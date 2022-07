Drei Warteschlangen bei der Sicherheitskontrolle sind überfüllt, eine geschlossen: Das zeigen die Anzeigetafeln am BER am Dienstagabend an. Es ist der erste Anblick, der die Fluggäste grüßt, wenn sie auf der Rolltreppe im Terminal 1 vom Bahnsteig nach oben gefahren sind. Trotzdem wirkt der heutige Mittwoch am BER trotzdem irgendwie wie ein Glücksfall, oder: die Ruhe vor dem Sturm?

In den nächsten Tagen werden immer mehr Abreisende hier ankommen - denn Donnerstag ist der erste Tag der Schulferien. Erwartet wird für den BER – der Unglücksflughafen, der während der Pandemie die Eröffnung feierte – eine noch nie da gewesene Herausforderung: Es wird der Stresstest sein, ob der Flughafen bei normalem Sommerbetrieb wie vor Pandemiezeiten überhaupt arbeitsfähig ist. Hier im Terminal 1 sind viele angespannt.

Schon jetzt lange Warteschlangen

In der Ankunftshalle ist außer des Geräuschs der hochhackigen Schuhe der Stewardessen und der vielen Rollkoffer ist nur leises Stimmengewirr zu hören; nur an der Sicherheitskontrolle und am Check-In-Schalter von Turkish Airways gibt es lange Warteschlangen. Dort steht Marcel, 46. Er fliegt mit seiner Frau Poli, dem kleinen Sohn und sechs Koffern über Istanbul nach Malaysia, wo die Familie den ganzen Sommerurlaub verbringt. „Heute war die einzige Möglichkeit zu reisen, bevor alles wahnsinnig teuer wird“, sagt er. Die Familie ist zweieinhalb Stunden vor der geplanten Abflugzeit da, genau wie es ihnen geraten wurde, und Marcel blickt jetzt mit Vorfreude auf dem Urlaub – trotz der 16 Stunden Reisezeit vor der Anreise. „Wenn wir nach einer Stunde mit der Schlange hier durch sind, dann können wir uns entspannen“, sagt er.

Die Warteschlange für die Sicherheitskontrolle sieht aber alles andere als entspannt aus; ungefähr 150 Menschen stehen an, es bewegt sich alles sehr langsam. Wird es dazu kommen, dass Passagiere ihre Flüge vom BER wegen solcher Warteschlangen verpassen? In den letzten Tagen hatte Marcel auch Angst, den Flug könnte auch gestrichen werden, wie es anderen passiert ist. Aber bisher halten sich die Zahl der gestrichenen Flüge in Grenzen. Ein Mitarbeiter in einer gelben Warnweste meint, er könne nicht sagen, wie lang die Wartezeit vom Ende der Schlange bis nach vorne ist. Und er ergänzt, dass es auch kein anderer Mitarbeiter verraten würde.

Immerhin der Feuerwehrmann bleibt optimistisch

Ruhige Orte am BER gibt es vorerst aber auch: Unter anderem im Untergeschoss, in der Ausstellung über die Geschichte des BER und des von vielen Berlinern geliebten Flughafen Tegel. Heute sitzt aber nur der 22-jährige Feuerwehrmann Radostin am Eingang des Rundgangs. Erst seit einem Monat ist er im Job; er weiß also nicht ganz, was auf ihn mit den Ferien zukommt. Aber er blickt entspannt und etwas optimistisch auf die nächsten Tage.

„Montags, Freitags und Samstags sind wir sowieso immer voll“, sagt er. „Manchmal kommt noch eine Klassenfahrt dazu, mit 50 oder 60 Kindern.“ Das habe es in letzter Zeit öfter gegeben - ein bisschen Spaß für die Kinder zum Ende eines holprigen Corona-Schuljahres. Und Radostin meint, sein Job mache ihm auch Spaß, auch an den schweren Tagen: „Wenn du immer beschäftigt bist, dann läuft die Zeit schnell,“ sagt er. Leider ist in Schlangen niemand beschäftigt, deswegen vergeht die Zeit so langsam.