Auftragsmord in Brandenburg: Tochter des Opfers berichtet von dubiosen Geschäften

Im Prozess in Potsdam sagen Verwandte der getöteten Ute P. als Zeugen aus und geben Einblick in das Geschäftsgebaren des Mordopfers.

Mehr als vier Stunden ist Dirk W. an diesem Montag Zeuge. Stoisch beantwortet er im Saal 8 des Potsdamer Landgerichts Fragen. Dirk W. ist 61 Jahre alt und Berufssoldat. Was ihn aber besonders interessant macht, ist eine andere Tatsache. Er war der Lebensgefährte von Ute P., die im Februar 2018 in ihrem Auto unweit ihres Wohnhauses im havelländischen Mögelin erschossen wurde. Mutmaßlich von einem Auftragskiller.

Dirk W. war als einer der Ersten am Auto seiner Freundin, das auf einem einsamen, unbeleuchteten Feldweg stand. Er hatte noch versucht, seine 57-jährige Partnerin wiederzubeleben. Ohne Erfolg. Er erzählt, dass sich Ute P. und er seit ihrer Schulzeit kannten. Dann habe man sich aus den Augen verloren. Erst nach einem Klassentreffen seien sie zusammengekommen. Seit 2015 wohnte er an den Wochenenden bei ihr. Und ja, er habe beabsichtigt, Ute P. zu heiraten. „Ihr Tod war für mich ein harter Schlag“, sagt Dirk W.

Den Antworten des Zeugen lauscht auch Igor P. mit Interesse. Der 56-Jährige sitzt auf der Anklagebank, muss sich vor der Schwurgerichtskammer wegen Anstiftung zum Mord verantworten. Die Vorwürfe gegen ihn wiegen schwer: Er soll einen Mörder gedungen und ihn damit beauftragt haben, seine einstige Geschäftspartnerin zu töten.

Am Abend des 10. Februars 2018 soll dieser bisher unbekannte Killer Ute P. auf dem Heimweg aufgelauert und sie mit drei Schüssen aus eine Pistole der Marke Ceska getötet haben. Aus Habgier soll Igor P. gehandelt haben. Laut Anklage ging es um zwei Risikolebensversicherungen, die Ute P. abgeschlossen hatte. Als Begünstigter soll der Angeklagte vom Tod der Frau profitiert und es auf die Auszahlung von insgesamt 160.000 Euro abgesehen haben. Der Lkw-Fahrer bestreitet, etwas mit den tödlichen Schüssen auf seine Bekannte zu tun zu haben.

Ute P. saß viele Jahre für die CDU im Gemeinderat von Biederitz im Jerichower Land. Dort betrieb sie auch einen Gasthof. Das Lokal lief zuletzt nicht mehr gut, es musste zwangsversteigert werden. In Mögelin kaufte sie einen sanierungsbedürftigen Hof, zog mit ihrer Mutter dorthin, wollte einen Hofladen eröffnen und Tiere halten. So erzählt es Dirk W. Er selbst arbeitete in Sachsen-Anhalt, kam am Wochenende zu seiner Freundin.

Woher hatte Ute P. so viel Geld?

Er berichtet von Streit mit einem Nachbarn, der den Mögeliner Hof von Ute P. unbedingt erwerben wollte. Die einstige Gastwirtin arbeitete nun als Verkäuferin in einer Bäckerei. Eine Antwort auf die Frage, wie sie mit ihrem Gehalt den Hof finanzieren konnte, bleibt der Zeuge schuldig.

Die Antwort darauf kann die jüngere Tochter von Ute P. geben. Die 36-Jährige schildert als Zeugin vor Gericht dubiose Grundstücksgeschäfte, in die ihre Mutter offenbar verstrickt gewesen sei. Offen und ohne zu beschönigen berichtet die Tochter von Krediten, die Ute P. nicht mehr bedienen konnte. Von einem Schiff, das sie, die Zeugin, angeblich mal besessen haben soll. Von einer dubiosen Adresse, unter der sie, die Tochter, gemeldet gewesen sei und von der sie erst nach dem Tod ihrer Mutter von der Kriminalpolizei erfahren habe.

Die Zeugin sagt, dass sie von den Schulden ihrer Mutter gewusst habe, auch von der Privatinsolvenz. Ihre Mutter habe sich vermutlich dort Geld geborgt, „wo man sich kein Geld borgt“, erzählt die gelernte Krankenschwester von ihren Befürchtungen.

Einmal habe sie ihre Mutter gemeinsam mit dem Angeklagten in der Gaststätte in Biederitz gesehen. Das Gespräch sei abrupt eingestellt, Dokumente schleunigst verborgen worden, als sie hinzugetreten sei. „Ich dachte, damals hat meine Mama die Lebensversicherung unterschrieben“, erklärt die Zeugin. Gewarnt habe sie ihre Mutter, vorsichtig zu sein. „Dafür ist es jetzt schon zu spät“, soll Ute P. geantwortet haben.

Die umtriebige Geschäftsfrau wechselte offenbar nicht ohne Grund ihren Wohnort von Biederitz nach Brandenburg. Die Tochter schildert den Umzug der Mutter als eine Art Flucht. „Es sollte niemand wissen, wo sie nun wohnte“, berichtet sie vor Gericht. Und auf Nachfrage sagt die Zeugin: Igor P. und ein weiterer Mann hätten ihre Mutter unter Druck gesetzt.

Noch gut kann sich die Zeugin an das letzte Telefonat mit ihrer Mutter erinnern. „Mama war sehr kurz angebunden. Sie hatte furchtbare Angst.“ Zwei Tage später war Ute P. tot.

Der Prozess wird in der nächsten Woche fortgesetzt.