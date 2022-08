Im Prozess gegen die beiden mutmaßlichen Beteiligten an der Neuköllner Anschlagserie ist unklar, ob es heute losgehen wird. Rechtsanwalt Mirko Röder, der Verteidiger des Angeklagten Sebastian P., kündigte kurz vor Prozessbeginn an, einen Aussetzungsantrag zu stellen.

Hintergrund: Das Landgericht Berlin hatte am Freitag den linken Politiker Ferat Kocak, Opfer der Anschlagserie, doch als Nebenkläger zugelassen. In der Begründung des Landgerichts hieß, es könne sich bei den Taten durchaus auch um ein versuchtes Tötungsdelikt handeln.

Die Angeklagten sollen in der Nacht zum 1. Februar 2018 die Autos von Buchhändler Heinz Ostermann und des Linkenpolitikers Ferat Kocak angezündet haben. Beide engagieren sich in ihrem Bezirk Neukölln gegen Rechtsextremismus. Das Feuer an Kocaks Auto drohte, auf das Elternhaus des Politikers überzugreifen. In dem Gebäude schliefen damals neben Kocak auch dessen Eltern.

Wenn das Amtsgericht Tiergarten zu derselben Einschätzung wie das Landgericht kommt, dann müsste das Verfahren gegen die beiden Hauptverdächtigen Sebastian T. und Tilo P. an einer Schwurgerichtskammer des Landgerichts Berlin stattfinden.

Seit Jahren werden engagierte Menschen in Neukölln von rechtsextremistischen Anschlägen terrorisiert. 72 solcher Taten registrierte die Polizei, darunter mehr als 20 Brandanschläge. Nun müssen sich die Rechtsextremisten Sebastian T. und Tilo P. wegen zwei der Brandstiftungen und zahlreiche Bedrohungen vor Gericht verantworten. Zudem sollen sie mit drei weiteren Angeklagten Plakate mit rechtsextremen Inhalten im Bezirk geklebt haben.