Staatsanwältin: Amokfahrer vom Kudamm handelte mit Vernichtungswillen

Von einer albtraumhaften Tat und großem Leid, das der Beschuldigte über viele Familien gebracht hat, spricht an diesem Mittwoch Silke van Sweringen in ihrem Plädoyer im Prozess um die tödliche Amokfahrt vom Kurfürstendamm.

Gor H. habe wegen einer psychischen Erkrankung im Zustand der Schuldunfähigkeit einen Mord begangen und mehrfachen versuchten Mord, als er am 8. Juni vorigen Jahres am Kurfürstendamm mit einem Auto in eine Schülergruppe aus Hessen raste und dabei eine Lehrerin tötete und 16 Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzte.

Nach dem Willen der Staatsanwältin soll Gor H. in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen werden. Zudem fordert sie, dem 30-Jährigen für immer den Führerschein zu entziehen.

Nach Angaben der Anklagevertreterin leidet Gor H. seit langem an einer paranoiden Schizophrenie. Er habe Stimmen gehört und Ängste entwickelt, geglaubt, verfolgt und vergiftet zu werden. Am Tattag habe er sich mutmaßlich dazu entschieden, gegen die vermeintlichen Dämonen vorzugehen.

Van Sweringen lässt in ihrem 30-minütigen Schlussvortrag die Tat noch einmal Revue passieren, die Verletzungen der Opfer, die traumatischen Erlebnisse der Zeugen. Am Tattag nahm der Beschuldigte den Renault Clio der Schwester, fuhr von Charlottenburg-Nord zum Kurfürstendamm. Dort hielt er zunächst verkehrsgerecht an einer roten Ampel. „So weit, so normal“, sagt van Sweringen. Dann aber habe sich Gor H. entschlossen, auf den Gehweg zu fahren – „ohne erkennbaren Anlass, bewusst und kontrolliert“, wie es die Staatsanwältin formuliert.

Staatsanwältin Silke van Sweringen fordert in ihrem Plädoyer, den Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Pressefoto Wagner

Dort befand sich eine zehnte Klasse aus dem hessischen Bad Arolsen. Die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen waren mit zwei Lehrern auf ihrer Abschlussfahrt. Gor H. habe die Klasse gesehen, er hätte zum Zeitpunkt, als er auf den Gehweg fuhr, noch bremsen oder ausweichen können, erklärt die Staatsanwältin. „Er hat sich entschieden, auf das Gaspedal zu treten.“ Das Auto habe der Beschuldigte zu jeder Zeit unter Kontrolle gehabt. Die jungen Menschen seien für ihn die Bedroher und Verfolger gewesen. Mit Vernichtungswillen sei er in die Menschenmenge gefahren.

Mehrere Menschen wurden auf die Motorhaube geschleudert, die meisten fielen an der Seite des Wagens auf den Asphalt. Tanja H. aber, Lehrerin und Mutter zweier 14 und 16 Jahre alter Kinder, fiel vor das Auto, wurde mitgeschleift, erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Amokfahrt endete erst in der Schaufensterscheibe einer Parfümerie.

„Es war kein unkontrolliertes Fahren, kein epileptischer Anfall, keine Fahrlässigkeit, kein Unfall“, sagt van Sweringen. Der Beschuldigte habe heimtückisch und mit gemeingefährlichen Mitteln gehandelt – und damit zwei Mordmerkmale erfüllt.

Gor H. leidet den Angaben zufolge seit zehn Jahren an einer paranoiden Schizophrenie. Lange vor der Tat hatte der Beschuldigte offenbar keine Medikamente mehr genommen. „Wenn seine Mutter nicht verreist wäre und die Einnahme der Medikamente überwacht hätte, wäre es nicht zu dieser Tat gekommen“, sagt van Sweringen. Die Staatsanwältin sprach Gor H. jegliche Einsicht in seine Krankheit ab. Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus diene nicht der Strafe, „sondern zum Schutz der Allgemeinheit“. Gor H. sei eine Gefahr für die Allgemeinheit.

Tat liegt wie dunkler Schleier über Bad Arolsen

Die Anwälte der Opfer, die im Prozess Nebenkläger sind, schließen sich dem Antrag an. Es grenze an ein Wunder, dass nicht noch mehr Menschen gestorben seien, erklärt eine Juristin. „Die Abschlussfahrt sollte unvergesslich werden durch Freude, Lachen, Unbeschwertheit, um den Start ins Erwachsenenleben zu feiern“, sagt ein anderer Anwalt. Stattdessen sei sie unvergesslich geworden durch Tod, Tränen, Schwerzen und Ängste. „Seit dem 8. Juni vorigen Jahres liegt das Geschehene über Bad Arolsen wie ein dunkler Schleier.“

Der Verteidiger von Gor H. betont in seinem Plädoyer, dass er einer Unterbringung seines Mandanten nicht entgegentreten werde. Jedoch könne man bei dem Beschuldigten keine Mordmerkmale annehmen wie bei einem gesunden Menschen.

Das Urteil der 22. Großen Strafkammer wird am Freitagmittag erwartet.