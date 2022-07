Staatsanwältin Jamie Riedel hat an diesem Donnerstag gehörige Schwierigkeiten, die Beschuldigten beim Verlesen der Anklage auseinanderzuhalten. Vier der Männer tragen denselben Familiennamen und außerdem dieselben oder sehr ähnlich klingende Vornamen. Damit klar ist, welchen Angeklagten die Staatsanwältin meint, erwähnt sie bei zwei Beschuldigten immer noch das Geburtsjahr.

Mahmoud C., 27, Mohamed C., 28, Muhamed C., 22, und Mahmoud C., 21 Jahre alt, sollen aus einer polizeibekannten arabischstämmigen Großfamilie stammen. Sie sitzen seit einer Razzia der Polizei am 1. März dieses Jahres in Untersuchungshaft. Nur der fünfte Angeklagte Ali F., ein großer, schwerer Mann von 21 Jahren, ist auf freiem Fuß. Er wurde Mitte März von der Untersuchungshaft verschont.

Die Vorwürfe gegen die Männer wiegen schwer. Staatsanwältin Riedel wirft den Angeklagten schwere räuberische Erpressung, erpresserischen Menschenraub, gefährliche Körperverletzung und Bedrohung vor. Sie hätten sich zusammen mit weiteren Personen zu einer Bande zusammengeschlossen, um eine Vielzahl von Straftaten zu begehen. Davon ist die Anklagevertreterin überzeugt.

Am 29. Dezember des vergangenen Jahres sollen die Angeklagten geplant haben, angebliche Schulden einzutreiben. Opfer war laut Anklage ein 32-jähriger Mann, den die Beschuldigten in eine Wohnung in der Potsdamer Straße in Schöneberg gelockt, verprügelt, bedroht und ihm Geld abgepresst haben sollen.

Um ihn in die Falle zu locken, sollen die Angeklagten einen Fake-Account auf Instagram eingerichtet haben – auf den Namen einer fiktiven Frau. Dem späteren Opfer soll damit mehrfach vorgegaukelt worden sein, dass diese Frau etwas von ihm wolle und er sie besuchen solle.

Als der 32-Jährige am Abend des Tattages mit seinem Auto an der verabredeten Adresse in der Potsdamer Straße eintraf, sollen die Angeklagten ihm aufgelauert und ihn mit Schlägen und Waffengewalt gezwungen haben, in die im Erdgeschoss gelegene Wohnung zu gehen.

Dort soll der 22-jährige Muhamed C. dem Opfer laut Anklage den Grund für das Vorgehen erklärt haben: Der Bruder des in die Falle gelockten Mannes habe 15.000 Euro Schulden bei ihm. Da diese nicht beglichen worden seien, erhöhe sich die Forderung nun auf 30.000 Euro.

Katrin Bischoff Ali F. ist der einzige Angeklagte, der nicht in Untersuchungshaft sitzt.

Die teils mit Messern bewaffneten Angeklagten sollen den 32-Jährigen in der Wohnung mehrfach geschlagen und ihn aufgefordert haben, den Betrag noch am selben Tag zu zahlen. Andernfalls, so die Drohung von Muhamed C., würde er die Wohnung nicht lebend verlassen oder mehrere Tage dort festgehalten werden. So steht es in der Anklage. Mahmoud C., der ältere der namensgleichen Angeklagten, soll zudem geäußert haben, dass er den Mann „am liebsten umbringen“ würde. Der Mann, der als Beruf Programmierer angibt, soll das Opfer auch die ersten Schläge versetzt haben.

Zu dem weiteren Tatablauf heißt es in der Anklage: Das in der Wohnung festgehaltene Opfer schlug schließlich vor, seine Freundin anzurufen und sie nach Geld zu fragen. Dem stimmten die Angeklagten zu. Bei dem anschließenden Telefonat, das über die Freisprecheinrichtung des Handys geführt wurde, gab die Freundin an, lediglich über 19.000 Euro zu verfügen.

Die Angeklagten akzeptierten den geringeren Betrag – aber auch nur, wenn der 32-Jährige nicht zur Polizei ginge. Die Freundin beschaffte sich das Geld. Sie wickelte es in ein Handtuch und einen Bademantel, den sie in eine Papiertüte steckte. Ein Taxifahrer wurde gegen Mitternacht beauftragt, das Päckchen von der Freundin abzuholen.

Das Opfer durfte laut Anklage erst in der Nacht zwischen 1.30 und 2 Uhr die Wohnung wieder verlassen, nachdem die Angeklagten das überbrachte Geld gezählt hatten. Der Mann hatte durch die Tortur in der Wohnung ein Schleuder-Hirn-Trauma, eine Prellung des Nasenbeins, eine Rippen- und Lendenwirbelsäulenprellung sowie zahlreiche Hämatome erlitten. Die Staatsanwältin sagt, seit der Tat habe er Angst und leide unter Schlafstörungen.

Das Opfer ging am Silvestertag zur Polizei und erstattete Anzeige. Er soll in seiner Vernehmung ausgesagt haben, die mutmaßlichen Täter nicht gekannt zu haben.

Gelassen hören sich die Männer, die bis auf Ali F. hinter Panzerglas sitzen, die Vorwürfe an. Vier der Angeklagten sollen bereits polizeibekannt sein. Von der Vorsitzenden Richterin gefragt, ob sie sich zu den Vorwürfen äußern wollen, antworten die Anwälte immer mit den gleichen zwei Worten: „heute nicht“.

Am Montag soll das mutmaßliche Opfer der Angeklagten vor Gericht als Zeuge gehört werden. Dann wird im August weiterverhandelt. Für den Prozess sind insgesamt zwölf Verhandlungstage vorgesehen. Ein Urteil in dem Verfahren könnte Mitte September gesprochen werden.