Pädophiler missbrauchte Nachbarskind: Sechs Jahre Haft und Sicherungsverwahrung

Er hat es wieder getan, obwohl er schon zweimal wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden war und sich keinen Mädchen oder Jungen unter 18 Jahren mehr nähern, sich auf keinem Spielplatz oder in einem Schwimmbad aufhalten durfte. Fabian S. hat sich mehrfach am Kind seiner Nachbarn vergangen. Dafür wird er an diesem Donnerstagvormittag von einer Großen Strafkammer des Berliner Landgerichts zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Marc Spitzkatz, der Vorsitzende Richter, ordnet zudem die Sicherungsverwahrung gegen den Angeklagten an.