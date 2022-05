Josef S. läuft an diesem Dienstag nicht mit seinem Rollator in die Sporthalle in Brandenburg/Havel, die für ihn in einen Gerichtssaal umgewandelt wurde. Der Angeklagte mit dem schlohweißen Haar wird mit einem Krankenstuhl hereingeschoben. Vor ein paar Tagen ist der 101 Jahre alte Mann am Fuß operiert worden.