Ex-Partnerin verstümmelt: Lebenslange Haft und Sicherungsverwahrung für Omid R.

Omid R. fühlt sich schlecht behandelt vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Berlin. Schließlich habe er für seine Tat schon gebüßt, im Iran im Gefängnis gesessen. In seinem sechsstündigen Schlusswort beteuerte er auch, dass er seine Ex-Partnerin und deren Tochter nicht habe töten wollen und seine Tat auch nicht gegen Frauen gerichtet gewesen sei. Er wolle Gerechtigkeit, so sein Credo.

Um 13.30 Uhr an diesem Freitag verkündet Bernd Miczajka, der Vorsitzende Richter, das Urteil gegen Omid R. Es ist die höchste Strafe, die in Deutschland verhängt werden kann. Danach muss der 55-jährige Angeklagte wegen versuchten Mordes in zwei Fällen, Geiselnahme, besonders schwerer Körperverletzung und schwerer Vergewaltigung eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßen. Zudem wurde die besondere Schwere der Schuld anerkannt und Sicherungsverwahrung angeordnet. Omid R. habe grausam, aus niedrigen Beweggründen und zur Verdeckung einer Straftat gehandelt, so der Richter.

Aus Sicht der Kammer ergab der Prozess, dass der Angeklagte seine ehemalige Partnerin am 30. Oktober 2012 aus Rache für die Trennung vergewaltigt und sie anschließend verstümmelt habe – mit beträchtlicher Vollendungsnähe. Omid R. habe die emanzipierte Lebensführung seiner Ex-Frau nicht billigen können.

Miczajka berichtet, dass Omid R. seiner einstigen Freundin nach der Trennung nachgestellt habe. Am Morgen des Tattages ließ sich der unter einer narzisstischen Persönlichkeitsakzentuierung leidende Angeklagte von der arglosen zehnjährigen Tochter seiner Ex-Frau die Wohnungstür öffnen. Er überwältigte Mutter und Tochter, bedrohte sie mit einem Messer und fesselte sie.

Dann schloss er das Kind im Wohnzimmer ein und trug deren Mutter ins Schlafzimmer. Dort vergewaltigte er die Frau mehrfach und stellt sie dann vor die Wahl, getötet oder entstellt zu werden. Mit einem Messer schnitt er seinem Opfer Brüste und Nase ab und verstümmelte es im Genitalbereich.

Bevor er die Wohnung in der Langenscheidtstraße in Schöneberg verließ, verrammelte er die Türen mit Schränken und einem Kühlschrank. Nach Stunden konnte die lebensgefährlich Verletzte 37-Jährige mit Füßen und Mund die Jalousien des Schlafzimmers hochziehen und sich blutüberströmt am Fenster bemerkbar machen.

In diesem Haus in der Langenscheidtstraße wurde die damals 37-jährige Frau vergewaltigt und fast getötet. Olaf Wagner

Nur durch die Kunst der Ärzte überlebte sie, musste Dutzende Male operiert werden. Später zog sie mit ihrer Tochter um, verließ dann aus Angst vor Omid R. sogar Europa. Noch heute leben Mutter und Tochter im Ausland.

Omid R. war unmittelbar nach der Tat über die Türkei in den Iran geflohen. Dort wurde er wegen der Tat in Berlin von Verwandten der Frau angezeigt und auch verurteilt. Sechseinhalb Jahre saß er in Haft. Bei einer Generalamnestie kam er 2019 frei und floh kurz darauf in die Niederlande, wo er festgenommen und im Juli vorigen Jahres an Deutschland ausgeliefert wurde. Rund 1400 im Iran abgesessene Hafttage werden auf das nun erlassene Urteil angerechnet.

Omid R., der im Irak geboren wurde und im Iran aufwuchs, ist niederländischer Staatsbürger. Er ist einschlägig vorbestraft, hat in Holland schon einmal eine Frau vergewaltigt und fast umgebracht. Er trägt laut Gutachten sadistische Züge in sich. Als Richter Miczajka die Tat in ihren Einzelheiten schildert, nimmt Omid R. die Kopfhörer ab, über die er die Übersetzung hört. Dann beißt er demonstrativ genussvoll in eine Schokowaffel und lächelt.