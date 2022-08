Der junge Mann auf der Anklagebank sieht nett aus und harmlos. Er trägt ein weißes Hemd, dunkle Hosen. Die kurzen schwarzen Haare sind ordentlich nach hinten gekämmt. Doch das, was Giuseppe T. vorgeworfen wird, ist alles andere als harmlos. Es geht an diesem Donnerstag vor der 32. Großen Strafkammer des Landgerichts Berlin um versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung und schweren Raub. Giuseppe T. soll versucht haben, einen Mann zu erschießen. Und er soll zwei Geldboten überfallen haben.

Hintergrund des mutmaßlichen Mordanschlags soll ein Streit zwischen den verschwägerten arabischen Großfamilien Al A. und El M. gewesen sei. Demnach ging es um verletztes Ehrgefühl. Eine Schmach, die auch für den Angeklagten „handlungstreibend“ gewesen sei, so formuliert es Staatsanwältin Silke van Sweringen in ihrer Anklage. Der 24-jährige Giuseppe T. soll in eine dieser Familien eingeheiratet haben.

Laut Anklage war es bereits am Mittag des Tattages zwischen Mitgliedern beider Familien zu einer Auseinandersetzungen vor einem Friseurladen in Kreuzberg gekommen. Weil ein Jüngerer der einen Familie einen Älteren der anderen Familie „nicht zuerst den der Tageszeit entsprechenden Gruß entboten hatte“, sagt die Staatsanwältin.

Durch den anschließenden Streit fühlte sich Bader El M. offenbar „zu äußersten Zorn gereizt“, so die Anklage. Deswegen soll er zusammen mit dem nun angeklagten Giuseppe T. und einen bis heute unbekannten Mittäter geplant haben, sich an einem beliebigen Mitglied der anderen Familie zu rächen. Sie hätten gewusst, dass sich Angehörige der verfeindeten Familie stets an einer Spätverkaufsstelle an der Mittenwalder Straße in Kreuzberg aufhalten.

Und wirklich: Vor dem Späti soll sich der 30 Jahre alte Khaled Al A. aufgehalten haben – in Begleitung von vier Zeuginnen, wie es in der Anklage heißt. Der Angeklagte soll zusammen mit dem unbekannten Mittäter an Khaled Al A. herangetreten sein und mit einer Glock 17 in Tötungsabsicht mindestens einen Schuss auf das Opfer abgegeben haben. Der Mittäter soll ebenfalls geschossen haben – mindestens dreimal. Der im Rücken und am Oberschenkel getroffene Mann sei zusammengebrochen. Die Täter hätten daraufhin die Flucht ergriffen. Bader El M. soll in Tatortnähe mit dem Fluchtwagen gewartet haben.

„Anders als geplant wurde der Geschädigte jedoch durch die Schüsse nicht getötet“, sagt van Sweringen. Eines der Projektile sei an einem Rückenwirbel hängengeblieben. Das habe Khaled Al A. das Leben gerettet.

Geldboten in Neukölln-Arcaden überfallen und 166.000 Euro erbeutet

In der zweiten Anklage wird Giuseppe T. vorgeworfen, am 24. Januar 2020 kurz vor 13 Uhr mit weiteren Mittätern zwei Geldboten im Einkaufszentrum Neukölln-Arcaden überfallen zu haben, die Automaten befüllen wollten. Dabei sollen die Täter maskiert und mit einem Reizgassprühgerät ausgerüstet gewesen sein. Beute: 166.000 Euro.

Giuseppe T. sitzt seit Oktober vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Er schweigt zu den Vorwürfen. Sein mutmaßlicher Mittäter Bader El M. wurde bereits wegen Mittäterschaft an dem Mordversuch zu einer Freiheitsstrafe von achteinhalb Jahren verurteilt.

Giuseppe T. konnte aufgrund von DNA-Spuren überführt werden. Die Ermittler konnten einige Zeit später in einem Auto eine Waffe sicherstellen, die als Tatwaffe infrage kam. An der Glock 17 fand man eine DNA-Spur, die dem Angeklagten zugeordnet werden konnte. Auch nach dem Überfall auf die Geldboten hinterließ der Angeklagte offenbar einen genetischen Fingerabdruck. An einem Zaun, über den die Täter nach dem Raub geklettert sein sollen, fanden Kriminaltechniker einen Stofffetzen von einer Trainingshose – mit der DNA von Giuseppe T.

Es ist der zweite Anlauf in dem Verfahren gegen den 24-Jährigen. Anfang Juni hatte der Prozess gegen Giuseppe T. schon einmal begonnen. Das Verfahren vor der Schwurgerichtskammer platzte jedoch, weil ein Schöffe einen Unfall hatte und so Fristen nicht eingehalten werden konnten.

In dem neuen Verfahren soll das Opfer des Mordversuchs am 23. August gehört werden. Khaled Al A. ist in dem Prozess Nebenkläger.