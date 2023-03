Entführter Student: Täter drohten, ihn mit Betonklotz im Wasser zu versenken

Im Prozess gegen die mutmaßlichen Entführer des 22-jährigen Studenten Timothy S. in Berlin sagt das Opfer aus – und spricht von Albträumen und Gewalt.

Der junge Mann spricht so leise und stockend, dass er kaum zu verstehen ist. Er ist mit einem sogenannten Zeugenbeistand gekommen und knetet nervös einen kleinen roten Massageball. Ihm ist anzumerken, dass ihm jedes Wort nur schwer über die Lippen kommt.

Der junge Mann ist 22 Jahre alt. Er heißt Timothy S. und war Chemiestudent in Berlin. Dann war er sieben Tage lang in der Gewalt jener beiden Männer, die sich vor der 18. Strafkammer des Berliner Landgerichts wegen erpresserischen Menschenraubes und schweren Raubes verantworten müssen und die nun im Saal hinter einer Holzbalustrade sitzen. Die sieben Tage, in denen Freunde und Familienmitglieder nach dem Vermissten suchten, haben das Leben des Studenten grundlegend verändert.

Timothy S. macht auch als Zeuge einen schüchternen Eindruck. In jener Nacht zum 30. Juli des vergangenen Jahres kam er von einer Party, als er mutmaßlich von den angeklagten Mohamed F. und Alan L. gekidnappt wurde. Er war nachts mit der U-Bahn und dem Bus gefahren, um in sein Studentenwohnheim zu kommen. Schon im Bus habe er die Angeklagten gesehen, sagt Timothy S. Sie seien ihm dann gegen 2.30 Uhr zum Wohnheim gefolgt.

Er habe es schon komisch gefunden, dass die beiden auch mit ins Haus gegangen seien. Doch in dem Wohnheim lebten 500 Menschen und er kenne nicht jeden Studenten, sagt der Zeuge. Die Männer stiegen mit ihm in den Aufzug, zogen dann Messer. „Ich habe das zunächst für einen Streich von Studenten gehalten“, sagt Timothy S. Doch die Männer meinten es ernst, forderten seine Geldbörse, in der etwas Geld und seine Kreditkarten steckten, sowie das Handy.

Die Täter wollten Konto leer räumen

Auf die Frage, wie viel Geld er auf dem Konto habe, antwortete Timothy S. damals: 800 Euro. Doch durch seine Bank-App auf dem Handy erfuhren die Täter, dass der junge Mann 13.000 Euro auf dem Konto hatte. Alan L. habe ihm daraufhin die Nase blutig geschlagen, sagt der Zeuge. Zusammen mit Timothy S. fuhren die Täter zu einem Sparkassen-Automaten, hoben dort mehrere Hundert Euro vom Konto des Studenten ab. Dann war das Abhebelimit erreicht.

Die Räuber hätten Timothy S. nun gehen lassen können, wie sie es bei den Raubtaten zuvor mit ihren Opfern getan hatten. Doch sie hatten nach Angaben des Studenten eine Idee, wollten ihn so lange festhalten, bis sie das Konto leer geräumt hätten. Der junge Mann wurde mit einem Taxi in die Wohnung des 21-jährigen Alan L. in Gesundbrunnen gebracht. Bei Mohamed F. wollten sie die Geisel nicht verstecken, der 24-Jährige hat Frau und Kind.

Timothy S. erzählt, dass er sich die Augen zuhalten musste, bis er die Wohnung seines Peinigers betreten hatte. „Ich steche dich ab, wenn du guckst“, soll Mohamed F. gedroht haben. In der Wohnung habe er Drogen nehmen müssen, berichtet der Zeuge. Als er nach seiner ersten Nacht als Geisel erwacht sei, „habe ich realisiert, dass es kein schlechter Traum war“, erzählt er.

Nur einmal versuchte Timothy S., die Tür der Wohnung zu öffnen. Doch sie war verschlossen. Er bekam Essen und durfte Duschen. Er habe gesehen, wie Alan L. Drogen genommen und mit Mohamed F. telefoniert habe. „Meine Prinzessin“ habe ihn der Angeklagte L. dabei genannt. Drohungen und wohl auch Schläge gehörten zur Drohkulisse, die die Kidnapper aufbauten.

Einkaufen mit der Kreditkarte des Opfers

Jeden Tag sollen Alan L. und Mohamed F. 1000 Euro vom Konto des Studenten abgehoben haben. Auch mit der Kreditkarte von Timothy S. gingen sie einkaufen, erwarben nach Angaben des Zeugen eine Playstation, einen Fernseher, Lautsprecher. So sollen sie Timothy S. einen Schaden von insgesamt 10.700 Euro zugefügt haben.

Der Student sagt, er habe Angst gehabt, dass er umgebracht würde. Denn er hatte in der Wohnung auch einen Brief mit der Adresse von Alan L. gefunden und kannte nun seinen Aufenthaltsort. Als er das dem 21-Jährigen mitteilte, habe Alan L. sauer reagiert. Es seien Worte gefallen wie: Man könne ihn auch ins Wasser werfen, mit einem Betonklotz beschwert.

Eine Woche nach seiner Entführung stürmte das SEK die Wohnung von Alan L. und befreite die Geisel. Offenbar hatten die Ermittler das Handy von Timothy S. orten können. Zudem gab es Bilder von Timothy S. und seinen beiden Peinigern aus der Überwachungskamera einer Bank.

Mohamed F. wurde offenbar noch vor der Befreiung des Studenten festgenommen. Er gab sofort zu, wo sich der vermisste Student befand. Beide Angeklagten haben im Prozess die Tat gestanden.

Timothy S. hat mittlerweile sein Chemiestudium unterbrochen, er ist aus Berlin weggezogen, wohnt nun wieder bei seiner Familie. Er habe noch immer Albträume, sagt der junge Mann.