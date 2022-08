Berlin - Die Summe ist riesig, und wenn der Vorwurf stimmt, dann sind die Taten, die den Angeklagten vorgeworfen werden, dreist. Kemal C. soll an 18 verschiedenen Standorten in Berlin Corona-Testzentren betrieben und Tests abgerechnet haben, die nicht oder nicht in dem von ihm angegebenen Umfang erfolgt sein sollen. Dadurch, so der Vorwurf von Oberstaatsanwalt Thomas Gritscher, habe der 46-jährige Geschäftsmann den Staat betrogen – um nicht weniger als rund 9,7 Millionen Euro innerhalb von zehn Monaten.

Im Prozess, der am Montag vor dem Landgericht Berlin begann, geht es um Betrug in besonders schwerem Fall. Kemal C. sitzt seit Ende März in Untersuchungshaft. Seine Schwester Gülbeyas W. ist mitangeklagt. Sie soll ihrem Bruder bei dem Betrug geholfen haben, indem sie ihre Personalien bei der Registrierung und Abrechnung der Testzentren zur Verfügung gestellt habe. Insgesamt soll sie durch ihre Taten einen Betrag von 2,5 Millionen Euro erlangt haben.

Die Liste, die Oberstaatsanwalt Gritscher in seiner Anklage verliest, ist lang. Insgesamt nennt er 67 Taten – Beträge, die Kemal C. auch mit verschiedenen Personalien zwischen Mai 2021 und Februar dieses Jahres bei der Kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet haben soll. Selten sind es unter 50.000 Euro. Die höchste Summe, die Gritscher verliest, ist vom Juni vergangenen Jahres. Damals soll Kemal C. 1.094.988,47 Euro abgerechnet und zwei Wochen später auch in dieser Höhe ausgezahlt bekommen haben.

Laut Gritscher habe Kemal C. von dem erlangten Geld rund 6,66 Millionen Euro auf ein Konto in die Türkei überwiesen, das offenbar dem Vater des angeklagten Geschwisterpaares gehört.

Kemal C. weist indes in einer Erklärung, die sein Anwalt Thomas Baumeyer verliest, den Vorwurf zurück, er habe zur Verschleierung seiner Verantwortung andere Mitbeteiligte als Betreiber von Corona-Testzentren genannt. Zudem erklärt der Angeklagte, er habe nur zwei Testzentren betrieben, ab Februar dieses Jahres gar nur noch eins.

Baumeyer wirft dem Staat ein „ganz erhebliches Versagen“ vor. Der Staat habe die notwendige Kontrolle „auf ganz eklatante Art und Weise“ vermissen lassen. Zudem zitiert er den Oberstaatsanwalt Gritscher, der sich vor wenigen Tagen auf Focus online zum Betrug mit Testzentren geäußert hatte: Wenn der Staat es den Täter dermaßen leicht mache, „braucht es nicht viel kriminelle Energie, um diese Gelder zu erlangen“.

In einer Prozesspause sagte Baumeyer, der Prozess werde ergeben, dass sein Mandant unschuldig sei. Die mitangeklagte Schwester von Kemal C., die im Juni von der Untersuchungshaft verschont wurde, schweigt zu den Vorwürfen. Sie wolle sich vorerst nicht äußern, sagt ihr Anwalt Peter Zimmer.

Laut Gritscher gibt es derzeit rund 200 Verfahren bei der Berliner Staatsanwaltschaft, die sich mit dem Betrug in Berliner Corona-Testzentren befassen.