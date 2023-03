Opfer von Gewaltorgie in Berliner S-Bahn: „Der hört erst auf, wenn alles Brei ist“

Das Video, das der Vorsitzende Richter Gregor Herb an diesem Montag im Gerichtssaal abspielt, zeigt einen wahren Gewaltexzess. Aufgezeichnet wurden die Bilder von der Überwachungskamera einer Bahn der Linie S41 am 15. September vergangenen Jahres kurz nach 10.30 Uhr.

Zu sehen ist ein Mann mit einem weißen Basecap, der einem lesenden Fahrgast mit der linken Faust kraftvoll ins Gesicht schlägt. Als der dahinter sitzende Mann eingreifen will, wird er niedergeschlagen. Dann tritt der Angreifer mit dem Basecap auf den am Boden Liegenden ein. Um den Tritten Kraft zu verleihen und mit beiden Füßen gleichzeitig und immer wieder auf den Kopf eintreten zu können, hält sich der Gewalttäter an zwei Haltestangen fest.

Kurz darauf ist zu sehen, wie sich ein weiterer Fahrgast auf den Angreifer stürzt. Dann kommt der am Boden liegende Mann wieder ins Bild, er taumelt, das Gesicht ist blutverschmiert. An der Station Hohenzollerndamm verlässt der Angreifer den Zug.

Opfer verlor bei Gewaltexzess Zähne

Mario B. ist an diesem zweiten Verhandlungstag gegen den mutmaßlichen Gewalttäter Zeuge. Er ist der Mann, dem der angeklagte Igor P. in der S-Bahn immer wieder ins Gesicht getreten haben soll. Er habe keine Chance gesehen, lebend wieder rauszukommen, erzählt der 59-Jährige vor Gericht.

Immer und immer wieder habe der Täter massiv auf sein Gesicht eingetreten. Der hört erst auf, wenn alles Brei ist, habe er gedacht. Und: Wie viele Tritte verträgt so ein Schädel? „Dann ist jemand dazwischengegangen. Zum Glück. Sonst wäre ich heute nicht hier.“ Mario B. arbeitet als Betreuer im psychiatrischen Bereich. Er war damals auf dem Weg zur Arbeit, als er Opfer dieser Gewaltorgie wurde.

Er verlor durch die Tritte seine Zähne, hatte noch zwei Monate nach der Tat Aussetzer beim Sprechen, sah verschwommen. „Gesichtstrauma, Schädelhirntrauma, multipler Zahnverlust“ steht in dem Arztbrief der Charité, wo er stationär behandelt werden musste. Lebensgefahr soll nicht bestanden haben. Er sei schreckhafter geworden, berichtet Mario B.

Auch Hartmut K. wird als Zeuge gehört. Er bekam in der Bahn den ersten Faustschlag ab. Der Informatiker wollte wie jeden Tag mit der S-Bahn zur Arbeit fahren. Als er sich in ein Abteil gesetzt hatte, nahm er den brabbelnden Mann an der Tür zwar wahr, eine Bedrohung sah er in ihm aber nicht. Er habe auf seinem Smartphone Zeitung gelesen, erzählt der 54-Jährige.

Kurz vor dem Bahnhof Hohenzollerndamm sei er von dem Mann in einer fremden Sprache angesprochen worden. „Ich verstehe Sie nicht“, entgegnete Hartmut K. nach eigenen Worten. Er habe den Schlag nicht gesehen, sagt er vor Gericht.

Brille und Smartphone flogen weg. So richtig beieinander sei er erst wieder gewesen, als alles vorbei gewesen sei, sagt Hartmut K.. Das Foto, das kurz nach dem Angriff von ihm gemacht wurde, zeigt eine Wunde am rechten Auge. Er habe keinen Führerschein, sagt der Zeuge. Deswegen sei er auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Freunde hätten mit ihm die erste Fahrt nach der Tat unternommen. Mittlerweile könne er wieder allein in die S-Bahn steigen.

Verurteilung wegen versuchten Totschlags möglich

Igor P. hört sich die Zeugen regungslos an. Der 30-jährige Computerspezialist aus Moldau muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen Raubes verantworten. Er soll auch noch einen Touristen niedergeschlagen und ihm den Rucksack abgenommen haben. Doch mit einem rechtlichen Hinweis macht die Schwurgerichtskammer klar, dass auch eine Verurteilung wegen versuchten Totschlags im Raum stehe. Zudem komme eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht.

Laut Anklage soll Igor P. am Tattag Stahlkappenschuhe getragen haben. Die Staatsanwaltschaft geht im Fall von Mario B. von „mindestens neun wuchtvollen und für den Zeugen äußerst schmerzhaften Tritten“ aus. Der Angeklagte habe „offenbar aus Vergnügen“ gehandelt. Durch „sein absolut unsinniges, rohes Verhalten“ habe Igor P. beabsichtigt, Mario B. körperlich in erheblicher Weise dauerhaft zu entstellen. Dem Angeklagten sei offensichtlich völlig gleichgültig gewesen, dass sein Opfer das Augenlicht verlieren könnte.

Igor P. hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert. Mitte Februar war der Haftbefehl gegen den kräftigen Mann aufgehoben, der Angeklagte in den Maßregelvollzug für psychisch kranke Straftäter eingewiesen worden. Er trägt Handschellen, die auch während der Verhandlung nicht abgenommen werden. Offenbar gilt er als gefährlich. Bei einem ersten Prozessauftakt war es wohl zu Randale gekommen, bei der mehrere Wachtmeister notwendig waren, um Igor P. zu zügeln.