Das neue Urteil fällt um kurz nach 14 Uhr am Dienstag: Der 42-Jährige, der vor zwei Jahren den Jungen Momo in Berlin erstach, muss lebenslang in Haft, wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung.

Die Mutter von Momo trägt am Tag des Urteils wieder dieses weiße T-Shirt mit dem Konterfei ihres Jungen und dem Satz: „Momo, wir vermissen dich.“ Sie weint, als sie am Mittag noch einmal das Wort ergreifen darf. Nach den Plädoyers von Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung. Sie wisse nicht, was sie sagen solle, aber ihr Mohammed gehe ihr nicht aus dem Kopf. Sie sei in psychologischer Behandlung, träume von ihrem Sohn. Und zu dem Angeklagten Gökhan Ü. sagt sie: „Sie wollten, dass ich als Mutter weine. Sie haben eine ganze Familie zerstört.“

Zuvor hatten sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Vertreterin der Nebenklage gefordert, den 42-jährigen gelernten Fleischer wegen Mordes an dem 13 Jahre alten Mohammed, genannt Momo, zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen. Nur die Verteidigerin blieb bei dem Urteil, das bereits vor einem Jahr von einer anderen Strafkammer gefällt wurde: Ihr Mandant sei wegen Totschlags zu zwölf Jahren Haft zu verurteilen.

Der Bundesgerichtshof hatte die neue Verhandlung notwendig gemacht. Er hatte nach dem Totschlag-Urteil auf die Revision von Momos Eltern die Entscheidung zumindest im Schuldspruch aufgehoben, weil es rechtsfehlerhaft gewesen sei. Das Mordmotiv der niedrigen Beweggründe sei in der ersten Instanz nicht ausreichend geprüft worden.

Momo war in der Halloween-Nacht 2020 mit Freunden unterwegs gewesen. In einer Unterführung zwischen James-Simon-Park und Monbijoupark in Mitte soll der Junge auf sein Handy geschaut und dabei beinahe die Freundin von Gökhan Ü. angerempelt haben. Die Frau musste ausweichen. Nichts wäre passiert.

Missverhältnis zwischen Anlass der Tat und Reaktion

Doch die Fastrempelei soll bei Gökhan Ü. eine solche Wut ausgelöst haben, dass er zum Messer griff und nach einem verbalen Schlagabtausch auf Momo einstach. Der zehn Zentimeter tiefe Stich ging direkt ins Herz. Momo starb noch am Tatort. Auch ein 22-jähriger Freund des palästinensischen Jungen wurde von Gökhan Ü. angegriffen und mit einem Stich in den Oberkörper schwer verletzt.

Im Gegensatz zum ersten Verfahren, in dem die Staatsanwaltschaft keine Mordmerkmale erkennen konnte, fordert Staatsanwalt Philipp Hujo nun wegen Mordes an dem Kind für den Angeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe. Nach seinen Worten hat es ein unerträgliches Missverhältnis zwischen dem Anlass der Tat und der Reaktion des Angeklagten gegeben.

Hujo verweist auf die Worte, die Gökhan Ü. nach dem tödlichen Messerstich zu seiner Freundin gesagt haben soll: Der arabische Hurensohn sei an den Falschen geraten, seine Mutter solle weinen. Damit sei klar, dass der Angeklagte dem Jungen eine Lektion habe erteilen wollen.

Olaf Wagner Das T-Shirt mit dem Bild des getöteten Jungen trägt die Mutter auch am letzten Prozesstag.

Laut Hujo seien Mohammed und seine Begleiter keine ernsthafte Bedrohung für den Angeklagten gewesen. Das mitgeführte Messer zeige, dass Gökhan Ü. bereit sei, Konflikte gewaltsam zu lösen. Davon zeugten auch die Vorstrafen des Angeklagten, die „so ungefähr alles enthalten, was das Strafgesetzbuch“ hergebe. 18 Einträge hat Gökhan Ü. im Bundeszentralregister.

Auch die Anwältin von Momos Eltern, Nadija Samour, plädiert in ihrem Schlussvortrag auf Mord. Blitzschnell habe Gökhan Ü. damals das Messer gezogen. „Er wollte als Sieger vom Platz gehen“, sagt sie.

Mohammed hatte an dem Abend Drogen genommen

Sylvia Frommhold, die Anwältin des Angeklagten, fordert indes, bei einer Verurteilung wegen Totschlags zu bleiben. Sie verweist darauf, dass ihr Mandant selbst schon mal Opfer einer Messerattacke geworden sei. Es sei ihm nicht nachzuweisen, dass er damals nicht aus Angst gehandelt habe. Der getötete Junge habe in nichts zurückgestanden und selbst „zurückgeknallt“, so habe es die Freundin von Gökhan Ü. erklärt. Später sagt sie noch, dass es sich bei Mohammed um ein Kind gehandelt habe, das den Eltern völlig entglitten sei, das Drogen genommen habe – auch an jenem Abend.

Gökhan Ü. hatte sich vor den Plädoyers noch einmal erklärt und gesagt, er habe damals niemanden verletzen oder gar töten wollen. In dem Moment, als es passiert sei, habe er vier, fünf junge Männer vor sich gesehen, die „was genommen hatten“. Er habe ihnen mit dem Messer nur Angst machen wollen. Doch sie seien davon nicht beeindruckt gewesen. Im Gegenteil, sie hätten weiter angegriffen. Er sei überfordert gewesen, Panik sei aufgekommen. „Ich hatte Todesangst“, behauptet er.

Gökhan Ü. sagte, er sei selbst Vater. Er hoffe, dass Momos Eltern ihm irgendwann vergeben können.

Als später das Urteil gegen ihn verlesen wurde, sprang er erbost auf: Das sei kein Rechtsstaat. Die Urteilsverkündung musste unterbrochen werden.