So ist die Durchschnittsgeschwindigkeit der Berliner Straßenbahn von 2017 bis 2021 gesunken – das erfordert zusätzliche Fahrzeuge und mehr Personal.

Die Verschuldung der BVG, die im vergangenen Jahr bereits 1,035 Milliarden Euro erreicht hatte, wird auf jeden Fall weiter wachsen. Investitionen in den Fahrzeugpark sind der Hauptgrund. Die SPD warnte bereits vor einem schwer zu kontrollierenden Schattenhaushalt. Nach jetzigem Stand erwarten die Planer, dass sich die Kreditverbindlichkeiten auf 1,32 Milliarden Euro summieren – so viel wie noch nie.