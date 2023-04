140.000 Euro ergaunert: Geldkartenfälscher lebte in Berliner Obdachlosenheim

Der 1. November vergangenen Jahres war der fünfte Tag, an dem Georgi L. und Kolyo K. von der Polizei observiert wurden. Die beiden Männer, 57 und 47 Jahre alt, hatten an einem Bankautomaten im Einkaufszentrum an der Frankfurter Allee in Friedrichshain mit verschiedenen Bankkarten gerade Geld gezogen, als die Handschellen klickten. Was die Fahnder dann im Fahrzeug von Kolyo K. und dem Wohnheimzimmer von Georgi L. fanden, war beachtlich: rund 170 gefälschte Bankkarten und technisches Know-how, um solche Karten herzustellen.