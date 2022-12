Da vergeht dem Clown das Lachen: Artist muss für brutalen Überfall ins Gefängnis

Mit ernstem Gesicht nahm Germano R. das Urteil entgegen. Der Angeklagte, der als Beruf Artist angegeben und bis vor fünf Jahren im Zirkus auch Späße gemacht hatte, muss für vier Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Das entschied die 12. Große Strafkammer des Landgerichts Berlin am Montag. Der Mitangeklagte Harun K. wurde zu sieben Jahren und drei Monaten, Adel El.-H. sogar zu acht Jahren und drei Monaten Haft verurteilt.

Die Kammer sprach das Trio, 36, 24 und 26 Jahre alt, des schweren Raubes in Tateinheit mit erpresserischem Menschenraub schuldig. Die Männer hatten als falsche Polizisten eine Familie in Wedding überfallen, um angebliches Schwarzgeld zu erbeuten. Mit fatalen psychischen Folgen für die Opfer, sagte Johannes Schwake, der Vorsitzende Richter.

Demnach hatte Harun K. von einem bis heute unbekannten Mann den Tipp bekommen, dass in der Wohnung der Familie M. Schwarzgeld in Höhe von 250.000 Euro versteckt wäre: Es sollte in der Küche unter der Dunstabzugshaube liegen und aus dem Betrieb eines Dönerladens stammen.

Harun K. hätte sich die Chance, an so viel Geld zu gelangen, nicht entgehen lassen wollen, sagte Schwake. Er hätte für die Tat seinen Freund Germano R. und seinen Bekannten Adel El-H. mit ins Boot geholt. Am Abend des 22. Dezember vorigen Jahres klingelten sie zunächst an der falschen Wohnungstür, um wenig später als angebliche Polizisten in die Wohnung der Familie M. einzudringen.

Bewaffnet mit einem Messer und einer Softair-Pistole

Germano R. habe ein Messer dabeigehabt, Adel El-H. eine Softair-Pistole, die einer Polizeiwaffe täuschend ähnlich gesehen habe, so Schwake. Geld hätten sie gefordert und die sieben Anwesenden bedroht, darunter die drei Töchter im Alter von sechs, elf und 16 Jahren. Währenddessen suchte Harun K. nach Wertsachen und riss dabei in der Küche die Dunstabzugshaube mit Gewalt herunter – ohne jedoch Geld zu finden.

Nachbarn, die die Schreie aus der Wohnung gehört hatten, alarmierten die richtige Polizei, die das räuberische Trio auf frischer Tat festnehmen konnte. Seit dem Überfall seien die beiden jüngeren Kinder völlig verängstigt, ihre Mutter habe sich drei Monate nicht aus der Wohnung getraut, sagte Schwake.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.