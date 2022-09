Im Prozess um einen tödlichen Nachbarschaftsstreit ist der Angeklagte Thomas P. nun vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen worden. Die 40. Große Strafkammer des Berliner Landgerichts wies jedoch die Unterbringung des 52-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Damit folgte die Kammer dem Antrag von Staatsanwalt Johannes Jost.

Thomas P. musste sich seit Mitte August vor der Schwurgerichtskammer verantworten. Er hatte im Prozess zugegeben, seine 67 Jahre alte Nachbarin erschlagen zu haben. Am 23. Februar dieses Jahres war er gegen 14 Uhr seiner Nachbarin Marina G. begegnet.

Im Hausflur des Mehrfamilienhauses in der Golmer Straße in Spandau kam es zum Streit, die Auseinandersetzung eskalierte. Thomas P. prügelte auf seine Nachbarin ein, verfolgte sie dann in ihre Wohnung und traktierte sie dort weiter mit Schlägen.

Marina G. erlitt schwerste Verletzungen am Kopf und im Gesicht. Sie erstickte noch am Tatort an ihrem eigenen Blut. Thomas P. rief selbst die Polizei, erklärte, dass Marina G. im Haus nur schlecht über ihn geredet und am Tattag aggressiv von ihm Geld zurückgefordert und mit einem Schlüsselbund auf ihn eingestochen habe. In der Wohnung der Frau habe er „rotgesehen“.

Aus dem im Prozess vorgespielten WhatsApp-Chat von Thomas P. und Marina G. ging jedoch hervor, dass beide ein freundschaftliches Verhältnis zueinander pflegten. 17 Jahre lebten sie als Nachbarn Tür an Tür. Er ging für die Frau, die nach mehreren Rückenoperationen auf den Rollator angewiesen war, einkaufen und kochte manchmal für sie mit. Sie borgte ihm ab und zu Geld, sagte Thomas P. im Chat, er solle sich wegen der Rückzahlung „mal keenen Kopp“ machen. Noch am Tag vor ihrem Tod hatte Marina G. ihren Nachbarn auf WhatsApp sorgenvoll gefragt: „Hi Thommy, gehts dir nicht gut? Sag doch bitte was. Kann ich helfen?“

Laut psychiatrischem Gutachten litt Thomas P. an einer paranoiden Schizophrenie, er hatte Monate zuvor seine Medikamente abgesetzt, verkannte zum Tatzeitpunkt die Realität. Als Marina G. ihn gefragt hatte, ob es ihm nicht gut gehe, sah Thomas P. bei der Begegnung am nächsten Tag offenbar sein gesamtes Leben zusammenbrechen.

Er hatte eine neue Freundin und befürchtete offenbar, dass seine Nachbarin ihn in die Psychiatrie einweisen lassen könnte. Denn schon mehrfach musste sich Thomas P. in einer psychiatrischen Klinik behandeln lassen. Für einen der ersten Krankenhausaufenthalte vor elf Jahren machte er seine Nachbarin verantwortlich.

Damals war Thomas P. fast nackt durch das Haus gelaufen und Marina G. hatte die Feuerwehr gerufen, die ihn in ein Krankenhaus brachte. Dort wurde der Mann fixiert und mit Medikamenten behandelt – für Thomas P. war es ein traumatisches Erlebnis. Nach Ansicht der Gutachterin war die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten zum Tatzeitpunkt aufgehoben.