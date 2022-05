Die Frau hat an diesem Mittwoch die Seiten gewechselt. Nicht sie stellt die Fragen, sie wird gefragt. Als Ermittlungsrichterin hat Judith R. vor fast sechs Monaten die beiden minderjährigen Kinder der ermordeten Maryam H. vernommen. Nila*, das zehnjährige Mädchen, habe auf sie überraschend ruhig gewirkt. „Sie war auffällig gefasst“, sagt die Zeugin. Das Mädchen sei sehr zurückhaltend gewesen. „Sie hatte aber keine Berührungsängste“, so die Ermittlungsrichterin.

Esmat*, Nilas drei Jahre älteren Bruder, beschreibt die Juristin ebenfalls als zurückhaltend, aber auch als sehr selbstbewusst wirkenden Jungen. Esmat habe sie während der Befragung direkt angeschaut. Die Kinder hätten gewusst, dass ihre Vernehmung aufgenommen und auch in einen anderen Raum übertragen werde. Und dass dort ihre Onkel, die mutmaßlichen Mörder ihrer Mutter, der Befragung folgen würden. „Der Junge hat mich gefragt, ob seine Onkel ihn sehen könnten“, sagt die Ermittlungsrichterin. Sie sagte: „Ja.“

Nila und Esmat H. waren am 23. November des vorigen Jahres von der Richterin befragt, das Video ihrer Vernehmung am Freitag vergangener Woche im Prozess um den gewaltsamen Tod ihrer Mutter im Gerichtssaal gezeigt worden. Darin hatten die beiden Kinder die angeklagten Onkel Mahdi H. und Yousuf H. beschuldigt, sie und ihre Mutter „sehr, sehr schlecht“ behandelt zu haben.

Die Brüder Yousuf und Mahdi H., 27 und 23 Jahre alt, müssen sich derzeit vor einer Schwurgerichtskammer des Berliner Landgerichts verantworten. Sie sind angeklagt, ihre Schwester Maryam, die Mutter von Nila und Esmat, am 13. Juli vorigen Jahres in der Hauptstadt ermordet zu haben. Die Leiche sollen die Männer in einem Koffer nach Bayern transportiert und dort verscharrt haben.

Die 34-jährige Afghanin Maryam H. hatte sich nach ihrer Flucht nach Deutschland von ihrem gewalttätigen Mann getrennt, mit dem sie von ihrer Familie als 16-Jährige zwangsverheiratet worden war. Deswegen war sie von ihrem Vater verstoßen worden.

Sie hatte in Berlin einen neuen Mann kennengelernt und offenbar einen westlich geprägten Lebensstil angestrebt. Damit soll sie die angebliche Ehre ihrer archaisch geprägten afghanischen Familie verletzt haben. Laut Anklage kontrollierten und schlugen Yousuf und Mahdi H. ihre Schwester – und brachten sie schließlich um.

Die Onkel hätte seine Mutter geknechtet, berichtete Esmat in seiner Vernehmung. Yousuf und Mahdi hätten jeden Tag angerufen und gefragt, wo sie sei. Maryam H. musste Kopftuch tragen, sie durfte sich nicht modern kleiden, keine Freundinnen treffen, schon gar nicht einen Mann. „Sie wollten, dass meine Mutter das macht, was sie sagten“, berichtete der Junge. Yousuf habe gedroht, dass er gegen die Mutter ansonsten etwas unternehmen müsse. Beide Kinder sprachen von Schlägen.

Trotz der Gewalt habe seine Mutter nicht zur Polizei gehen wollen, erzählte Esmat. Es seien doch ihre Brüder, die sie wie ihre eigenen Kinder großgezogen habe, die sie liebe, habe die Mutter argumentiert. Esmat hatte bei der Vernehmung direkt in die Kamera geschaut, als er sagte: Das, was seine Onkel getan hätten, habe nichts mit Ehre, sondern mit Ehrlosigkeit zu tun. Yousuf und Mahdi seien weder Männer noch muslimische Männer. „Sie sind einfach das Schlimmste, was es geben kann“, erklärte der Junge mit fester Stimme.

Am 13. Juli vergangenen Jahres hatte Maryam H. das Wohnheim in Lichtenberg verlassen, in dem sie mit ihren beiden Kindern in einem kleinen Apartment untergebracht war. Sie wollte sich offenbar mit ihrem Bruder Yousuf treffen, der ihr eine Wohnung in Neukölln in Aussicht gestellt hatte. Die Anklage geht davon aus, dass Maryam H. mit dieser Legende aus dem Haus gelockt wurde, um sie zu töten.

Die Leiche sollen die Brüder in einem schwarzen Rollkoffer verstaut haben, den sie am selben Tag bei Primark am Alexanderplatz gekauft hatten. Mit dem Koffer sollen sie vom Bahnhof Südkreuz mit einem ICE nach Donauwörth, dem Wohnort von Yousuf H., gefahren sein. Mahdi H. fuhr offenbar schon am nächsten Morgen nach Berlin zurück, während sein älterer Bruder die Leiche bei Holzkirchen unweit von Donauwörth verscharrt haben soll.

Die Lebensgefährtin von Yousuf H. führte die Ermittler schließlich am 5. August zu der Leiche der als vermisst gemeldeten Frau. Die Obduktion ergab: Maryam H. war durch Drosseln und Würgen gestorben. Anschließend hatte man ihr die Kehle durchtrennt. Der Kopf soll in einer Plastiktüte gesteckt haben, die am Hals der Toten mit Klebeband verschlossen war. Ihre Hände waren offenbar mit Klebeband gefesselt. Dort sollen die Ermittler ein Teil eines Einweghandschuhs gefunden haben – mit der DNA von Mahdi H.

Einen Spaten und eine Schaufel, die Yousuf H. in einem Baumarkt gekauft und offenbar benutzt hatte, um die Leiche seiner Schwester zu vergraben, fand die Polizei an der Wohnanschrift der Freundin. Die Geräte steckten in einer blauen Regentonne. So berichtet es ein Kriminaltechniker aus Bayern an diesem Mittwoch vor Gericht.

Zudem habe man in der Zwei-Zimmer-Wohnung von Yousuf H. einen schwarzen Koffer gefunden, der baugleich mit dem Gepäckstück gewesen sei, das die Brüder am 13. Juli auf ihre Zugreise von Berlin nach Bayern mitgenommen hatten. Yousuf und Mahdi H. waren damit von Videokameras am Bahnhof Südkreuz gefilmt worden. Der Koffer in der Wohnung sei jedoch fabrikneu und ungebraucht gewesen, sagt der Kriminaltechniker.

Laut Anklage soll Yousuf H. seine Lebensgefährtin in Donauwörth angewiesen haben, einen solchen Koffer, wie im Video zu sehen, noch einmal in einem Primark in Bayern zu erwerben. Sie Frau soll am nächsten Verhandlungstag vor Gericht als Zeugin gehört werden.

Der Koffer, in dem die Brüder ihrer tote Schwester transportiert haben sollen, ist bis heute verschwunden.

(*Namen geändert)