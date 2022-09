Mohamad F. hat den Blick fest auf die drei Angeklagten gerichtet. Der 42-Jährige sitzt ihnen an diesem Freitag gegenüber. Er ist der Nebenkläger in diesem Prozess, in dem es um den Mord an seinem jüngeren Bruder Mahmoud F. geht. Er wolle Gerechtigkeit, sagt er in einer Prozesspause. Vor allem, was die Kinder seines Bruders angeht. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft starb sein 39-jähriger Bruder, weil er etwas wollte, was ihm als Vater zustand: das Sorgerecht für seine zwei und drei Jahre alten Söhne.

Hauptangeklagter ist Mhamed H. Der 32 Jahre alter Mann ist der Onkel der Kinder. Ihm wird Mord aus Heimtücke vorgeworfen sowie aus Habgier, aus niedrigen Beweggründen und weil er eine andere Straftat ermöglichen wollte. Er soll den Mord mit dem 39-jährigen mitangeklagten Ahmad H. geplant haben. Im vergangenen November sollen sie dann den Vater seiner beiden Neffen in dessen Wohnung in der Müllerstraße in Wedding erschossen haben.

Auch eine Frau ist angeklagt

Der Mitangeklagte muss sich wegen Raubes mit Todesfolge verantworten, weil er nicht geschossen hat. Die beiden Männer sind libanesische Staatsbürger. Auf dem dritten Platz der Anklagebank sitzt eine junge Frau: Zena El H. ist 24 Jahre alt. Bis zu ihrer Verhaftung im Januar hat sie studiert. Sie ist die Geliebte des Mitangeklagten. Die Staatsanwältin wirft ihr Beihilfe bei dem Raub mit Todesfolge vor. Hintergrund der Tat soll ein schwelender Streit um das Sorgerecht für die Kinder des Opfers gewesen sein.

Um die Zusammenhänge zu verstehen, muss man etwas ausholen. Das spätere Opfer hatte bis 2015 in Berlin Maschinenbau studiert, war dann in das Umzugsunternehmen seiner Brüder eingestiegen. Mahmoud F. war damals mit der Schwester seines mutmaßlichen Mörders liiert. Aus der Beziehung mit Mirvat M. gingen die beiden Söhne hervor.

Im Februar des vergangenen Jahres starb Mirvat M. dann an einer Herzerkrankung. Sie wurde in Bonn beigesetzt, wo ihre Angehörigen leben. Bald danach begann der Streit um die kleinen Jungen. Die Familie der Kindesmutter warf Mahmoud F. vor, am Tod seiner Frau schuld zu sein. Der Kindesvater wiederum reichte ebenfalls eine Klage ein. Das Familiengericht in Bonn sollte nachweisen, dass er tatsächlich der Vater ist und er wollte Umgang mit den Kindern. Im Sommer bestätigten zwei DNA-Gutachten offiziell seine Vaterschaft. Über seine Klage sollte dann am 10. Dezember 2021 verhandelt werden. Doch dazu kam es nicht mehr.

Spätestens Anfang November habe der Bruder der verstorbenen Frau seinen Bekannten Ahmad H. dafür gewonnen, zu Mahmoud F. nach Berlin zu fahren. Er sollte ihm mit einem Revolver bewaffnet eine Tasche voller Urkunden und Geld rauben und ihn notfalls auch erschießen. Dafür seien Ahmad H. Geld und auch Drogen in Aussicht gestellt worden. Ende November soll seine Geliebte einen Wagen gemietet und die beiden Männer damit nach Berlin gefahren haben.

Olaf Wagner Mahmoud H. wollte seine Kinder zu sich holen. Das war offenbar sein Todesurteil.

Was dann geschah, wird in der Anklage so geschildert: Am Morgen des 23. November klingelte Ahmad H. an der Wohnungstür des Opfers im Hinterhaus. Mhamed H. klopfte. Er hatte einen Revolver Ruger, Kaliber 357 Magnum, dabei und war entschlossen, seinen Schwager zu töten. Damit wollte er verhindern, dass Mahmoud F. das Sorgerecht für die Kinder bekam. Zudem hatte er vor, sich „in einem Akt der Selbstjustiz“ für den Tod seiner Schwester zu rächen und auch Geld aus der Wohnung zu stehlen. Er hoffte wohl, noch etwas von den 15.000 Euro zu finden, die die Familie Mirvat M. ein Jahr zuvor gegeben hatte.

Weiter heißt es in der Anklage: Das spätere Opfer öffnete arglos die Tür und wurde von den Angeklagten in die Wohnung gedrängt. Während Mhamed H. seinen Schwager mit der Waffe bedrohte, fand der andere Mann im Schlafzimmer eine Tasche mit Unterlagen - darunter die Geburtsurkunden der Kinder, eine islamische Eheurkunde und auch die schriftliche Erklärung von Mahmoud F., dass er im Fall einer Trennung auf das Sorgerecht für die Kinder verzichtet.

Anschließend schoss Mhamed H. auf seinem Schwager, der auf der Couch saß. In Tötungsabsicht, heißt es in der Anklage. Er traf ihn in die linke Schulter, verletzte dadurch die Lunge. Dann schoss er dem Schwerverletzten durch ein Kissen noch zweimal in den Kopf. Der 39-jährige war sofort tot.

Mhamed H. und sein Komplize verließen laut Anklage die Wohnung mit den Dokumenten, einem mit 700 Euro gefüllten Portemonnaie und dem Handy des Opfers. Mit dem Mietwagen fuhren sie dann zusammen mit Zena Al H. zurück nach Bonn.

Kinder sind jetzt in der Familie des mutmaßlichen Täters

Wegen des schwelenden Sorgerechtsstreits stießen die Ermittler der 2. Mordkommission sehr schnell auf die Verdächtigen. Die junge Frau wurde am 14. Januar festgenommen, sie sitzt seither in Untersuchungshaft. Die beiden Männer befanden sich zu dieser Zeit bereits in Gewahrsam - wegen eines von der Staatsanwaltschaft Bonn geführten anderen Verfahrens.

Der Verteidiger von Zena Al H. antwortete auf die Anklage mit einer Gegenerklärung. Darin sagte er, die Vorwürfe gegen seine Mandantin scheinen in vielen Bereichen spekulativ zu sein. Es gebe wichtige Indizien dafür, dass Zena Al H. von der Waffe überhaupt nichts gewusst habe, erklärt Martin Heising. Dasselbe gelte für den Tatplan. Der Jurist beschreibt seine Mandantin als Frau, die Ahmed H. hörig war. Sie sei eine von vielen Frauen gewesen, die Servicedienste für ihn erledigt habe und von ihm „wie Dreck behandelt“ worden sei.

Olaf Wagner Hussein F. (l.) und Mohamad F. (r.) sind die Brüder des getöteten Kindesvaters. Im Prozess treten sie als Nebenkläger auf.

Ansonsten schweigen die Angeklagten zu den Vorwürfen. Ihre Anwälte stellen jedoch in Aussicht, dass sie aussagen werden. Anfang März hatte Ahmad H. die Ermittler zu der vergrabenen Tatwaffe geführt und danach eine Aussage bei der Mordkommission gemacht.

In der mehr als fünfstündigen Vernehmung, die auf Video aufgenommen wurde, beteuerte der gelernte Kfz-Mechatroniker, kein Krimineller zu sein und beschrieb die Bluttat. Mahmoud F. habe, als er mit der Waffe bedroht worden sei, die Familie seiner gestorbenen Frau als krank bezeichnet. Daraufhin habe Mhamed H. geschossen und ihm befohlen, ein Messer aus der Küche zu holen. Mhamed H. soll es neben den Toten gelegt haben, um dann behaupten zu können, er sei damit angegriffen worden.

T-Shirts mit dem Bild des Opfers

Am ersten Prozesstag sitzen viele Familienangehörige und Freunde des Opfers unter den Zuschauern. Sie tragen schwarze T-Shirts mit dem Konterfei von Mahmoud F. Auf dem Foto ist ein Mann zu sehen, der viel jünger wirkt, als er war. Mit offenem Blick und einem Telefon am Ohr lächelt er in die Kamera.

Am Tattag war sein Bruder Mohamed F. gewesen, der ihn tot in der Wohnung gefunden hatte. „Wir hatten einen Auftrag in Potsdam und wollten ihn abholen“, erzählt Mohamed F. Sein Bruder müsse nur wenige Minuten zuvor ermordet worden sein. Der Nebenkläger erzählt, dass die Familie nun weiter um das Sorgerecht für die beiden Kinder seines toten Bruders kämpfen werde. „Wir dürfen noch nicht einmal Kontakt zu den Kindern haben.“

Die kleinen Jungen leben derzeit in Bonn, bei einer Schwester des Hauptangeklagten. So habe es ein Familiengericht entschieden, sagte Rechtsanwalt Markus Lehmann, einer der Nebenklagevertreter. „Ein unhaltbarer Zustand.“ Die Familie des Hauptangeklagten habe nun das erreicht, was mit der Tat beabsichtig worden sei.

Der Prozess wird am Dienstag fortgesetzt.