Eifersüchtiger Mann soll Freundin aus irrationalem Besitzdenken angezündet haben

Prozess in Berlin: 35-Jähriger soll soll seine Partnerin mit Desinfektionsmittel überschüttet und in Brand gesetzt haben. Sie überlebte schwer verletzt.

„Ich will Dir sagen, dass Du die Liebe meines Lebens bist und ich niemals aufhören werde, Dich zu lieben. Ich hoffe, Du kannst mir verzeihen.“ Die Zeilen, die der Vorsitzende Richter an diesem Donnerstag verliest, stammen von dem Mann, der auf der Anklagebank sitzt und Kaugummi kaut. Mario H. hat den Brief, aus dem die Zeilen stammen, an Evelyn M. geschrieben. Drei Monate, nachdem er sie in ihrer Wohnung mit Desinfektionsmittel übergossen und mit einem Feuerzeug angezündet haben soll.